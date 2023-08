Evet... İzmir'in gözbebeği Kültürpark, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından 4.5 yılda maalesef 'Külüstürpark'a dönüştürüldü. İzmir'in tanınmış isimlerinden mimar Noyan Ruscuklu, bu gerçeği sosyal medyada ta 2020'de, "Gel bir Kültürpark yapalım dersen / bir Cumhuriyet ve bir Behçet Uz gerek / Gel bir Külüstürpark yapalım dersen / İki kepçe bir Tunç Soyer gerek" sözleriyle net bir şekilde ortaya koymuştu.Tunç Soyer, geldiğinden beri Kültürpark kan ağlıyor. Birçok alanı yıkıldı, tarihi Göl ve Ada Gazinoları'nın hali ortada. Soyer en son Göl Gazinosu'nu has adamı olan danışmanı Güven Eken'in yönetim kurulu başkanı olduğu İZDOĞA şirketine 'sosyal tesis' yapması için verdi. Harabe yapı nasıl ayağa kaldırılacak, yıkılacak mı, restore mi edilecek belli değil. Kültürpark'ın her yeri, Soyer'in burayı ne hale getirdiğini görmememiz için bariyerlerle çevrilmiş durumda.Kültürpark'a giden İzmirliler olarak her defasında isyan edesimiz geliyor.En son önceki gün çevrede yaşayan bazı okurlarımız aradı ve Kültürpark'ta nikah dairesi ile 26 Ağustos Kapısı arasındaki alanda kamyonların getirdiği taşlarla bir inşaat yapıldığını ve çevre sakinleri olarak gürültüden evlerinde duramadıklarını bildirdi. Hatta çalışanların buraya bir otopark yapıldığını söylediğini de aktardı.Biz de gittik inceledik, neyse ki, böylesine değerli bir yere otopark yapılmıyormuş.En azından orada çalışanlar öyle söylüyor.Kültürpark'taki yeraltı otoparkının girişiyle ilgili bir düzenleme imiş. Ancak, o inşaatı görünce içimiz yine kan ağladı.Burası oynama tahtası değil neticede. Ne istiyorsunuz bu güzel yerden?Buradan Tunç Soyer'e sesleniyoruz...Bize hiç "ekoloji", "çevre" gibi masallar okumayın. Sizin eğer çevreye, kültüre zerre kadar saygınız olsaydı Kültürpark'ı bu hale getirmezdiniz, kazara getirseniz bile en kısa sürede tekrar toparlardınız. Pazar yeri kurarak işe başladığınız Kültürpark'ta en son tarihi kapıları bile yıktırdınız ya artık size söylenecek söz de bitti. İzmir'in elindeki mücevheri ne hale getirdiniz?Size yazıklar olsun. Sizin işiniz gücünüz şov gerisi ise yıkım...Büyükşehir Belediyesi'nin ana binası bile yıkıldı sizin döneminizde. Koskoca belediye, binasız kaldı. Lütfen düşün artık şu İzmir ve Kütürpark'ın yakasından... İzmir'in başına gelmiş en kötü şeylerden biri oldunuz maalesef... İzmir sizi, Kültürpark'ı "Külüstürpark"a çeviren belediye başkanı olarak hatırlayacak. Bunu böyle bilin...Bu arada Kültürpark'ın amansız savunucusu 'İzmir Baba' Sancar Maruflu 2. ölüm yıldönümünde bugün saat 17.00'de Kültürpark 9 Eylül (Basmane) kapısındaki Behçet Uz Heykeli önünde anılacak. Kendisine selam olsun... Mekanı da cennet olsun...