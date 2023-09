CHP’de olay sözler: Edepsiz, şeytanla yatağa giren!

CHP'de değişen bir şey yok. İzmir'de yine bir il kongresi ve yine kavgalar, yine hakaretler...

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ekibi, 16 Eylül'deki kongre öncesinde "Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da görevine devam etmesi için 'tamam' dedi" diyerek İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nu iş bitmiş gibi pazarlıyor. Diğer yandan muhalefet ise, bunun doğru olmadığını kongrenin yapılacağı önümüzdeki 16 Eylül'e kadar çok şeyin değişebileceğini ifade ediyor ve "Yarıştan korkanlar Genel Başkan üzerinden bu tür yalanlara başvuruyor" ifadelerini kullanıyor. Konak İlçe eski Başkanları Mehmet Şakir Başak ve Aytekin Tunus'un da aday olduğu yarışta tansiyon giderek yükseliyor.



"DEDİKODU" ÇIKIŞINA TEPKİ

Durum böyleyken CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, yerel bir haber sitesine verdiği röportajda, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na yönelik öyle açıklamalar yaptı ki, iş iyice çirkinleşti... Biliyorsunuz, Aslanoğlu, il başkanlığı için adaylığını açıklarken kendisi aleyhinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Örgütlerden Sorumlu Başdanışman Engin Özkoç, Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan ve Deniz Yücel için "İl Başkanı'na genel merkez koridorlarında dedikodu yapanlar karar veremez" demişti...



KAVGADA BİLE SÖYLENMEZ

Özkan, Aslanoğlu'nun bu sözüyle ilgili soru karşısında açmış ağzını yummuş gözünü ve siyasi nezaketi ayaklar altına alarak, aynen şunları söylemiş: "Kendi atamasını yaptırmak için genel merkezin her bir odasını ziyaret edenlerin CHP Genel Merkezi'ni düşmanlaştırıp Genel Başkanımız ile görüşen milletvekillerini dedikoducu olarak adlandırılması terbiyesizliktir. Görüşülen kişi, CHP Genel Başkanı'dır. Görüşenler de CHP İzmir Milletvekilleridir.

Dedikoducu tanımlamasını aynen iade ediyorum sahibine. Kendine Müslümanlık, bu arkadaşları şeytanla yatağa girmeye zorlamış, çarpılmadan bu yataktan çıkmaları mümkün değildir.

Sessizliğimiz edepsize had bildirmeyi bilmediğimizden değildir." Breh breh... Bu sözler kavgada söylenmez...



BU YÜZDEN İKTİDAR OLAMIYOR

Yahu ne oluyorsunuz? Altı üstü bir il kongresi yapıyorsunuz... Bu kadar hakaret, kıyamet neden?

"CHP neden iktidar olamıyor?" deniliyor ya işte cevabı burada. CHP'liler her buldukları fırsatta birbirlerine böyle düştükleri için iktidar olamıyorlar. Vatandaş, "Daha bir il başkanını bile nezaket içinde seçemeyenler yarın öbür gün iktidar olduklarında neler yaparlar?" diyor ve CHP'yi tercih etmiyor. Tuncay Özkan ve Şenol Aslanoğlu gibiler de bu hengame içinde sözde siyaset yapıyor. Yazıklar olsun!



İtiraf et ve rahatla!

Yeni Asır olarak CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve şu anki Genel Başkan Başdanışmanı Engin Özkoç'un İzmir'de belediye başkanlarını ziyaret ederek ilçelerinde asansör denetim işlerini İstanbul merkezli AND firmasına vermeleri için pazarlama yaptıklarını 2019'da fotoğraflarıyla deşifre ettik. İki ismin, bu pazarlama işini, sadece İzmir'de değil yurt genelinde yaptığı da ortaya çıktı.

Önceki gün de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, aynı pazarlamanın Özkoç tarafından "Genel Başkan'ın da bilgisi var" denilerek kendisine de yapıldığını ancak Genel Başkan'dan 'bundan haberi olmadığı' bilgisi gelince işi bu firmaya vermediğini açıkladı. Ancak Özkan, tüm ortaya çıkanlara rağmen bunu inkar etmeye devam ediyor.

Özkan'a söz konusu röportajında bu konu için "Benim asansör firmam yok. Söz konusu şirket ile de bir bağım yok" demiş...

Buradan Özkan'a bir tavsiyemiz olacak:

İtiraf et ve rahatla! Nereye kadar inkar?

