Memur Kardeşler: Gaziemir’deki imar planı yasal

Sizlere bu köşede Gaziemir Akçay Caddesi üzerinde yer alan 140 dönümlük bölge için önce ilçe belediyesinden sonra da Büyükşehir Belediyesi'nden çıkarılan imar planıyla ilgili İzmir'de konuşulan iddiaları aktardık.

Söz konusu iddialarda, emsalin 0.5'ten 1.5'a çıkarılarak 1.5 milyar lira civarında bir değer artışı yani rant sağlandığı öne sürülüyordu. Üstelik bu emsal artışıyla ilgili planın geçmesi için bazı arsa sahipleri ile belediyeler arasında CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın aracılık yaptığı iddialarının konuşulduğunu da sizlere aktardık. İddiaya göre, Polat, buradaki arsa sahiplerinden birinin gümrük işlerini yapıyor ve bu kişilere fatura da kesiyordu.

AÇIKLIĞA KAVUŞMASI GEREKİYOR

Bu meseleye hassasiyet gösterdik çünkü Gaziemir Belediyesi bu artışı re'sen yaptığı için ortaya çıktığı iddia edilen 1.5 milyar liralık değer artışının yüzde 75'inin kamuya ödenme zorunluluğunun ortadan kalktığı belirtiliyordu. Oysa arsa sahipleri bu taleple bir plan önerisi getirse ve değişiklik bu çerçevede yapılsa değer artışından kamuya önemli bir kaynak aktarılmış olacağı ifade ediliyordu. Sadece buna göre, Gaziemir Belediyesi'nin payına yıllık bütçesinin yarısına yakın bir para gelmiş olacaktı. Biz de bu iddialar üzerine burada tüyü bitmemiş yetimin de hakkı olabileceği şüphesiyle her şeyin açıklığa kavuşmasına vesile olması için bunları kaleme aldık. CHP'li vekil Polat'tan resmi bir açıklama gelmedi.

"ZORUNLU OLARAK YAPILMALIYDI"

Ancak, dün 140 dönümlük alanda en büyük arsanın sahibi oldukları belirtilen Sabri ve Niyazi Memur kardeşler ve ortağı oldukları Mapeks Gıda adına bir açıklama bizlere ulaştı. Cevap hakkına saygı olarak burada aktarmak istiyoruz. Buna göre, Memur Kardeşler'in avukatı Fulya Esen Babaoğlan Çelik, gönderdiği açıklamada sürecin tamamen yasal bir zeminde ilerlediğine vurgu yaptı. Çelik, "Önce Gaziemir ardından da Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçerek onaylanmış olan imar planında yasaya aykırı herhangi bir husus bulunmamaktadır. Nitekim söz konusu plan 2013 yılında onaylanan 1/5 bin ölçekli Nazım İmar Planı'na uygun olarak ilgili belediyesince hazırlanarak onaylanmış olup Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği ilgili belediyesince 1/1000 ölçekli uygulama imar planının bütüncül olarak yapılması zorunlu olan bir plandır" dedi. Biz zaten bu imar plan değişikliğinin 'yasa dışı' olduğunu belirtmemiştik ancak dediğimiz gibi cevap hakkına saygı adına burada aktarmış olalım.

"POLAT'LA İŞ İLİŞKİMİZ YOK"

Bu arada biz yazımızda hiçbir şekilde Polat'ın üstlendiği iddia edilen aracılık görevini Memur Kardeşler için yaptığı yönünde bir ifade kullanmamıştık. Ancak Memur Kardeşler üzerlerine alınmışlar. Avukat Çelik imzasıyla gönderilen açıklamada, bununla ilgili "Milletvekili Mahir Polat beyle müvekkillerin ne şahsi olarak ne de ortağı bulundukları şirketlerinin hiçbir iş ilişkisi bulunmamaktadır, kendisi tarafında müvekkil şirketine kesilmiş herhangi bir fatura yoktur" ifadesi kullanıldı. Biz Mahir Polat'tan da konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz. Bu arada Polat, bu açıklamayı yaparken kendisinin CHP'den milletvekili, kardeşi Ulaş Polat'ın da 5 yıldır kesintisiz bir şekilde bu parti yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu'nda üye ve başkanvekili olmasının siyasi etik açısından bir sorun teşkil edip etmediği konusunu da izah ederse seviniriz!