Kılıçdaroğlu ve Soyer kamburu CHP’ye İzmir’i kaybettirebilir

Eğer, hekim hastasıyla ilgili teşhisi yanlış koyarsa uyguladığı tedavi de işe yaramaz. O yüzden her zaman teşhisi doğru koymak lazım...

Siyasette de bu böyle.

Ağır bir seçim hezimeti yaşayan CHP'nin de tekrar ayağa kalkması için teşhisin doğru konulması şart.

CHP, şu an çok büyük bir akıl tutulması yaşıyor ve partinin sırtındaki en büyük kambur, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizzat kendisi... 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yenilen ağır darbenin ardından Kılıçdaroğlu'nun kolktuktan kalkmamakta ısrar etmesi partiyi eritiyor. Ancak gerek Kılıçdaroğlu, gerekse şürekası, semirdikleri tezgahlarının bozulmaması için seçimdeki hezimet hiç yaşanmamış gibi davranmaya ve partililere de öyle göstermeye çalışıyor. Ancak, CHP'nin Kılıçdaroğlu ile girdiği bir seçimi kazanması eskiden nasıl mümkün değilse bundan sonra da onun bin katına varan oranda imkansız...

ÇANLAR ÇALMAYA BAŞLADI

CHP'nin Kılıçdaroğlu liderliğinde yerel seçime gitmesi başta İstanbul ve Ankara'yı kaybettirmenin yanı sıra kale olarak gördüğü İzmir'de de çok sürpriz sonuçlara yol açabilir.

İşte böyle bir süreçten geçilirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de CHP'yi vuracak önemli bir adım geldi. Partisinin seçimlere kendi adaylarıyla gireceğini bir kez daha vurgulayan Akşener, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak İzmir Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale'yi de isim vererek işaret etti. Kim ne derse desin Akşener'in bu açıklaması CHP için İzmir'de çanların çalmaya başlaması demektir.

ÖZLALE HAFİFE ALINMAMALI

Bakmayın siz Soyer'in Özlale'nin adaylığıyla ilgili "İzmir'de İYİ Parti ile ittifak yapılmaması halinde CHP için hiçbir kayıp olmaz" demesine. Bal gibi olur ve İyi Parti'nin kendi adayını çıkarması İzmir'de kimsenin beklemediği sürpriz bir sonucu doğurabilir.

Öncelikle Özlale, gerek akademi camiasında gerekse de siyasette saygın bir isim.

İzmir'in genel profiline de uygun özellikleri var. Özlale gerçekten aday gösterilirse İzmir'de bugüne kadar CHP adayına kerhen oy veren kitlede bir karşılık bulacağı kesin. Yani Özlale öyle hafife alınacak bir aday olmaz. Bir de üzerine Yeşil Sol Parti- HDP de kendi adayını çıkarırsa CHP için yandı gülüm keten helva demenin zamanı gelmiş demektir.

SOYER BÜYÜK DEZAVANTAJ

Bir de şu var: Sırtında Kılıçdaroğlu kamburu olan CHP, İzmir'de de Soyer gibi yıpranmış bir ismi tekrar aday gösterirse acı son kaçınılmaz olur. Çünkü, Soyer de gösterdiği kötü performansla CHP'nin İzmir'de sırtındaki en büyük kamburdur. Hatta, İyi Parti ve HDP'nin kendi adayını çıkarması durumunda Soyer'in alacağı oyun yüzde 30-35'lerde kalacağı yönünde anketler mevcut.

O yüzden daha önce de yazdığımız gibi eğer Cumhur İttifakı, güçlü bir aday çıkarırsa bu seçimde oluşan rekabette aradan sıyrılabilir. Bunun en güzel örneği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul'daki seçimde aradan sıyrılıp seçilmesidir. Cumhur İttifakı'nın 2019'daki adayı Nihat Zeybekci'nin İzmir'de yüzde 38.7 oy aldığı dikkate alındığında bu söylediğimiz öyle uçuk bir tespit de değildir... Buradan tarihe bir not düşmüş olalım...