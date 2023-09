Süt ve suyun sonu pekmeze benzemesin!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, seçim öncesi 2 büyük yatırımını hizmete açacak. Biri Menderes'te Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan teşvikle 130 milyon liraya inşa edilen Şaşal Su Tesisleri. Diğeri ise, Bayındır'da 200 milyon lirayı aşkın yatırımla tamamlanan süt işleme fabrikası... Muhtemelen açılışları da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptırılacak. Başkan Tunç Soyer iki tesis için de iddialı açıklamalar yapıyor.

Süt tesisi için "Kırsaldaki çobanımızın hayatıyla kentlinin hayatı birbirine bağlı. Kırsalı kalkındırırsak; gıda krizinin de kuraklığın da dışa bağımlılığın da kökünü kazıyacağız" diyor. Su tesisi için de "İzmir'in en güçlü markalarından birine iade-i itibar kazandırıyoruz. İzmirliye ayda 3.5 milyon litre su içireceğiz" ifadelerini kullanıyor.



SEFERİHİSAR'DA 2 EŞSİZ İCRAAT

Sözlere baktınız mı her şey güzel gözüküyor. Ancak, işin içinde Tunç Soyer olunca insan şöyle bir durup düşünmeli ve İzmir'in parası boş hayaller uğruna yine heba olup gidecek mi diye kaygı duymalı... Çünkü biz, Tunç Bey ve kendisini bu tür yatırımlarda yönlendiren eşi Neptün Soyer'i Seferihisar'dan gayet iyi tanıyoruz. Size Seferihisar'da yaptıkları iki eşsiz (!) icraatı anlattığımızda siz de ister istemez böyle düşüneceksiniz.



PAYAMLI TESİSİ YALAN OLDU

Soyer, Seferihisar Belediye Başkanı iken 2015 yılında Payamlı Köyü'nde Pekmez Üretim Tesisi'ni de büyük sözlerle açtı. İzmir Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle yapılan tesisin ömrü çok kısa oldu. 8 sene önce 500 bini hibe olmak üzere o günkü değerlerle 531 bin liraya yaptırılan tesis 3 gün açık kaldı ve sonrasında kapısına kilit vuruldu. Payamlı Köylüleri, "Geldiler açılışta fotoğraflar çekildiler, gittiler. Ertesi gün, açılışta yanlarında gelen 2-3 genç geldi tesisi açtı. İçeride bir kaç kavanoz pekmez doldurdular, yine fotoğraflar ve videolar çektiler, onlar da gitti. Gidiş o gidiş. Bir daha hiç gelmediler" diyor.



MEZBAHA DA KİLİTLİ DURUYOR

Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde milyonlarca lira harcanarak yapılan Seferihisar Et Entegre Tesisi de arada bir kaç gün çalıştı o kadar.

Şu an o da kapısına kilit vurulmuş halde. Üstelik de yapımında bir sürü oyunlar dönmüştü. Belediye tarafından Ulamış Köyü'nde tarla vasfındaki arazi hayvan kesim, et işleme, paketleme ve depolama tesisi kurulması için ihaleye çıkılmış ve bu ihaleyi Neptün Soyer'in başkanlık yaptığı Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kazanmıştı. 6 bin 500 metrekarelik alan belediye tarafından Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in başkanı olduğu kooperatife o dönem aylık 250 TL'ye kiraya verilmişti.



İZMİRLİLER TEMKİNLİ OLMALI

Üstelik Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan da yatırım maliyetinin yüzde 50'si olan, 1 milyon 363 bin TL hibe desteği alınmıştı. Kapanan tesisin yeniden faaliyete geçmesi ve verimli bir şekilde çalışması için ne yapılacağı hala belirsiz... Kurdukları tesis bu halde olan Soyer çifti ise, hiç utanıp sıkılmadan hala bize tarım, kooperatifçilik dersleri vermeye devam ediyor. Yani anlayacağınız Soyer'in Menderes ve Bayındır'daki tesisleri açarken yapacağı şova temkinli yaklaşın ve İzmir'in 330 milyon lirası daha heba olmasın diye dua edin.

