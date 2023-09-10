Cüruf skandalını daha da büyüten görevden alma!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl 9 Eylül'de gerçekleştirilen kentin 100. kurtuluş yıl dönümü kutlamaları için Yenifoça tarafında faaliyet gösteren bir cüruf şirketinden sponsorluk adı altında bağış aldığıyla ilgili iddiaları sizlere bu köşede aktardık. Bu arada 2021 yılında belediye tarafından çevreye zarar verdiği ve ruhsatsız faaliyet gösterdiği için kapatılan tesise, 2022'deki bu bağışın ardından ruhsat verilmesi için belediyede bazı yöneticilerin seferber olduğu ve buna direnen personele baskı yapıldığı yönündeki duyumlarımızı da kaleme aldık. Bu yazılarımıza ne Başkan Tunç Soyer ne de firmadan bir yalanlama gelmedi, daha doğrusu gelemedi.

DAİRE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

İşte bu yazdıklarımızın daha mürekkebi kurumadan Soyer, çok tartışılacak bir hamle daha yaptı. Soyer, yaklaşık 1.5 yıl önce Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'na atadığı Kerem Girişken'i görevden aldı. Girişken, Teftiş Kurulu Başkanlığı emrine müfettiş olarak görevlendirilirken yerine İZSU Genel Müdürlüğü'nde Ruhsat Denetim Şube Müdürü olarak görev yapan Tülay Yeşillik getirildi. Belediye koridorları, Soyer'in büyük sanayi tesislerine ruhsat veren ve denetimlerini yapan kurumun başındaki Girişken'i, söz konusu cüruf tesisine verilmek istenen ruhsata usülsüz olacağı gerekçesiyle karşı çıktığı ve imza atmadığı için görevden aldığı yönündeki iddialar ile çalkalanıyor.

İZMİR'İN EN BÜYÜK SKANDALI

Geçtiğimiz 26 Ağustos'ta bu köşede kaleme aldığımız yazımızda bunun belki de İzmir yerel yönetimler tarihinin en büyük skandallarından biri olduğunu vurgulamıştık...

Yani düşünebiliyor musunuz, belediye, 2021 yılında burayı mühürlerken basına gönderdiği haber bülteninde bu cüruf depolama tesisinin, sunduğu bilgi ve belgelerin aksine geri dönüşüm değil bertaraf amaçlı depolama yaptığını, işyeri açma ve çalışma ruhsatının olmadığını, çevre ve insan sağlığı açısından sakıncalı olduğunu vurguluyor. Ayrıca burasının kapatılmasının ardından işletme tarafından alanın düzgün bir şekilde rehabilite edilmesi, ağaçlandırılması ve çevreye kazandırılması gerektiğini de dile getiriyor.

Ancak, arada her ne döndüyse bir yıl sonra bu firmadan bağış alıyor. Şimdi de böyle bir görevden alma yaşanıyor. Bu nasıl bir gözü karalık böyle!

İSTİFA EDECEK MİSİN SOYER?

Cevaplamadığı için buradan Tunç Soyer'e tekrar soruyoruz...

● Bu firmadan kaç kez ve ne kadar bağış aldınız Tunç Bey?

● Alınan paraları nerede kullandınız?

● Çevre konusunda hassasiyet gösterdiğiniz yönünde algı oluştururken çevre katliamı iddialarına konu olan şirketten bağış almanız etik midir?

● CHP İzmir'in önde gelen isimlerinden birinin eşi olan ilgili genel sekreter yardımcınızın bu firmaya ruhsat verilmesi için personele baskı yaptığı yönünde belediye koridorlarında konuşulan iddiaların ardından Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Kerem Girişken'i neden görevden aldınız?

● Bu firmanın ruhsatsız ve izinsiz faaliyet göstermeye devam edip etmediğini hiç denetlettirdiniz mi? Denetlettirdiyseniz ne işlem yaptınız? Denelettirmediyseniz neden denetlettirmediniz?

● Her şeyden önemlisi de... Eğer bu firmadan sponsorluk gibi herhangi bir ad altında bağış aldıysanız, gereğini yapıp istifa etmeyi düşünüyor musunuz?