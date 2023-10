Takipteyiz Soyer!

Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer!

Seferihisar Ulamış Mahallesi'ndeki 22 dönümlük zeytinliğinize 5 Eylül 2018'de 267 metrekarelik zeytin sıkma ve işleme tesisi kurmak istediğinizi belirterek Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne başvurdunuz.

Ancak buraya bal gibi de havuzlu bir villa kondurdunuz. Sonra da ailecek 'yönetim ofisi ve bakıcı evi' dediğiniz yerde yaşamaya başladınız. Buradan sizin ve aile bireylerinizin yaptığı paylaşımlar ortada. O yüzden ne bizi ne de İzmirlileri yanlış bilgilendirmeyin.



YENİ İNŞAATA BAŞLADINIZ

Şimdi de zeytinlikte yeni bir inşaata başlamışsınız...

Bu inşaat yaşadığınız villadan çok daha büyük bir yapı... Biz de bu inşaatı fotoğrafladık ve daha önceki süreci anlatarak manşet yaptık. Dışarıdan bakıldığında villaya benzeyen binanın pimapenlerinin takıldığı, dış kısmında da Fransız balkonuna benzer unsurlar yapıldığını gözlemledik.

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden aldığımız bilgilere göre bu inşaatı zeytin işleme tesisi adı altında yapıyormuşsunuz.

Bu inşaatla ilgili yaptığımız habere yönelik dün bize gönderdiğiniz açıklamada da bu binanın daha önce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden alınan izin kapsamında ve alınan yapı ruhsatına uygun olarak inşa edildiğini belirtmişsiniz. Ancak nedense buraya bir zeytin işleme tesisi yapmakta olduğunuzu ısrarla belirtmemişsiniz.



AMACI DIŞINDA KULLANIRSANIZ...

Ne diyelim, hayırlı olsun! Ancak kusura bakmayın ama sizin 'Buraya zeytin işleme tesisi kuracağım' diyerek kendinize havuzlu villası olan bir yaşam alanı yarattığınız gerçeği ortadayken zeytin işleme tesisi yapacağınızı söylediğiniz bu yeri de yeni bir yaşam alanına dönüştürme ihtimaliniz göz ardı edilemez. Zaten Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, inşaatınız bittiğinde bunun denetimini rutin görev olarak yapacak.

Projeye uygun olarak hareket edip etmeyeceğinizi inceleyecek. Ancak, biz de İzmir'de sizin ve yönettiğiniz belediyenin hatalarını yazabilen tek basın kuruluşu olarak takipte olacağız. Eğer burayı da zeytin işleme tesisi dışında başka bir amaçla kullanırsanız bunu İzmirlilere bildireceğiz. Takipteyiz...



Bırakın bu işleri Tuncay Bey!

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, şu an CHP liderinin örgütlerden sorumlu başdanışmanı olan Engin Özkoç'la İzmir'de 2019 yılında belediyeleri AND isimli asansör firmasının CHP İstanbul İl eski Başkanı da olan Genel Müdürü Bahri Şahin'le ziyaret etmişti. Bu ziyaretlerde belediye başkanlarından ilçelerindeki asansör denetim ve bakım işlerini AND'ye vermelerinin istendiğini Yeni Asır olarak o dönem ortaya çıkardık. Hatta Özkan ve Özkoç'un bir belediye başkanı ziyaretinde çekilen fotoğrafta görülen "AND" poşetlerine de o haberimizde dikkat çektik.



ÇİĞLİ'DEKİ FOTOĞRAF NE OLACAK?

Şimdi CHP'den Menemen Belediye Başkanı seçildikten sonra yolsuzluk operasyonunda görevden alınan Serdar Aksoy'un Özkan'ın kendisinden de bu firmayla çalışmasını istediğini dile getirmesi nedeniyle konu yeniden gündemde. Özkan'ın son açıklamasında bizim o AND poşetleriyle yayınladığımız fotoğraf için "Onlar bizden önceki ziyarette konulmuş" diye konuşmasını, hayretle okuduk. Pes doğrusu... Özkan, bizim o ziyaretlerin oludğu gün Bahri Şahin ve Engin Özkoç'la Çiğli Belediyesi'nden birlikte çıkarken yayınladığımız fotoğrafı herhalde unutmuş! Buradan kendisine soruyoruz, hadi o fotoğraftaki poşetler önceki ziyarette konulmuştu ve peki Çiğli'deki o fotoğraf ne olacak Sayın Özkan! Güneş balçıkla sıvanmaz, bırakın artık bu işleri...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

