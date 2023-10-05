İzmir kararsız, sonucu adaylar belirleyecek

Yerel seçimlere 6 aydan az bir süre kaldı. Son viraja girmek üzereyiz.

İzmir'de şu ana kadar İyi Parti, Büyükşehir Belediyesi adayının Milletvekili Ümit Özlale olduğunu açıkladı o kadar...

Diğer partilerden ise, hiç ses yok. İzmir'de seçime Cumhur İttifakı olarak MHP ile birlikte girecek AK Parti'de Genel Merkez ve İl Başkanı Bilal Saygılı, hem Büyükşehir hem de ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesi konusunda sessiz ve derinden bir çalışma yürütüyor. AK Parti'nin Büyükşehir adayının kim olacağı konusunda şu ana kadar tek ipucu Saygılı'dan geldi.

Saygılı, "İzmir'in kendi evlatlarından bir aday çıkacağız inşallah" dedi.

KEMAL BEY HALA 'SOYER' DEMİYOR

CHP'de ise, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Ankara hatta Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıklarken İzmir'le ilgili hiçbir açıklama yapmıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ekibiyle birlikte Kılıçdaroğlu'nun kendisinin yeniden adaylığını açıklaması için bastırıyor ama Kılıçdaroğlu buna yanaşmıyor. En son Soyer'in kızının düğünü için İzmir'e gelen Kılıçdaroğlu, tüm ısrarlara rağmen yine renk vermedi.

BÖKE VE MURAT BAKAN

Tabii, CHP'de önümüzdeki ay yapılacak kurultayda değişimcilerin adayı Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkan seçilirse İzmir'de de trafik karışacak.

Kulislerde Özel'in İzmir adayının kentten 2 dönem milletvekilliği yapan Selin Sayek Böke olduğu konuşuluyor.

Ayrıca tercihini Özel'den yana kullanan İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın da adı Büyükşehir için geçiyor. Bakmayın siz Bakan'ın yıllardır birlikte siyaset yaptığı Tunç Soyer için 'yeniden aday gösterilmeli' demesine... Bakan, bal gibi de Özel'in genel başkan olması halinde İzmir Büyükşehir adayı olmak istiyor ve bunun için de çalışıyor.

ADAYIN KİMLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Peki İzmirli ne yapıyor?

Anketlere göre, İzmir'de kararsızların oranı yüzde 22'ler seviyesinde, hatta bazı ilçelerde yüzde 30'ları buluyor. Yani İzmir'de şu an en büyük partilerden biri 'kararsızlar partisi'.... İzmirli kararını adaylara göre verecek. Belki de bu, adayların kimliğinin sonuçlarda en fazla belirleyici olacağı seçim olabilir. İzmirlinin oyu çantada keklik değil. CHP bu seçimde 'kimi aday göstersem seçilir rahatlığına' sahip olmayacak.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER İSMİ

İyi Parti'nin ardından HDP-Yeşil Sol Parti de İzmir'de kendi adayını çıkarırsa daha önce de yazdığımız gibi dengeler büyük ölçüde değişir. Hele Yeşil Sol Parti'nin adayı son günlerde konuşulduğu gibi Milletvekili Sırrı Süreyya Önder olursa CHP'nin işi iyice zorlaşacaktır.

Bu arada İyi Parti ve HDP-Yeşil Sol Parti'nin desteğiyle yüzde 58 oyla seçilen Tunç Soyer'den memnuniyet diplerde.

İZMİRLİ SOYER'DEN MEMNUN DEĞİL

Elimizde Ağustos ayında yapılmış bir anket var. Soyer yönetiminden 'çok memnunum' diyen İzmirlilerin oranı sadece yüzde 2, 'memnunum' diyenlerin oranı ise, yüzde 13.2 düzeyinde. Yani buna göre Soyer'den memnun olanların oranı yüzde 15 civarında. İzmir'in ciddi araştırma şirketlerinden İntegral'ın Genel Müdürü Ümit Yaldız ise, dün kendi anketlerinde Soyer'den çok memnunuz diyenlerin oranının yüzde 35'lerde çıktığını aktardı. Farzedelim ki Soyer'den memnuniyet oranı yüzde 35 olsun... Yüzde 58 ile seçimi kazanmış bir belediye başkanı için bu oran büyük bir fiyaskodur. İşte Cumhur İttifakı, 'kentin öz evlatlarından güçlü bir ismi aday gösterirse' ve CHP de Soyer'le seçime girerse İzmir'de her şey olabilir.