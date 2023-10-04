Bu ‘ezik’ duruş İzmir’in başkanına yakışmadı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i çok eleştiririz, yanlışlarını yazarız ancak kendisinin bu kentteki önemini ve konumunu biliriz. Soyer, İzmirlinin yüzde 58 oyuyla seçilmiş bir belediye başkanı neticede. Belediyede çalışan 35 bin kişinin patronu ve yıllık 25 milyar liralık bütçeyi yöneten biri olarak aldığı kararlarla 4.5 milyon İzmirlinin hayatına doğrudan etki eden bir makamda... Bunları bu köşede gördüğünüz fotoğraf için yazıyoruz...

İSMİNİ PARKA VERDİ AMA...

Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde İzmir'de on binlerce kişiyi istihdam eden ve kentin en büyük şirketlerinden birçoğunu bünyesinde bulunduran Arkas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas'ın adını Manda Çayı kıyısındaki parka verdi. Soyer'in parkı düzenleyip şehre armağan eden iş insanı Lucien Arkas ile açılış töreninde çektirdiği fotoğraflarda ise, bu görüntü ortaya çıktı.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in iş insanı Lucien Arkas ile olan pozu CHP'de konuşuluyor.

PATRONUN YANINDA EL PENÇE

Arkas, bu kentin en büyük hayırseverlerinden biri... Bir sanatsever olarak da İzmir'in sanat ve kültür hayatına büyük katkı sağlıyor... Karizması da yüksek. Ancak, Allah aşkına, bu fotoğrafa baktığınızda Soyer'in, elini cebine atmış Arkas'ın yanında böyle iki büklüm, el pençe bir şekilde durması İzmir gibi bir kentin Büyükşehir Belediye Başkanı'na yakışıyor mu? Tabii ki, Soyer'in kişisel ilişkilerinde ne kadar naif bir insan olduğunu biliyoruz ancak bu ezikliğe varan naiflik de fazla... 4.5 milyon İzmirliyi temsil eden bir belediye başkanının kentteki sermaye sınıfının en üstlerinde yer alan bir iş insanıyla fotoğraf çektirirken biraz daha dik ve vakur durması gerekmez mi? Sanki Arkas gerçek patron, Soyer de bir çalışanı gibi... Bu görüntü bizce hiç hoş değil. Bu fotoğrafın Soyer'e destek veren CHP'lileri bile üzdüğünü biliyoruz. Soyer'in vücut dilini daha doğru ve etkin kullanma konusunda bir eğitim alması şart.

Özel kazanırsa İzmir'de adayı Bakan mı olacak?

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, birlikte siyaset yaptığı Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ile partinin önümüzdeki ay yapılacak kurultayı konusunda ayrı düştü. Soyer ve Kaya, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verirken Bakan tercihini değişimcilerin adayı olan parti Grup Başkanı Özgür Özel'den yana kullandı. Bakan, bu görüş farkının Soyer ile aralarında bir sorun oluşturmadığını ve ne olursa olsun Soyer'in bir dönem daha devam etmesi gerektiği düşüncesinde olduğunu söyledi. Ancak, burası CHP, burada kulisler durmaz. Şimdi kulislerde Özgür Özel'in Genel Başkan seçilmesi halinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Bakan'ın mı olacağı konuşuluyor. Olmaz demeyelim, siyasette hele hele CHP'de her şey olur...