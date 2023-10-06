Yuh artık! CHP’nin derdi Sahilevleri’ndeki beyzadeler oldu!

CHP, lafa geldi mi sosyal demokrat ve özgürlükçü geçiniyor ya... Aslında bu baştan sona yalan... CHP, Türkiye'deki 'seçkinlerin', 'elitlerin' partisidir, yasakçıdır. İşte bunun bir ispatı da İzmir'de CHP yönetimindeki Narlıdere Belediyesi'nden geldi... Narlıdere Belediyesi, Başkan Yardımcısı İsmail Ay imzasıyla İzmir Valiliği Çevre Yönetim ve Denetim Şube Müdürlüğü'ne akıl almaz bir yazı gönderdi.

"Altıevler ve Sahilevleri Mahalleri'ndeki müzik yayını" ile ilgili olduğu belirtilen yazıda 'yuh artık' dedirtecek ifadeler yer aldı.

ÜNLÜ İŞ İNSANLARI YAŞIYOR

Biliyorsunuz, Sahilevleri, İzmir'de bugün tanınmış iş insanlarının villa ve malikanelerinin olduğu bir bölge. Atay Holding'in sahipleri Atay Ailesi'nin birçok ferdi, Nemport Limanı'nın sahibi Heris Ailesi'nin birçok bireyi, Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Başkanı Sıtkı Şükürer, tekstilci Serhan Ünsal, Şükrü Ünlütürk ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler gibi tanınmış yüzlerce iş insanı ve üst düzey yönetici burada yaşıyor.

SAKİN YAŞAMLARI BOZULURMUŞ!

Genelini tenzih ederek söylüyorum ama anlaşılan o bölgede yaşayanların içerisindeki bazı 'beyzadeler', mahallelerinde canlı müzik yayınlarından rahatsız olmuş ve bunu belediyeye bildirmişler. Başkan Yardımcısı İsmail Ay da Sahilevleri ve Altıevler Mahallesi için Valiliğe gönderdiği yazıda "İzmir'in bütün iş adamları, üst yöneticilerin ve Narlıdereli hemşerilerimizin alışık oldukları sakin yaşam tarzını etkileyecek 'canlı müzik' izninin verilmemesi tercihimiz olup, gereğini bilgilerinize arz ederim" ifadesi kullanmış... Yuh artık yani! Bu ne seçkincilik, bu ne elitistlik, bu ne hadsizlik... Birkaç 'beyzade' rahatsız oldu diye bir kamu kurumu olan belediye, hem de bu skandal ifadeleri kullanarak Valiliğe böyle bir yazı gönderebilir mi? Yazıklar olsun!

KORDON'DAKİLERİN CANI PATLICAN MI?

Bugün Birinci Kordon'da bütün apartmanların altı eğlence mekanı... Yine Alsancak'ta Gül Sokak ve Mustafabey Caddesi gibi yerlerde de çok sayıda eğlence mekanı var. Sahilevleri'ndeki bazı beyzadelerin canı cansa, Alsancak'ta ya da Kordon'da yaşayan İzmirlilerin canı patlıcan mı? Sahilevleri'ndeki bazı hanımefendi ve beyefendileri pamuklara saralım da Kordon, Alsancak ve Karşıyaka'dakileri kaderleriyle baş başa mı bırakalım? Çeşitli kararları için Hükümet'i 'yasakçı' olarak yaftalamaya çalışan ve bu yönde algı oluşturma çabası içine giren CHP'nin gerçek yüzü işte bu yazıyla bir kez daha ortaya çıktı. Herhalde gönderilen bu yazının hesabı da elbet bir şekilde sorulur!