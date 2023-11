İmamoğlu İzmir’de “aday görücü” mü görevlendirdi!

CHP'de devir, yeni Genel Başkan Özgür Özel ve adeta eş genel başkan gibi davranan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun devri. Eskiden Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı olanlar revaçtaydı.Hatta Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kılıçdaroğlu'nun dostu kontenjanından Azimet Gürbüz isimli partiliyi belediye şirketinden maaşa bile bağlamıştı. Şimdi de Özel ve İmamoğlu'na yakın olanlar gözde...İşte bu açıdan şimdi öne çıkan isimler var... Örneğin, İzmir'in tanınmış beyin-sinir cerrahı Özgür Akşan bu açıdan dikkat çekiyor. Akşan, CHP Karaburun İlçe eski Başkanı Bülent Çumçum ve Büyükşehir'e ait Grand Plaza şirketinin uzun yıllar genel müdürlüğünü yapan ve şu an yönetim kurulu başkanı olan Hasan İkat'la birlikte Lavrasya Politik isimli bir düşünce kuruluşu kurarak CHP siyasetinin içinde yer aldı. Akşan, sık sık İmamoğlu ile görüşen bir isim. İmamoğlu gibi Trabzonlu. Hatta İmamoğlu'nun özel doktorluğunu da yaptığı belirtiliyor.Akşan da İmamoğlu ile baba dostu olduklarını söylüyor.Yine Çumçum'un da İmamoğlu ekibine yakınlığından bahsediliyor.İşte bu 3 isim, kurdukları düşünce kuruluşunun internet sitesinin açılış sayfasına İmamoğlu ile birlikte fotoğraflarını yerleştirdiler.Ardından da İzmir'deki belediye başkanları ve partililerle görüşmeye başladılar. İlkgörüştükleri ise, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve CHP kurultayında Özgür Özel'e verdiği destekle öne çıkan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu.Lavrasya da kurultayda da İmamoğlu ve Özel ittifakına destek verdi.İşte durum böyle olunca ve de bu isimler internet sitelerinin girişine bile İmamoğlu'lu ile görüşürken çekilen fotoğraflarını koyunca CHP örgütünde dikkatleri üzerlerine çektiler. Dün bir internet haber sitesinde, bu 3 isim için "İmamoğlu'nun İzmir'de adayları belirleyecek görücüler kurulu" yakıştırmasında bulunuldu.Bu isimlerin 3'üyle de görüştük ve 3'ü de İmamoğlu'nun görücüleri oldukları iddiasını kesin bir dille yalanladı. Bize Çumçum aracılığıyla gönderdikleri ortak açıklamada da "İzmir'de Cumhuriyet Halk Partimiz adına aday belirleyecek olanlar öncelik İzmir halkıdır.Diğer aday belirleyiciler ise parti üyelerimiz, ilçe ve il yöneticilerimiz, Parti Meclisiüyelerimiz, MYK üyelerimiz ve sayın Genel Başkanımızdır.Bizler Lavrasya Politik Grubu olarak CHP'nin ülke genelinde en iyi seviyede olması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyoruz. Bizlerin CHP'de belediye başkan aday ya da adaylarını seçme yada onlarla mülakat yapma gibi bir misyonumuz hiçbir zaman olmamıştır. Bizlerle birlikte fotoğraf paylaşan ve fikir alışverişinde bulunduğumuz siyasi dostlarımızla iletişimimiz sadece bu güne ait değildir.İzmirimizin tüm siyasi aktörleri ile sohbetimiz, iletişimimiz ve samimiyetimiz mevcuttur. Bu samimiyetleri farklı yorumlamak doğru değildir" ifadelerini kullandılar.Ancak biz kendilerine de söyledik, siz eğer bu yeni sürecin başında İmamoğlu ile bu kadar samimi bir hava oluşturur ve düşünce kuruluşunuzun internet sitesinin girişine O'nunla çekilmiş fotoğrafınızı koyarsanız birileri de size bu yakıştırmayı yapar...Hasan İkat ismi bu köşeyi takip edenler için yabancı değil.Kendisinin 10 yılı aşkın genel müdürlük yaptığı ve şu an yönetim kurulu başkanı olduğu Büyükşehir Belediyesi şirketi Grand Plaza'nın 10 yılda 100 milyon liranın üzerinde zarar ettiğini çok yazdık...Hatta şirket için "Hasan'ın çiftliği" diye manşet bile attık. Soyer gibi mason olduğu bilinen Hasan İkat, belediye şirketini bu kadar zarar ettiriyor ama siyasette patronu Soyer'den daha doğru bir stratejiyle hareket eden bir portre çiziyor.Baksanız ya Lavrasya Politik olarak CHP kurultayında değişimci İmamoğlu ve Özel'i desteklemişler.Soyer ise, kendisini yeniden başkan yapacak diye eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu için gövdesini ortaya koydu. Özgür Özel seçilince de koltuğu sallanmaya başladı. İlanlarla beslediği yandaş basını her gün yırtınsa da artık adaylığı çok zor gözüküyor.Bu arada İkat'ın Karşıyaka veya Bayraklı'dan belediye başkan adayı olmak istediğinin kulislerde konuşulduğunu da aktarmış olalalım.