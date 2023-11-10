CHP İzmir’de gözler MYK’da...

CHP İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ekibinde yer alan İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Milletvekilleri Rıfat Nalbantoğlu ve Mahir Polat ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, kurultay sonrası darmadağın olmuş durumda. Aslanoğlu, kanallara çıkıp, "Genel Başkanımız Manisa'da beni kürsüye çıkartıp jest yaptı ve alkışlattı" diyerek sevindirik olmuş pozları verse de İzmir'deki saltanatlarının devam etmesinin çok zor olduğunu gayet iyi biliyorlar. İşleri artık çok zor.

SALTANATI SÜRDÜRME UMUDU

Saltanatlarının sürebilmesi için küçük de olsa son umutları, kurultay sürecinde Genel Başkan Özgür Özel'i destekleyen ve PM'ye seçilen İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, yarın açıklanacak Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) girmesi... Daha düne kadar birlikte siyaset yaptıkları Bakan'ın Soyer'in aday gösterilmesi için MYK'da devreye gireceğini düşünüyorlar. Ancak daha önce de yazdık, Bakan, "Soyer bir dönem daha görev yapmalı" dese de asıl kendisi aday olmak istiyor. Bakan'ın ancak kendisi aday olamaması halinde Soyer'i destekleme ihtimalinden söz edilebilir.

'ÖRGÜTE DENGE GELİR' YORUMU

Peki Bakan değil de yine Özel'le birlikte hareket eden İzmir Milletvekili Deniz Yücel, MYK'ya girerse ne olacak? İşte bu ihtimal Soyer ve şürekasını kara kara düşündürüyor.

Çünkü Yücel, Aslanoğlu'na tamamen karşı, kendisinden adeta nefret ediyor. Zaten İl Başkanlığı yaparken Soyer'le de yıldızı hiçbir zaman barışmadı. Yani MYK masasında Soyer'in yeniden adaylığına tüm gücüyle karşı çıkması ve Aslanoğlu'nun da örgüt üzerinde istediği gibi at koşturmasının önüne set çekmesi çok büyük bir ihtimal. Bu nedenle Bakan yerine Yücel'in MYK'ya girmesinin Soyer ve Aslanoğlu ağırlıklı İzmir il ve ilçe yönetimleri karşısında bir denge unsuru olabileceği yorumları yapılıyor.