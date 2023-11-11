Soyer, Özel’in gözüne girmek için İzmirlileri sokağa dökmek istiyor

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel, gelir gelmez 'sokak' mesajları vermeye başladı. Özel, "Halkımızı direnmeye davet ediyoruz. Sokaklarda direneceğiz, meydanlarda direneceğiz" ifadelerini kullandı ve ilk olarak Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi üyeleriyle ilgili aldığı karar üzerinden bu planını hayata geçirmeye başladı. Türkiye'de 2013'te Gezi olayları çıkarılarak karıştırılmak istenmiş ancak toplum bu oyuna gelmemişti. Şimdi daha ilk dakikada başlayan "sokak söylemleriyle" halkın yeniden birbirine düşürülmek istendiği net bir şekilde anlaşılıyor. Ancak Türkiye, bu defa da oyuna gelmez.



BAŞKANA YARANMAK İSTİYOR

Bu arada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Özgür Özel'in gözüne girmek için hemen İzmirlileri sokağa dökme gayretine girmesini ise, 'ibretle' izliyoruz. CHP kurultayında eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu için varını yoğunu ortaya koyan ancak Özgür Özel kazanınca ne yapacağını şaşıran ve yaklaşan yerel seçimler öncesi koltuğunun derdine düşen Soyer, dün bir açıklama yaparak Anayasa eylemi düzenleyeceğini açıkladı. Özgür Özel "sokak" dedi ya Soyer de aklınca İzmirlileri kullanacak ve tekrar adaylığı kotaracak. Amacı bu...



HALK BU OYUNA GELMEZ

Eylem düzenleyeceğiyle ilgili yaptığı açıklamada kullandığı "Genel Başkanımız Özgür Özel anayasal düzene karşı bu kalkışma girişimi nedeniyle haklı ve meşru bir sivil direniş başlatmıştır.

İzmir olarak sokaklarda, meydanlarda, hayatın her alanında bu hukuksuzluğa teslim olmayacağımızı haykıracağız" sözü Soyer'in amacının Genel Başkanına yaranmak olduğunu net bir şekilde gösteriyor.

Anlamadığımız ise şu... Soyer gerçekten İzmirlilerin bu oyununu göremeyeceğini mi sanıyor? İzmirli, Soyer'in ikbal kaygısını gidermek için kendisini kullantırtmaz, kullandırmayacaktır da... Soyer'e tavsiyemiz, koltuğunu kurtarmak için başka yollar bulması...



Dutlulu, belediye başkanı olmuş ama!

CHP İzmir Örgütü'nün Tunç Soyer başta olmak üzere anlı şanlı belediye başkanları, kurultayda destekledikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi ve Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle tutuştu. Özel'in memleketi Manisa'ya geçmek için geldiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na akın eden bu isimler, Özel'in elini sıkabilmek için birbirlerini ezdiler. O gün Özel'in gittiği Manisa'da da büyük bir rezalet yaşandığı ortaya çıktı.



KADINA ZORBALIK YAPTI

Kameralara da yansıdığı gibi Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, düzenlenen mini mitingte arkalarda kalınca önde duran İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Celepçi'nin üzerine yürüdü, partili kadını kolundan tutup kürsüden aşağı itti ve onun yerine geçti. Koskoca ilçenin belediye başkanına bu zorbalık hiç yakışmadı. Dutlulu için halkımızın yaygın olarak kullandığı sözün girişini söylememiz, anlayanlar için yeterli olur sanırız: Belediye başkanı olmuş ama...

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