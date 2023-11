‘İzmir’in zenginleri kondurdu, CHP de göz yumdu’ mu olacak?

CHP'nin İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (İZSİAD) eski yöneticilerinden.İşte bu İZSİAD'ın yönetim kurulu geçtiğimiz günlerde Başkanları Hasan Küçükkurt'un önderliğinde ziyaret ettikleri CHP'nin o zamanki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağzından "İzmir Büyükşehir'de adayımız yine Tunç Soyer" sözünü almaya çalıştı.Ama işi ellerine yüzlerine bulaştırdı.Bu arada, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün de Şenol Aslanoğlu gibi Soyer ekibinin önemli isimlerinden biri olduğunu da belirtelim.CHP İl Başkanı'nı çıkaran ve Soyer'in adaylığı için seferber olan İZSİAD yöneticileri, şimdi Foça'da 'Hayalinizdeki Köy: Mid Phokaia Ekoköy' isimli bir projeye başladı.Toplamda 510 dönüm büyüklüğe sahip tarla vasıflı arazinin üzerine yapılacak ve birer tanesine 8.5 milyon lira fiyat biçilen 200 sera ve müştemilattan oluşacak köyle ilgili çekinceleri geçtiğimiz günlerde bu köşede kaleme aldık. Yüz milyonlarca liranın konuşulduğu bu projeye dikkat çeken ilk gazete olduk.Bu yazımızın ardından Şehir Plancıları Odası (ŞPO) ve Mimarlar Odası (MO) İzmir Şubeleri dün birer yazılı açıklama yaparak projeyle ilgili soru işaretlerini gündeme getirdi. ŞPO'nun açıklamasında Büyükşehir ve Foça Belediyesi web sitelerinde yapılan incelemelerde söz konusu alana ilişkin yakın tarihlerde onaması yapılan ve askıya çıkarılan herhangi bir plana rastlanmadığı vurgulandı. Alanın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgu Uygulaması üzerinde yapılan incelemede taşınmazların tapu niteliğinin "ceviz bahçesi" olarak gözüktüğü kaydedildi.Mevzuat çerçevsinde burada İl Tarım Müdürlüğü'nün görüşü alınmak koşuluyla bir parselde en fazla 150 metrekare büyüklüğünde bir adet çiftçinin konutu yer alabilecek iken, proje ile her parselde birden fazla sera görünümlü konut yapısının yer aldığına dikkat çekildi.MO da "Söz konusu parsellerde ekoturizm faaliyeti gerçekleştirebilmek amacı ile yapılan başvuruya ilişkin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün '7 Aralık 2023 tarihine kadar alana yönelik plan yapılması ve projelerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görüşüne sunularak 7 Aralık 2023 tarihine kadar onaylatılması" şartı koyduğu kaydedildi.Buna karşın projenin hala onaylatılmadığı ancak Foça Belediyesi tarafından proje için ruhsat kesildiği vurgulandı.İki odanın açıklaması ve dile getirdikleri çekincelerin ardından ister istemez akıllara "İzmir'in CHP'ye destek veren zenginleri buraya sera ve konutları mevzuata aykırı bir şekilde konduracak, CHP'li belediye başkanları Soyer ve Gürbüz de buna göz mü yumacak?" sorusu geldi. Her iki başkandan da ŞPO ve MO'nun ortaya koyduğu çekincelerle ilgili açıklama bekliyoruz.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, PKK'nın siyasi kolu HEDEP'e yaranmak için İzmir'i ateşe atıyor. İzmirli gençler, iş başvurusuna gittikleri belediyenin kapısından dönerken Soyer, HEDEP'ten gelen listeler üzerinden binlerce kişiyi kuruma yerleştirdi.Son bombayı da dün Yeni Asır olarak manşetten patlattık. Soyer'in PKK elebaşlarından Sabri Ok'un yeğeni Selda Aydın Baran'ı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden transfer ettiğini ortaya çıkardık. CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'in, ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan'a yapacağı açıklandı.Belli ki, amaç milliyetçi kesime şirin görünmek ve onlara bir selam çakmak.Ancak, Soyer gibi HEDEP'lilerden daha HEDEP'li olan CHP'li belediye başkanları varken bu şovları kimse yemez.Bu arada MHP İl Başkanı Veysel Şahin'den konuyla ilgili çarpıcı bir değerlendirme geldi. Yerel seçimler öncesi not düşmek için sizlere de aktarmak istiyoruz:"Tunç Soyer'in bu konudaki suç dosyası giderek kabarıyor. 4.5 yılda belediyeye doldurduğu 10 binden fazla kişinin önemli bölümünü PKK'nın partisinden gelenler oluşturdu.Bu bizim gördüklerimiz.Kim bilir daha neler yapıyor? İşte sırf bu yüzden de hem CHP zihniyetinin hem de Pagos zihniyetinin İzmir'den silinmesi gerekiyor.Bu da 31 Mart'taki seçimlerde olacak."Sizlere dün bu köşede İzmirli tanınmış beyin sinir cerrahı Dr. Özgür Akşan, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Grand Plaza şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan İkat ile CHP Karaburun İlçe eski Başkanı Bülent Çumçum'un CHP İzmir'de yaptıkları ilginç görüşmeleri aktardık. Bu isimlerin CHP'de büyük bir güç haline gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na olan yakınlıklarını vurgu yaparak yaptıkları görüşmelerle ilgili ortaya atılan "İmamoğlu'nun İzmir'deki aday görücüler kurulu" iddialarına değindik. Bu ekibi ziyaret edenler arasında Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da yer aldığını ifade ettik.Biliyorsunuz, Tugay, CHP kurultayı sürecinde Genel Başkan Özgür Özel'i destekleyerek partinin şu an İzmir'deki en güçlü belediye başkanı konumuna yükseldi. Ancak kulağımıza gelenlere göre İmamoğlu'yla şahsi yakınlığı bulunan Akşan'ın da Karşıyaka Belediye Başkan adayı olmayı istediği yönünde.Hatta Akşan ve arkadaşlarının Tugay'la ilgili bilgi ve belge topladığı da konuşulan iddialar arasında...