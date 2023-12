Tugay ve Kocaoğlu’ndan ‘İzmir Modeli’ ittifakı

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı, kentte en çok konuşulan konuların başında geliyor. Mevcut Başkan Tunç Soyer gidici mi değil mi, adaylığını açıklayan eski Genel Sekreter Buğra Gökce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle aday yapılır mı yapılmaz mı sorularının cevapları aranıyor. İzmir iş dünyası bile ikiye bölünmüş durumda, bir kısmı yarı açık - yarı kapalı bir şekilde Gökce'yi destekliyor ve kendisiyle görüşüyor, bir kısmı ise Soyer'i yeniden aday yaptırabilmek için Özel'den randevu isteme dahil her yolu deniyor.Ancak, bizim gözlemimiz ve parti içi kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgiler ise, Büyükşehir'e talip olan ve bunu Genel Başkan Özgür Özel'in de isteğiyle gerçekleştiren Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın şu an ipi göğüslemeye en yakın isimlerden biri olduğu yönünde...Bunu, bugüne kadar Tugay'ı eleştiren belki de onlarca yazı kaleme almış bir gazeteci olarak objektif bir gözlem olarak söylüyoruz...Tugay'ın Karşıyaka'daki görev süresince belediyecilik hizmetleri konusunda başarılı olup olmadığını değerlendirecek olan tabii ki, ilçe halkıdır.Ancak 'siyaseten' doğru hamleler yaptığı bir gerçek.Tugay'ın kurultay öncesi Soyer ve CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun tüm baskısına direnip Özel'e desteğini açıklaması Türkiye'deki parti örgütlerinde de bir kırılmaya neden oldu. Örgüt içinde Özel'i desteklemek isteyenleri cesaretlendirdi ve sonuçta ortaya böyle bir sonuç çıktı. İşte bu da ister beğenin ister beğenmeyin, Tugay'ı Büyükşehir Belediye Başkan adayları potasına soktu.Bu arada Tugay'ın sıkı hazırlandığını gösteren bomba bir hamle daha ortaya çıktı.Tugay, Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'yla özel bir görüşme gerçekleştirdi ve Aziz Başkan'ın belediye ile ilgili düşünce ve görüşlerini aldı. Dün katıldığı TV programında "kentsel dönüşüm" üzerine konuşurken Kocaoğlu döneminde geliştirilen ve yüzde 100 uzlaşmaya dayalı İzmir Modeli'nden bahsettiğini görünce Tugay'ı aradık.Kendisine İzmir Modeli ve Kocaoğlu ile ilgili bir temasının olup olmadığını sorduk."Evet, Sayın Kocaoğlu ile bir görüşmemiz oldu. Kendisinden bilgiler aldık. Bize şu an itibariyle hiçbir aday adayına doğrudan bir desteğinin söz konusu olmadığını belirtti. Ancak aday olmamız ve seçilmemiz halinde bize ihtiyaç duyacağımız her türlü desteği vermeye hazır olduğunu da kaydetti.Bizim zaten İzmir Modeli üzerinde çalışan İlhan Tekeli ve Koray Velibeyoğlu gibi akademisyenlerle temasımız hep oldu. Sayın Kocaoğlu döneminde başlamış ancak bu dönem aksamış birçok proje ve çalışma var. Biz göreve gelmemiz halinde tabii ki, bunlardan da Sayın Kocaoğlu'nun fikir ve önerilerinden de yararlanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.CHP'de adaylık yarışı daha da kızışacak gibi.CHP'li Konak Belediye Meclis Üyesi Mehmet Şerif Demir, yeniden meclis üyesi adayı oldu.Bu haberi okuyunca aklıma şair Murathan Mungan'ın "Bu ülkede her şey olursunuz ama rezil olamazsınız" sözü geldi. Geçtiğimiz aylarda 23 yaşında evli bir kadın, Demir'in kendisini iş bulma bahanesi ile arabasına alıp taciz ettiğini iddia ederek polise ve CHP İzmir İl Başkanlığı'na başvurdu. Biz de bu gelişmeyi Yeni Asır olarak haber şeklinde duyurduk.Bizim haberimizin ardından Demir, bu süreçte zarar görmemesi için CHP'den istifa ettiğini açıkladı.Ancak yeniden aday olduğundan anlıyoruz ki, etmemiş veya istifası CHP Konak ve İl Başkanlığı tarafından sümen altına itilmiş. Bu da doğal olarak tacize uğradığını iddia eden kadın ve ailesini isyan ettiriyor.Mağdur olduğunu söyleyen kadının yakınları ile görüştük, "Biz şikayetimizden vazgeçmedik ve konu savcılık tarafından soruşturulmaya devam ediyor.Tamamlanan bir şey yok. CHP neye göre bu istifayı kabul etmemiştir ve bu kişinin tekrar meclis üyesi aday adayı olmasına onay vermiştir?" diye konuştular. Tabii ki hakkındaki yargı hükmü kesinleşmedikçe kimse suçlu ilan edilemez ancak CHP'nin de bu tuhaf durumu bir izah etmesi de şart...CHP'nin Genel Başkan Özgür Özel'in memleketi Manisa'da bir tane bile Büyükşehir Belediye Başkan adayı bulamadığını yazdık. Çünkü, Büyükşehir için hiçbir aday adayı resmen başvurmadı.CHP İl Başkanlığı ise, arayan gazetecilere hala, "5 tane aday adayımız var. Bunları Genel Başkanımız kendileri değerlendiriyor.Benden isim duymak istiyorlar ama Genel Başkanımız Manisa'yla çok özel ilgileniyor, biz bu yüzden isimlerin henüz çıkmasını istemiyoruz" diye gerçek dışı sözler söylüyor.Bal gibi de şu an bir aday arıyorsunuz.Ancak bu gidişle bulabilir misiniz bilemiyoruz.Özel'in kendi kalesinde bile durum bu haldeyse CHP'nin bu seçimde işi çok zor. Bu skandalın CHP'nin bir önceki lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu seçimde oy kullanamaması büyüklüğünde bir skandal olarak değerlendirilmesi gerekiyor.CHP'de Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için kazan kaynarken AK Parti'de ise, sessizlik hakim. AK Parti'nin İzmir'de kimlerin aday yapacağıyla ilgili çalışma büyük gizlilik içerisinde yürütülüyor.İl Başkanı Bilal Saygılı, Genel Merkez ile birlikte detaylı bir çalışma yürütüyor. Bu arada dün AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda önemli bir ziyaretçi vardı. O misafir de 2019'daki yerel seçimlerde AK Parti'den Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci'den başkası değildi. Geçtiğimiz aylardaki parti kongresinde Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Zeybekci, parti teşkilatı ile buluştu. Belli ki, geçtiğimiz yerel seçimlerde edindiği tecrübelerle ilgili teşkilatı bilgilendirmek için buradaydı.