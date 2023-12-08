Neptün Hanım’ın Buğra Gökce hışmı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yeniden adaylığı zora girdikçe etrafındakilerde de sinirler bozulmaya başladı. Edindiğimiz bilgilere göre, Soyer'in eşi Neptün Soyer ile Danışmanı Güven Eken, başkanlığa talip olan Büyükşehir eski Genel Sekreteri Buğra Gökce'ye destek veren veya paylaşımlarına 'beğeni' yapan belediye personeli, sendikacı ve gazetecileri arayıp fırçayı basıyormuş.

YERLERİ DEĞİŞİYOR

Hatta belediyede sırf Gökce'ye yakın diye veya ona 'beğeni' yapıyor diye Neptün Hanım ve Güven Eken'in hışmına uğrayıp görev yerleri değiştirilenler bile olduğu belirtiliyor.

Ee, gücü kaybetmeye başlamak insanı geriyor neticede! Personelin yerinden edilmesi tabii ki, kabul edilemez. Ancak bir dönem Soyer çiftine yakın olmak için birbirlerini ezen ve şimdi devran dönünce hemen saf değiştirenler de arada fırçayı hakketmiyor değil...

Diyarbakır'dan destek istedi

Başkan Tunç Soyer, CHP lideri Özgür Özel'den tekrar adaylığı koparabilmek için her yolu deniyor. En son Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya'dan medet umar hale gelmiş. Soyer, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olan ve eczacı Özgür Özel ile dostluğu bulunan Kaya'dan kendisinin yeniden adaylığına destek vermesi için ricacı olmuş. Ancak Ankara'da süreci yakından takip edenler Soyer'in bu saatten sonra ağzıyla kuş tutsa bile işinin çok zor olduğunu kaydediyor

Sandal kesin yolcu gibi!

Sizlere dün bu köşede CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve 30 ilçe başkanının Ankara'da parti Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaretinde yaşananları aktardık. Bu ziyaretten çıkan sonuçlardan biri de Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın artık işinin çok zor olduğudur. Özel, Aslanoğlu ve ilçe başkanlarına "Adayken İzmir'e geldiğimde beni 7 kişi ağırladınız" dedikten sonra CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin'e dönmüş ve "Bayraklı'da en çok kimler yaşar? Manisalılar değil mi? Oysa Manisalılar, çok misafirperverdir biliyorsunuz değil mi?" demişti. Kurultay döneminde Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve İlçe Başkanı Gültekin, eski lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi için var güçleriyle çalışmışlardı. Kendisi zaten Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun akrabası kontenjanından belediye başkan adayı yapılan Sandal, bu saatten sonra kesin gidici gibi duruyor.

Kimler kimlerle beraber!

Gazeteci için arşiv çok önemlidir. Biz de geçtiğimiz yıl 15 Aralık'ta sosyal medyada gördüğümüz bu fotoğrafı bir gün lazım olabileceğini düşünerek arşvimize kaydetmiştik. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında çekildi bu fotoğraf... O dönem bir davada hakkında mahkumiyet kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için bu kente giden İzmirli belediye başkanları, İzmir'deki Büyükşehir Genel Sekreterliği yaptığı yıllardan tanıdıkları Gökce'yi ziyaret etmişlerdi. Gökce'nin İstanbul Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcılığı makamında çekilen fotoğrafta CHP İzmir Milletvekilleri Mahir Polat, eski Vekil Bedri Serter, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve o dönem adı kulislerde CHP İzmir İl Başkanı adayı olarak geçen Şenol Aslanoğlu da yer alıyor. Fotoğrafta Gökce gibi Büyükşehir Başkanlığına talip olan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un da baş köşede olması dikkat çekiyor. Sizce şimdi olsa fotoğraftakilerden hangileri bu karede olmak istemezdi?

Biz Yüksel Taşkın'dan hala utanıyoruz...

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz Eylül ayında katıldığı bir canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik (TSK) skandal açıklamalarda bulundu. Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu, "TSK,15 köylüyü helikopterden attı. Köyleri yaktı ve bombaladı" diye konuştu.

ÖZLALE'DEN GERİ ADIM

FETÖ'nün Taraf Gazetesi'nin yazarı olan ve Atatürk'ü ırkçılıkla suçlayan CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın da Türk ordusunu skandal ifadelerle hedef alan Tanrıkulu'na arka çıktı. "Tanrıkulu kimseye hakaret etmeden eleştirilerde bulundu" diyen Taşkın, "Onu hedef alan samimiyetsiz linç kültürü ise iktidar trollerinin eseridir" dedi. İyi Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale de o dönem Taşkın için "İzmir halkını Meclis'te bu kişinin temsil etmesi utanç vericidir" ifadesini kullandı. Ancak her nedense Özlale, bu tutumundan geri adım attı. Katıldığı TV programında "Pişman olduğunuz söyleminiz var mı?" sorusuna cevap veren Özlale, "Pişman olduğum şey İzmir'in diğer milletvekili Yüksel Taşkın'a yaptığım eleştiriydi, bana yakışmadı. Ağır bir eleştiride bulundum. Sonrasında gittim, kendisini buldum, 'Özür dilerim, maksadımı aşan bir tweet oldu' dedi. 'Ben seni eğer rencide ettiysem özür dilerim' dedim" diye konuştu. Özlale'yi geri adım atmaya zorlayan ne bilmiyoruz ancak biz hala İzmir'i Taşkın gibi bir vekilin temsil etmesinden utanç duyuyoruz. O vekil kaldıkça bunun utancını hep duyacağız.