İzmir’e saltanat sürmeye mi geliyor?

İstanbul'dan gelip İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına talip olan Buğra Gökce, başarılı bir bürokrat. Ancak başarılı olduğu kadar ön plana çıkma meraklısı da... Hem İzmir Büyükşehir'deki genel sekreterlik döneminde hem de İstanbul'daki genel sekreter yardımcılığı görevlerinde biraz güç devşirdi mi hemen 'güç sarhoşluğuna' kapıldığı da bir gerçek. İşte size iki fotoğraf.

İzmir Büyükşehir adayı Buğra Gkce, güç sarhoşluğunu bu fotoğraflarla ortaya koymuştu.

Biri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde önceki yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi.

KRAL KOLTUĞUNDA

O dönemde Başkan Tunç Soyer'den bile öne çıkan tavırlarıyla dikkat çeken Gökce, Kadınlar Günü'nü genel sekreterlik çalışanı kadınları oturduğu koltuğun arkasına dizerek böyle kutlamıştı. Böylece kadına bakış açısını da ortaya koymuştu. Diğer fotoğraf da elimize yeni geçti.

Gökce, saltanat koltuğuna oturup bacak bacak üstüne atarak böyle poz vermiş. Bu iki fotoğraf Gökce'nin iç dünyasıyla ilgili önemli bir gerçeğe işaret ediyor. Hasbelkader Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapılır ve seçilirse kapılacağı güç sarhoşluğuyla artık nasıl fotoğraflar çektirir ve neler yapar Allah bilir!

Soyer'de moraller yerinde ancak...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP lideri Özgür Özel'den yeniden adaylığı ile ilgili bir türlü yeşil ışık alamayınca depresyona girmişti. "Ben bunu haketmiyorum" dedi ve sürekli olarak hükümetin kendisiyle uğraştığı yönünde algı oluşturmaya çalışarak mağduru oynamaya çalışmıştı. Onları da yiyen olmadı. Soyer, en sonunda Özgür Özel'le Ankara'da görüşmeyi başardı. Önceki akşamki görüşmenin ardından Soyer cephesinde bir sevinç yaşanıyor. Yakın çevresinden alınan bilgilere göre görüşmede olumsuz hiçbir şey yaşanmamış. Tabii, siyaset böyledir... Yüzünüze gülünür, sizinle hoş sohbet edilir ama sonra bir bakmışsınız biletiniz kesilmiş! Bu kadar irtifa kaybından sonra Soyer'in yeniden adaylığı kurtarması zor ama yine de her şey bitmiş değil.

"CHP'nin İzmir adayı gecikir!"

CHP'de İstanbul, Ankara ve Aydın Büyükşehir Belediyelerinin başkan adayları şimdiden belli. Partide aday belirleme konusunda en büyük problem İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının belirlenmesi konusunda yaşanacak gibi gözüküyor. Mevcut Belediye Başkanı Tunç Soyer'in aday gösterilip gösterilmeyeceği belli değil. Diğer yandan başvuran 7 isim var. Ayrıca ismi adaylık için geçen çok sayıda kişi var. Herkes bir yerlerden çekiştiriyor. Önceki gün bu sürecin içinde yer alan ve genel merkezle de sıkı bağları olan bir isimle konuştuk. "Benim gördüğüm, İzmir adayının açıklanması gecikir, belki de en sona kalır" ifadesini kullandı. Bu sözü de buraya not etmiş olalım.

Hangi yüzle aday oldunuz Hüseyin Bey!

Bornova Belediyesi Meclis Başkanvekili ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan Hüseyin Ünal'ın ismini taşıyan şirketi ile kanunen yasak olmasına rağmen ESHOT'a mal sattığını 2020 yılında bu köşede deşifre ettik. Nitekim bizim o tarihte yüzbinlerce lirayı bulan bu ticareti deşifre etmemizin ardından İçişleri Bakanlığı Ünal ile ilgili soruşturma izni verdi.

Yeni Asır, Hüseyin Ünal'ın sakıncalı ticaretini yazmıştı

Öte yandan kendisi zaten varlıklı bir iş insanı olan Ünal'ın, İzmirli binlerce genç iş beklerken kızını Büyükşehir Belediyesi'nde işe aldırdığını da yazdık. Bu skandallarla gündeme gelen Ünal, şimdi CHP'den Bornova Belediye Başkan aday adayı oldu. Üzerine "Bornova'da nasıl bir belediye başkanı olması gerektiğini göstereceğim" diye bir de demeç patlattı... Buradan kendisine sormak istiyoruz: Hakkınızda bu kadar skandal ortaya çıkmasına rağmen hangi yüzle belediye başkanı olmak istiyorsunuz Hüseyin Bey?

Büyükşehir'de 'etek boyu' krizi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Kültür Sanat Dariesi Başkanlığı'na bağlı Etkinlik ve Organizasyon Şube Müdürlüğü karıştı. Bu durum basına şube müdürünün, kadın çalışanlarının etek boyuna karıştığı hatta, parmak hesabı ile çalışan kadınların etek boylarının ölçülüp tutanak tutulduğu şeklinde yansıdı. Bu haberlerin ardından kadın şube müdürü görevden alındı. İşin aslını belediye yöneticilerine sorduk. "Olay tam olarak etek boyu ölçme krizi şeklinde değil. Müdürün personele çalışma şartlarıyla ilgili verdiği bir takım talimatlar olmuş. Personel ile müdür arasında bir tartışma yaşanmış. Nasıl bir futbol takımı kötü sonuçlar aldığında ilk önce teknik direktör görevden alınıyorsa, burada da müdür ile ilgili bir görev değişikliği oldu. Olay belediye teftiş kuruluna aktarıldı. Tartışmada yer alan personel hakkında, teftiş kurulunca yapılacak incelemenin ardından karar verilecek" dedi.

İzmir'le dalga geçemezsiniz!

İstanbul'da bir takım gazeteciler, İzmir siyasetiyle ilgili atıp tutuyor. En son biri ortaya CHP'nin Muharrem İnce'yi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapacağı palavrasını patlattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İnce'nin yaptığı görüşme bu iddia üzerinden köpürtüldü. Ancak İmamoğlu dün görüşmede "İzmir'in adının bile geçmediğini" açıkladı. İzmir birilerinin akla mantığa aykırı iddialarla oyalayabileceği bir kent değil. O yüzden İzmirliler, kentle ilgili siyasi gelişmeleri İstanbul medyasından değil İzmir medyasından takip etmeliler.