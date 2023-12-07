Özel’den CHP İzmir heyetine soğuk duş

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, kurultay öncesi ilçe başkanlarını toplayıp toplayıp eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na "destek ve bağlılık" ziyaretleri yaptı. Tabii devran değişince Aslanoğlu da değişiverdi. Dün de CHP'nin İzmir'deki 30 ilçe başkanını ve il yönetim kurulu üyelerini toplayıp soluğu bağlılığını bildirmek üzere yeni Genel Başkan Özgür Özel'in yanında aldı.

"BENİ 7 KİŞİ AĞIRLADINIZ"

Ancak bu ziyarette Özel'in, CHP İzmir İl Kongresi'ne geldiğinde başta Bayraklılı gençler olmak üzere bazılarınca yuhalandığını ve İl Başkanlığı'nı ziyaretinde de sadece bir avuç partili tarafından ağırlandığını unutmadığı ve unutacak gibi de durmadığı ortaya çıktı. Aynı şekilde İzmir'deki 56 kurultay delegesinin birkaçı hariç neredeyse tamamının imza vererek kendisine karşı çıktığını da...

Çünkü Özel, Aslanoğlu ve ilçe başkanlarına dün akşamki ziyarette adeta soğuk duş etkisi yaratacak serzenişlerde bulundu.

Edindiğimiz bilgilere göre, Özel, "CHP seçmeninin yüzde 96'sı değişim istiyordu. Ancak, İzmir delegelerinin yüzde 96'sı değişimi istemedi, buna karşı çıktı. İl Başkanlığı'na geldiğimde beni 7 kişi ağırladınız" dedi.

Özel, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'la Kılıçdaroğlu taraftarlığının en fanatiğini ortaya koyan İlçe Başkanı Didem Gültekin'e de oldukça sert bir sitemde bulundu. Gültekin'e "Bayraklı'da en çok kimler yaşar? Manisalılar değil mi? Oysa Manisalılar, çok misafirperverdir biliyorsunuz değil mi?" dedi.

AĞIZLARINI BİLE AÇAMADILAR

Özgür Özel'in bu sözleri karşısında Aslanoğlu ve kurultayda neredeyse tamamı Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ilçe başkanları ağızlarını açıp tek kelime edemedi. Bizim buradan çıkardığımız sonuç, CHP İzmir örgütündeki yöneticilerle ilgili ilk fırsatta ciddi bir tırpan operasyonu yapılacağı...

Yani, geliyor gelmekte olan...

Buğra balonunu patlatma zamanı!

İzmir'de bir Buğra Gökçe, fırtınasıdır gidiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki genel sekreter yardımcılığı görevinden ayrılıp CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olan Gökçe için kendisini buraya yeni Genel Başkan Özgür Özel'le birlikte partiyi yöneten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gönderdiği havası oluştu. Biz de bu köşede, "İzmir, İmamoğlu'nun bir şubesi olamaz" diyerek buna tepki gösterdik. Ancak İstanbul'dan Gökçe'nin de her fırsatta vermeye çalıştığı "Ben İmamoğlu ve Özel'in adayıyım" havasının pek de gerçeği yansıtmadığı yönünde bilgiler gelmeye başladı.

Birkaç önemli kaynağın anlattığına göre, Gökçe, istifa etmeden önce İmamoğlu ile görüşmüş ve O'na "İzmir'de beni çok istiyorlar. O yüzden ben aday olmak istiyorum. Beni destekleyin" demiş... İmamoğlu ise, "Sen bilirsin. Yolunu sen kendin çizeceksin. Eğer dediğin gibiyse tabii ki git. Ancak adaylık konusunda İzmir'de ne gibi bir karşılığın var, buna bakarız, ona göre karar veririz" demiş... Yani ortada, "Koçum, sen İzmir Büyükşehir için kente git. Orayı benim adamım olarak yönet" türünden bir konuşma geçmemiş.

"GİTSİN DE KURTULALIM"

Hatta söylendiğine göre Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi genel sekreteriyken mevcut Başkan Tunç Soyer'in önüne geçen tavırlara ve sanki asıl belediye başkanı kendisiymiş gibi paylaşımlar yapmaya İstanbul'da da devam etmiş. Orada da TV canlı yayınlarına çıkıp belediye projeleri hakkında ahkam kestiği zaten biliniyor. Bu nedenle İmamoğlu ve ekibinde Gökçe için "İzmir'e aday olarak gitsin de kurtulalım" havası bile varmış İstanbul semalarında. Tabii, bunlar İstanbul'daki kulislerde yoğun olarak konuşulanlar. Yani Gökçe, İzmir'de hala ipi göğüsleme potansiyeli olan bir adaydır. Ancak, İzmir'de kendisine yönelik başlayan "ithal aday" tepkileri büyürse CHP yönetiminin Buğra Gökçe'yi İzmir adayı göstererek risk alacağını hiç sanmıyoruz.

Yoksa Fransız mısın Soyer?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yine yaptı yapacağını... 2 gündür bulunduğu Fransa'nın Strasbourg kentinden döndüğü gün Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'u makamında ağırladı. Soyer, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni Fransız Büyükelçi'ye şikayet etti. "İzmir Büyükşehir, muhalif bir belediye ve merkezi hükümet tarafından hak ettiği şekilde desteklenmiyor" diye konuştu. Üstelik, kendilerine Fransız Kalkınma Ajansı'nın (AFD) son 4 yıldır ulaşım ve altyapı başta olmak üzere değişik alanlarda verdiği desteği de övdü.

ÇOK BÜYÜK BİR SKANDAL

Belediyeden ziyaretle ilgili yapılan açıklamaya göre Fransız Büyükelçi de "Projeleriniz ve alternatif finansman kaynakları yaratılmasındaki rolünüz için kutluyorum. Her zaman İzmir ile çalışmaya hazırız. Gelecekte ulaşım, su ve atık yönetimi, temiz enerji sektörlerindeki projelerin finansmanına dair 100 milyonluk euroluk bir bütçe ayırdık" diyerek paranın ucunu göstermiş. Bu diyalog bizce, "Hayrola Soyer sen Fransız mısın ki kendi hükümetini bu ülkenin Büyükelçisine şikayet edip para istiyorsun?" sorusunu bile gündeme getirecek kadar büyük bir skandaldır...

İZMİR'DEN ELİNİ ÇEK AĞBABA!

CHP lideri Özgür Özel'in çok yakın arkadaşı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İzmir'den elini çekmiyor. 2019'dakinde olduğu gibi bu seçimde de bazı aday adayları için devrede. Bunlardan ilki Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce... İkincisi ise, İnce'nin başkan yardımcılığından istifa edip Urla'da belediye başkanlığına talip olan Mustafa Günay...

İlçenin tartışmalı ismi olan ve lise mezunu olduğu için görevden uzaklaştırılınca açık öğretimde iki yıllık bir bölüm bitirip tekrar başkan yardımcısı olduğu belirtilen Günay da Malatyalı. Ağbaba'nın da akrabası olduğu söyleniyor. Ağbaba'nın "Günay'ı da Urla'ya aday yaptıracağım" dediği iddia ediliyor. Öte yandan İnce'nin yanında büro personeli gibi bir görev yapan ve Narlıdere'de belediye başkanlığına talip olan Fulya Alçay'ın da yine Ağbaba kontenjanından yararlanmak istediği belirtiliyor.