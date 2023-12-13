İzmir’e Çerçioğlu ayıbı!

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun düşünüldüğü yönünde haberler geçtiğimiz günlerde basında yer aldı. Açıkçası, bu haberlere hiç itibar etmemiştik.

"Buna kargalar bile güler" deyip geçmiştik. Neticede Çerçioğlu'nun Aydın adaylığı CHP lideri Özgür Özel tarafından çoktan ilan edilmişti... Ayrıca Aydın nereydi, İzmir nere?

Meğer işin aslı öyle değilmiş...

CHP'de klikler arası siyasi hesaplaşmaların böyle akla mantığa ters projeleri bile gündeme getirebileceği gerçeğini biraz hafife almışız...

Evet... Dün önemli bir kaynağımız aradı ve dedi ki, "Bu çok bomba bir haber.

Özlem Çerçioğlu, gerçekten İzmir için düşünülüyor. Bunu genel merkezde sıfır noktasına yakın kaynaklar söylüyor. Aynı şekilde Aydın'dan da teyit edilmiş bir bilgi."

ATAY KORKUSU YAŞANIYOR

Ardından Çerçioğlu'na yıllardır çok yakın bir şekilde siyaset yapan bir ismi aradık. O da böyle bir projenin olduğunu ifade etti. Anlattığına göre Özlem Çerçioğlu ile kavga edip CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın anketlerde Aydın'da ciddi bir oy aldığı gözüküyormuş. İyi Parti gibi başka bir partiden aday olursa Atay'ın kazanma ihtimali varmış. Bunun üzerine CHP Genel Merkezi'nde hem İzmir'deki aday kaosuna bir son vermek hem de Aydın'da seçimin kaybedilme ihtimalini ortadan kaldırmak için böyle bir proje ciddi ciddi düşünülüyormuş.

Buna göre Atay, Aydın'a aday yapılacak İzmir'e de Çerçioğlu kaydırılacakmış... Ancak, Çerçioğlu, bu projeye şu an için hayır demiş ancak görüşmeler devam ediyormuş...

Pes yani!

DÜŞÜNÜLMESİ BİLE KÖTÜ

Hala inanmakta zorlansak da buradan CHP'nin önde gelen iki ismine sesleniyoruz...

Eyy Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu!

Siz İzmir'i ne zannediyorsunuz?

Böyle bir şeyin hayata geçirilmesi değil düşünülmesi ve telaffuz edilmesi bile biz İzmirlilere yapılmış çok büyük bir hakarettir... İzmir'de bu işi yapabilecek yüzlerce kişi varken ta Aydın'dan buraya yıpranmış bir ismi başkan mı atayacaksınız? Önce İstanbul'dan Buğra Gökçe'yi İzmir'e gönderdiniz, şimdi de bu güzelim kente Çerçioğlu'nu mu layık görüyorsunuz? Ya da görenlere çanak mı tutuyorsunuz?

Siz İzmirlinin, işaret ettiğiniz kişiye tıpış tıpış oy vereceğini mi sanıyorsunuz?

ÖNCE YARGIDA AKLANMALI

Bugün Çerçioğlu, bir dönem çok yakın çalıştığı FETÖ'nün belediyeler imamı olarak bilinen ve şu an hapiste olan Erkan Karaarslan ile birlikte Aydın'ın ağır ceza mahkemelerinde görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan yargılanıyor.

Tamam hakkında verilmiş bir yargı kararı çıkıncaya kadar herkes gibi Çerçioğlu da masumdur ancak yine de bu davalardan aklanmadan kendisini bırakın İzmir'i, Aydın'dan bile aday göstermemeniz gerekir...

Kargaların bile gülüp geçeceği böyle bir ayıbı işlemeye cesaret edemezsiniz ama ederseniz de İzmirliden tokadı yersiniz! Bu arada insanın aklına çeşit çeşit sorular geliyor. Özel'in kızına FETÖ'cülerin töreninde ödül verildiği, ayrıca Manisa'da gözaltına alınan örgüt mensuplarına sahip çıktığı görüntüler hala hafızalarda. O yüzden bu yoksa bir FETÖ projesi mi diye insan düşünmeden edemiyor!

Veli Ağbaba'yı bağlayan İzmir'de aday mı oluyor?

CHP'de yerel seçim için başkan adaylarının belirlenmesine yönelik kurulan 5'li komisyonda Genel Başkan Özgür Özel'in çok yakını olan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da yer alıyor.

Bu Veli Efendi, her yerel seçimde İzmir'de en az birkaç belediye başkanını banko bir şekilde belirliyor. Bu gerçeği zaten CHP'nin geçtiğimiz dönem milletvekillerinden Tacettin Bayır da dile getirmiş ve biz de burada yazmıştık.

Veli Efendi'nin şimdi Güzelbahçe'de daha önce aday yaptırdığı Belediye Başkanı Mustafa İnce'nin yanı sıra hemşerisi olan ve hatta akrabası olduğu iddia edilen Güzelbahçe Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Günay'ı Urla'ya başkan adayı yapacağı konuşuluyor.

Ayrıca Muhittin Selvitopu'nu yeniden Karşıyaka Belediye Başkan adayı gösterilmesi için çalıştığı da...

BAYRAKLI BOMBASI

Hatta Veli Efendi'nin Narlıdere'ye de Mustafa İnce'nin yanında büro personeli gibi bir iş yapan Fulya Alçay'ı da Narlıdere'de başkan adayı yapmak istediği belirtiliyor.

Şimdi bir bomba da Bayraklı'da patladı.

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin'in, ilçe yönetim kurulu toplantısında Sandal'ın adaylığıyla ilgili konuşurken "Veli Ağbaba'yı bağladık, artık Serdar Sandal'ın adaylığı ile ilgili bir sorun yok" dediği belirtildi. "Bağladık" ne demek? Ne ile bağladınız?

Veli Efendi'yi bağlayan İzmir'den adaylığı kapıyor mu?

Bir taraftan Özlem Çerçioğlular bir taraftan Veli Ağbabalar... İzmir, CHP'nin oyuncağı değil hiçbir zaman da olmayacak...