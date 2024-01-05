BAL’lı yalan CHP’nin elinde patladı

CHP, artık İzmir'de iyice çarşafa dolandı.Bunda da başı yeniden aday olabilmek için çevirmediği dolap, girmediği mağduriyet kılığı kalmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer çekiyor.Gerçekler ortaya çıkınca da maalesef hem kendisi hem CHP hem de Genel Başkan Özgür Özel rezil oluyor.İşte, son bomba...İzmir'de 2 gündür Bornova Anadolu Lisesi'nin (BAL) korusunun da bulunduğu bölgede Milli Eğitim Bakanlığı'nca başlatılan ana okulu inşaatı tartışılıyor. "Muhaliflik" adı altında bilgi kirliliği yayan çevreler, burada ağaçların kesilerek koruya kıyıldığı ve Suriyeli göçmen çocuklar için anaokulu yapıldığı yönünde bir algı operasyonu başlattı. Ortaya bir yalan servis edildi, bu okulun mezunu Soyer de bu yalanı köpürttü. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da topa girdi ve algı operasyonunu sürdürdü.İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, önceki akşam devreye girdi ve iddiaları yalanlandı.Merkezden "4 derslikli anaokulu projesi, İzmir'in 2023 il yapım programına tanımlı olup bölgedeki anaokulu ihtiyacından dolayı programa alınmıştır. Proje, İzmir 1 No'lu Kültür VarlıklarınıKoruma Müdürlüğünce onaylanmış, akabinde Bornova Belediyesinden ruhsat alınmıştır. Anaokulunun Suriyeliler için inşa edildiği iddiası tamamen gerçek dışıolup, vaziyet planına göre hiçbir ağaca da zarar verilmemiştir.Anaokulu tamamlandığında 200 okul öncesi öğrencisi, eğitim- öğretim faaliyetlerinden yararlanacaktır" açıklaması yapıldı.AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ve Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da bu açıklamayı paylaşarak yapılmak istenen algı operasyona tepki gösterdi. Ancak ne olduysa devreye yine bu okulda eğitim alan CHP lideri Özgür Özel girdi ve resmi açıklamaya rağmen işi şova dönüştürmeye çalıştı.Özel, paylaşımında Soyer ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'u etiketleyerek 'gereği yapılacak' talimatı verdi. Talimatı alan ve "Bu defa Genel Başkan'ın gözüne girerim" diye düşünün Soyer, hemen inşaatın mühürleneceğini açıkladı ve "İnşaatın imar mevzuatı açısından eksik ve hataları olduğunu yerinde tespit ettik. İnşaatın ivedilikle mühürlenmesi için gerekli tüm işlemleri başlattık ve Bornova Belediyesi'ne mühürleme işlemini yerine getirmesi için resmi yazımızı ilettik" ifadelerini kullandı.Ancak, CHP'li BornovaBelediye Başkanı Mustafa İduğ'dan Özel ve Soyer'i tam manasıyla ters köşeye düşüren bir açıklama geldi.Basın toplantısı düzenleyen İduğ, "Burada kamuoyunu yanlış bilgilendirme var.Burada ağaç kesme yok.1 ağaç bile kesilmemiştir" dedi. Özel'in gereğini yapın talimatının ardından 'Mühürlüyoruz" diyen Soyer'i boşa çıkaran İduğ, "Mühürleme yok, kaymanın önüne geçmemiz için inşaatta düzenleme talebimiz var. Ölçümleri yaptığımızda 7 metrelik kayma tespit ettik ve inşaatı durdurma kararı aldık. İnşaatın yeni müracaat ile devam etmesi mümkün" diye konuştu.Ee ne oldu şimdi... Özel ve Soyer'in şovu resmen ellerinde patladı. CHP'nin bu yaptığı resmen "Nasıl olsa İzmir oyunu bize veriyor. Kitle müsait ne desek inanırlar ve bize destek verirler. Kamuoyunu istediğimiz gibi yönlendiririz.Böylece seçim öncesi safları sıklaştırırız" şımarıklığından başka bir şey değil. Eğer siz halkı kandırmaya çalışırsanız iş böyle ayaklarınıza dolanır. Bu skandalla CHP, yaklaşan yerel seçim öncesi kendi kalesine büyük bir gol attı. Bu arada Tunç Soyer de, yeniden aday olabilmek için girdiği mağduriyet kılıklarıyla koyun sürüsüne kurt saldırdığı yalanını söyleyerek köylüleri kandırmaya çalışan 'yalancı çoban'a dönüştü. CHP'nin Büyükşehir adayı açıklansa da İzmir artık bir rahatlasa...Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, bu krizde belki Özgür Özel ve Tunç Soyer'i kızdımıştır ancak doğrusunu yapmıştır.İstese Özel ve Soyer'in oluşturmak istedikleri algı için değirmene su taşıyabilirdi. Ancak, özellikle Soyer, şov yapmaya çalışırken bu inşaata izin veren ve denetlemekle görevli İduğ'u da zan altında bıraktı.O da çıkıp kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirdi. Belki CHP içi siyaset anlamında yanlış yaptı ancak gerçekleri savunmak adına alkışlanacak bir dik vduruş sergiledi.Algı oyununa karşı İletişim Başkanlığı ile AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da bu yapay krizde, adeta tam saha pres yaptı.İzmir'de her isteyenin kafasına göre meydanı boş bulup sallamasına izin vermeyeceklerini gösterdiler.Saygılı, "Soyer, eksik ve hata tespit ettik diyor, ortada inşaat yok! İmalatın başlamadığı yerde projeye aykırılığı nasıl tespit etmiş?Neyi mühürleyecek? Ruhsatı veren kendi belediyeleri üstelik! Buna uygun bir inşaat yapıldığı takdirdene olacağını göremeyecek kadar körleşmişler!Biz söyleyelim; mühürleri 'keyfi' olur, ciddi yasal sonuçları olur!" dedi.İnan da "Bir kere sen kimsin? Bu mühür senin haddine mi? 60 yaşınıaşmış bir adamın fiyasko geçen bir 5 yılın ardından tekrar aday olabilmek için bir anaokulunu ve oradaki çocukları hedef alması kadar hazin ne olabilir?Özgür Özel'i etiketleyip 'başkanım ben buradayım' diye kendini gösterme çabası apayrı bir eziklik.Allah selamet versin çok acıdım" diyerek Soyer'in düştüğü içler acısı hali gösterdi.İzmir'de son dönemde Soyer ve CHP'nin zaman zaman başvurduğu bu algı operasyonlarının Saygılı ve AK Partili milletvekilleri tarafından boşa çıkarılması dikkat çekiyor.