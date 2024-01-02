Koskoca İzmir’i oyuncak edemezsiniz!

Tamam İzmir, şehircilik konusunda Anadolu'nun birçok kentine göre yavaş ilerledi. Kentsel gelişim alanında maalesef istenen hızı yakalayamadı.Hala Körfez kirliliği ve kokusunu konuşuyoruz. Kentsel dönüşümde de bir arpa boyu yol alamadık.Kentimizin temel altyapı sorunları bir türlü çözülemiyor.Ancak ne olursa olsun İzmir her zaman İzmir'dir. Bu ülkenin en önemli 3 şehrinden biridir.Koskoca İzmir'e hem siyasi hem de ekonomik anlamda öyle küçük bir kentmiş gibi muamele edilemez.Bunu İzmir Büyükşehir Belediyesi ve metropoldeki 11 ilçe belediyesini elinde bulunduran CHP'nin yeni yönetiminin şehrimize yaptığı muamele için söylüyoruz.Yeni Genel Başkan Özgür Özel ve eş Genel Başkan olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile saz arkadaşları İzmir'i kendilerine adeta oyuncak ettiler.Tamam önceden de İzmir'de adaylarını belirleyen tabii ki, CHP Genel Merkezi ve Genel Başkan'dı...Ancak hiçbir dönem İzmir dışından aktörler kentin adaylarının belirlenmesinde bu kadar etkin olmamıştı.Hiçbir zaman CHP yönetimi, İzmir'le böyle oyuncak gibi oynamamıştı.Bakar mısınız? Özgür Özel, bir yandan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu İzmir'e getirmeye çalışıyor.Onu Ekrem İmamoğlu beğenmiyor.Diğer yandan bir yerlerden Buğra Gökce'yi kente gönderip Büyükşehir aday adayı yapıyorlar.Onu da Özgür Özel istemiyor. 5 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Tunç Soyer'i tabiri yerindeyse resmen süründürüyorlar.CHP'nin yeni efendileri, İzmir'e kafalarına göre bir aday koymak için aralarında top çeviriyorlar.İzmirlinin ve il örgütünün ne dediğinin hiçbir önemi yok.Size son bomba gelişmeyi anlatalım da bu şürekanın İzmir'i kendisine nasıl oyuncak yaptığı daha net bir şekilde anlaşılsın...Biliyorsunuz, CHP Genel Merkezi geçtiğimiz hafta İzmir'e Parti Meclisi üyeleri ve milletvekillerinden oluşan 11 ayrı heyet göndererek 30 ilçedeki aday adayları ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüştürdü. Bu heyetler, görüşmelerinin ardından oluşturdukları 3-4 kişilik aday listelerini genel merkeze sunacak.İşte bu aşamada elini İzmir'den çekmemekte ısrar eden Özgür Özel'in Malatya Milletvekili kankası Veli Ağbaba devreye girdi. Kulislerde yoğun olarak konuşulduğuna göre, Veli Efendi, Narlıdere'deki heyette yer alan Muğla Milletvekili Cumhur Uzun'u aradı ve Güzelbahçe Belediyesi'nde çalışan CHP İl eski yöneticilerinden Fulya Alçay'ı listelerindeki ilk 3 adaydan biri yaptırdı.Sonra Urla ve Çeşme için de gönderilen heyeti aradı ve Urla'da hemşerisi Mustafa Günay'ı, tüm tepkilere rağmen en önlere, belki de 1. sıraya yazdırdı.Çeşme'nin mevcut Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın da Ağbaba'yı bağladığı konuşuluyordu...Ağbaba'nın Oran için de heyeti aradığı ve onu da ilk sıraya yazdırdığı belirtiliyor. Ağbaba zaten Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın da hamisi olarak gösteriliyor. Yani anlayacağınız Veli Efendi, oturduğu yerden İzmir'i dizayn ediyor.Yazıklar olsun...İzmirli olarak bu tabloya isyan ediyoruz. İzmir'in kendine gelip CHP'nin yeni efendileri tarafından kendisine yapılan bu muamelenin hesabını er ya da geç soracağına inanıyoruz.CHP İzmir'de bir 'SHP ekibi' var. Bunların başında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan geliyor. Ekipte Karabağlar Belediye Başkan aday adayı Heval Savaş Kaya ve Güzelbahçe Belediye Başkan aday adayı Altan İnanç da var. Daha önce SHP'de siyaset yapan bu 3 isme, bu partinin daha önce genel başkanlığını yapan Murat Karayalçın da destek veriyor. Bakan'ın 5 yıldır İZBETON Genel Müdürlüğü yaparak Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adeta sağ kolu olan Kaya'yı Karabağlar'dan aday yapmak için uğraştığını hatta Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile de mutabakat sağladığı iddialarını zaten daha önce yazmıştık. Bakan, Güzelbahçe'de de Altan İnanç'ı aday yapmak için bastırıyor. İnanç'ın daha önce ÖDP'de siyaset yapan Bakan'ı SHP'ye getiren kişi olduğu belirtiliyor.Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Yeniden adaylığına yaptıracağımız ankete göre karar vereceğiz" demesinin ardından haftalardır lime lime edildi. Ancak bugünlerde Soyer'in yerli ve yabancı bir takım 'dostları' sayesinde tekrar potaya girdiği yönünde sinyaller geldiği belirtiliyor.Hatta haber aldığımıza göre CHP'nin bazı etkili isimlerinden Soyer'e tebrik telefonları bile geldiği duyumlarımız arasında. Bu arada İstanbul'dan Büyükşehir adaylığı için gelen Buğra Gökce'nin de Urla'dan aday yapılacağı konuşuluyor. Ancak bizim kanaatimiz, Soyer'in tüm baskılara rağmen adaylığının hala çok zor olduğu yönünde...AK Parti'den yansıyan bilgilere göre ilk önce bu ayın 15'ine kadar 51 il belediyesi başkan adayı açıklanacak.15-30 Ocak arasında ise, İzmir'in de içlerinde yer aldığı 30 büyükşehir belediye başkan adayı belli olacak. İzmir'in ilçe belediye başkan adayları da yine Büyükşehir Belediye Başkan adayı belirlendiği süreçte kamuoyuna duyurulacak.Ancak AK Parti, İzmir'de iktidarda olduğu 5 ilçenin adayını daha önce açıklayabilir. Bu 5 ilçede mevcut belediye başkanlarının, İl Başkanı Bilal Saygılı'nın da raporu doğrultusunda yeniden aday gösterileceği kaydedildi.Buna göre Bergama'da Hakan Koştu, Kınık'ta Sadık Doğruer, Kiraz'da Saliha Özçınar Kutlu, Menemen'de Aydın Pehlivan ve Bayındır'da Uğur Demirezen yola devam edecek.