Rekortmenler listesindeki İzmir’in içler acısı hali

İzmir, İstanbul karşısında treni yıllar önce kaçırdı. Bizim gazeteciliğe başladığımız 25 yıl öncesinde İzmirli iş insanları hep İstanbul'un giderek artan hegemonyasına karşı çıkarlardı. Hatta zaman zaman "İstanbul dükkalığı" yakıştırmasında bulunurlardı. Ancak, İstanbul, İzmir ile arayı o kadar çok açtı ki, artık, İzmir iş dünyasından İstanbul ile aşık atmaya yönelik söz duymaz olduk. Dün açıklanan Türkiye gelir vergisi rekortmenleri listesi ile İstanbul ile İzmir arasındaki makasın ne kadar açıldığı bir kez daha ortaya çıktı.

10'DA 1'İ BİLE DEĞİL

Biliyorsunuz, geliştirdiği SİHA teknolojisiyle Türkiye'nin gururu olan ve ihracat rekorları kıran Baykar şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, kendisine 2022 yılı gelirleri için tahakuk eden 564 milyon 124 bin 318 lira 33 kuruş vergi tutarı ile listenin ilk sırada yer aldı. İstanbul'dan 87 mükellefin olduğu ilk 100'e sadece 3 mükellef sokan İzmir'de gelir vergisi rekortmeni yine Arkas Holding'in patronu Lucien Arkas oldu. Lucien Bey, Türkiye listesine de ancak 35. sıradan girebildi. İzmir'in en çok gelir elde eden iş insanı olan Arkas'a tahakkuk eden vergi miktarı 44 milyon 337 bin lira ile listenin başlarındaki İstanbullu iş insanlarının ancak 10'da 1'i seviyelerinde yer aldı. Bu liste, İzmir'in İstanbul karşısında ne kadar küçük kaldığını bir kez daha gösterdi.

SEVİNDİREN HABER

Neyse, tablo çok acı amayine de çok karamsar olmamak lazım.... İzmir, İstanbul kadar olmasa da büyümesini ufak ufak sürdürüyor. Bu konuda İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in geçtiğimiz günlerdeki meclis toplantısında söylediği şu sözler enseyi karartmamamız gerektiğini ortaya koyuyor: "İzmir'in ekonomik gelişimini analiz etmek amacıyla; Türkiye İstatistik Kurumu'nun, kentimiz ekonomisinin gelişimini ortaya koyan ve diğer illerle kıyaslayan İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerini yakından takip ediyoruz. 2020 yılı itibariyle İzmir'imiz; 307 milyar TL ile Türkiye ekonomisinden yüzde 6.1 pay alırken, 2022 yılı itibariyle 972 milyar TL ile payını yüzde 6.5 olarak arttırdığını görüyoruz. Son yıllarda kentimizin ülkemiz ekonomisinden aldığı payı arttırmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Son üç yılda kentimizde pozitif bir geri dönüş olduğunu, bu geri dönüşün kalıcı olup olmadığını anlayabilmek için 2022 yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) rakamlarının test niteliği taşıyacağını belirtmiştik. Bu testi başarıyla geçtiğimizi görüyoruz. Bugünden sonra İzmir ekonomisinin sürdürülebilir büyümesini ve ülkemiz ekonomisinden daha fazla pay almasını sağlamanın bizler için önemli bir gösterge niteliğinde olacağı kanaatindeyiz." Umarız İzmir'de de Baykar gibi bir kıvılcımla başlayıp teknoloji devine dönüşecek girişimci ve şirketler çıkarmayı başarırız da rekortmenler listesi açıklandığında İzmir olarak böyle mahzun kalmayız.

Veli Efendi'nin 'Akrabam değil' sözü böyle patladı!

İzmir'de Urla Belediye Başkan aday adaylığına soyunan Güzelbahçe Belediye eski Başkan Yardımcısı Mustafa Günay'ın akrabası olduğu ve kendisini bu ilçeden aday yaptıracağı yönündeki haberleri yalanlayan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, fena patladı. Ağbaba'nın "Bu ahlaksızca haberler belli çevrelerden maksatlı olarak beni yıpratmak amacıyla yapılmaktadır. Günay ile hiçbir akrabalığım yok" sözlerini Günay'ın oğlunun yaptığı paylaşımlar yalanladı.

Günay'ın oğlu Onur Günay'ın Ağbaba'nın annesinin 2021'deki vefatının ardından yaptığı paylaşımda anne Ağbaba'dan "akrabamız" diye bahsettiği görüldü. Onur Günay'ın yine Ağbaba hakkında "Ailemizin büyüğü" ifadesi kullandığı çok sayıda paylaşımı da ortaya çıktı.

KONUŞ DA GÖRELİM

Ağbaba'nın Günay ailesinin Güzelbahçe'de sahibi olduğu Yalı Balık Restoran'a misafir olduğu da görüldü. Buradan kendisine sesleniyoruz... Eee Veli Efendi! Hani, Mustafa Günay akraban değildi? Akrabanın da ilerisinde aile bile olduğunuz ortaya çıktı. Şimdi çık da bunu açıkla da görelim... Öyle çıkıp üst perdeden konuşmaya benzemiyor gerçekler. Urla, Narlıdere, Çeşme, Karaburun, Güzelbahçe gibi gözde yerlere belediye başkan adaylarını belirleyip adeta buraların kralı olmayı istiyorsun ama İzmir sana hakettiğin dersi verecektir.

ÖZEL DE "AİLEDEN"

Öte yandan Günay ailesinin Ağbaba gibi Özgür Özel'i de CHP'ye Genel Başkan olduktan sonra sahibi oldukları balık restoranında ağırladıkları da anlaşıldı. Onur Günay'ın bu misafirlikle ilgili paylaşımında Özel için "Çok sevdiğimiz ailemizden olan başarılı bir siyasetçi" ifadesini kullanması dikkat çekti. Şimdi seçim süreci başından beri en tartışmalı isimlerden biri olan Mustafa Günay'ın, 'aileden birileri' olan Özel ve Ağbaba tarafından ayrıcalık tanınarak aday yapılıp yapılmayacağını hep birlikte göreceğiz.

Son senaryo: Sengel başkan, Gökce sekreter

CHP'nin İzmir Büyükşehir'deki adaylık çıkmazını bugün Yeni Asır olarak manşetimize taşıdık. Süreç uzadıkça CHP İzmir'de zarar görüyor. Bu süreçte söylenti düzeyinde ilginç senaryolar da gündeme geliyor. İşte bizlere Ankara kulislerindeki kaynaklarımızdan ulaşan son senaryo: İsmi Büyükşehir için geçen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in hamisi CHP Sözcüsü Deniz Yücel ile yine Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Buğra Gökce'nin hamisi Ankara Milletvekili Umut Akdoğan el sıkışmış.

Böylece güçler paylaşılacak. İnanılacak gibi değil ama insanların ağzı torba değil ki büzesin...