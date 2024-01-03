İyi Parti İzmir’de, gırtlak gırtlağa girmeye az kaldı

İyi Parti, İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkan adayını ilk açıklayan parti olarak yarışa avantajlı başladı. Ancak, İyi Parti bu avantajı heba etti. Çünkü, Avrupa ve ABD'ye uzanan çarpıcı CV'siyle aday olan İzmir Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale ile tanınmış iş insanı Sinan Bezircilioğlu başkanlığındaki İl Yönetimi'nin dokusu bir türlü uyuşmadı.

Özlale cephesi İl Yönetimi'nin kendisiyle çalışmada ve kendisini tanıtmada yetersiz kaldığını iddia etti.

Bezircilioğlu ve kurmayları ise, Özlale'nin "Her şeyi ben bilirim" edasıyla İl Başkanlığ'ndan kopuk bir şekilde başına buyruk hareket etmesi nedeniyle uyum sağlanamadığını savundu.

Sonuçta parti İzmir'de karpuz gibi ikiye bölündü.

Hatta partide neredeyse gırtlak gırtlağa gidilecek aşamaya gelindi.

MAKAM ODASINDA KAVGA

İl Başkanı Bezercilioğlu'nun makamında emekli albay olan İl Sekreteri Mehmet Efe ile İl Siyasi İşler Başkanı Necdet Kırkpınar geçtiğimiz günlerde birbirine girdi. Fiziksel temas, İl Başkanının da araya girmesiyle önlendi. Basit bir gerekçeden başlayan bu tartışmanın altında yatan asıl sebep ise, Efe'nin Özlale'ye tamamen angaje olması ve onunla hareket etmesiydi.

Taraflar arasındaki soğukluk bu kavgayla patlamaya dönüştü. Tartışmanın ardından Özlale olaya müdahale etmeye çalıştı ve Efe'nin yanında durdu, onun görevden alınmasını önlemeye çalıştı. Basına da yansıyan kavganın ardından Bezircilioğlu, dün Mehmet Efe'yi İl Sekreterliği'nden aldı. Bezircilioğlu'nun yakın çevresine, "Mehmet Efe, baştan beri en yakınımda olan bir isimdi. Ümit Bey, tabii ki bizim adayımız. Ancak makam odamda yaşanan bu kavgada yaptıklarından sonra Mehmet Efe'yi artık görevden almak zorundaydım" dediği belirtiliyor. Ümit Özlale, dün İl Başkanı'nın görevden aldığı Mehmet Efe ile Aliağa ve çevresinde seçim çalışması yaptı. İl Başkanı Bezercilioğlu'nun da bugün Özlale olmadan Ödemiş, Kiraz, Bayındır ilçelerinde seçim çalışması yapacağı belirtildi. Bezircilioğlu, İzmir iş dünyasının tanınmış isimlerinden biri. Özlale de uluslararası eğitim camiasında yeri olan bir isim... Burada da hata kimdedir hüküm vermek bize düşmez ancak bir gazeteci olarak şunu söylemeliyiz:

İyi Parti, bu haliyle İzmir'de bırakın seçim kazanmayı belirli bir oy oranını bile zorlayamaz. Daha kendi arasında anlaşamayan bir yapı nasıl olacak da halktan teveccüh görecek... Bu arada İyi Parti'de birçok milletvekili ve parti yöneticisinin istifasıyla birlikte toplu olarak değerlendirirsek, İyi Parti'nin gerçek manada bir parti olabilmesi için daha bir hayli mesafe kat etmesi gerekiyor.

CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğl'nu ikna ederse Özlem Çerçioğlu'nu İzmir'den aday yapmak istiyor

CHP'de Aydın yine açıklanmayacak

CHP'de yarın Parti Meclisi toplantısında İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı kesin olarak açıklanmayacak. Bu toplantıda Antalya ve Mersin gibi illerin Büyükşehir Belediyeleri ile birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yeniden adaylığının da açıklanması bekleniyordu. Ancak, dün Ankara'dan Aydın'ın bu defa da açıklanmayacağı yönünde bilgilere ulaştık. Bu köşede defalarca yazdığımız gibi Genel Başkan Özgür Özel, Çerçioğlu'nu İzmir Büyükşehir'e kaydırmayı düşünyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, buna set koyuyor. Aydın adayının yarın da açıklanmamasından anlaşılan o ki, Çerçioğlu hala İzmir için masada... Tabii, burası CHP... Belli olmaz... Bugün rüzgar başka bir yerden eser ve bir bakmışsınız ki Çerçioğlu'nun Aydın adaylığı yarın açıklanıvermiş.

Ekrem Oran, Veli Ağbaba'yla neden ve nasıl anlaştı?

Bu köşede dünkü yazımızda Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in en yakın arkadaşı olan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile yeniden adaylığı konusunda el sıkıştığı yönünde kulislerde konuşulanları yazdık. Ağbaba'nın CHP Genel Merkezi'nin bu ilçeye heyet olarak gönderdiği milletvekillerini arayıp Oran'a referans olduğunun konuşulduğunu da aktardık. Bu yazımız ses getirdi.

Bu yazdıklarımızı doğrulayan onlarca telefon aldık. Değişik iddialarda bulunanlar da vardı. Kanıtlanmamış iddialarla işimiz yok. Oran yeniden aday olur veya olamaz bilemiyoruz ancak ülkenin en batısında görev yapan bir yerel yöneticinin nasıl gidip ta Malatya'nın milletvekilini bulup yeniden adaylığı için nasıl ve ne şekilde anlaşır, bu nasıl tuhaf bir iş ve işleyiştir anlayamıyoruz.

28 Şubat hortluyor

İstanbul'da önceki gün şehitler ve Gazze'deki İsrail zulmüne karşı yapılan yürüyüş CHP'yi çok rahatsız etti. CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, bu göreve geldikten sonra yaptığı ilk açıklamada İsrail'e arka çıkmış ve "Bu saldırıların Hamas'ın bir gece sivillere yaptığı saldırılarla başladığını da unutmamak lazım" demişti. Şimdi de önceki gün İstanbul'da İsrail'in lanetlendiği etkinlik için "Yapılan yürüyüş aslında Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'e karşı yapılmıştır" diye konuştu. Açıkçası Yücel ve CHP yönetiminin bu yürüyüşle ilgili söylediklerini okuyunca aklımıza 28 Şubat dönemi geldi. Tabii ki, herkes kendi fikrini özgürce savunabilir ancak Yücel ve CHP yönetiminin sözlerinden yarın bir fırsat bulsalar 28 Şubat'taki karanlığı tekrar hortlatmaya hazır oldukları izlenimini edinmemek mümkün değil. Ancak, artık köprünün altından çok sular aktı.