Dağ ve Tugay’ı buluşturma hamlesi

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Hamza Dağ ile CHP'nin adayı Cemil Tugay, sahada çalışmalarını hızlandırdı. Bu arada İzmir iş dünyasından iki adayla ilgili önemli bir adım geldi. Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Başkanı Sibel Zorlu ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sıtkı Şükürer, iki adayı aynı masada buluşturup plan ve projelerini dinlemek ve konuşmak için harekete geçti.Şükürer ve Zorlu, bunun için Tugay ve Dağ'ı ziyaret edip bu teklifi iletmeyi planlıyor. Eğer iki isim de kabul ederse Şubat ayının 3. haftasında veya ay sonuna doğru İzmir'in önde gelen iş insanlarının katılımıyla butoplantı organize edilecek.Ancak, iki aday birlikte katılmak istemezse, toplantının öğleden önceki bölümünde biri, öğleden sonraki bölümünde de diğeri dinlenecek. Kararı verecek olan iki aday, iş dünyasının karşısına birlikte de çıkmak isteyebilirler ayrı ayrı da...Tercihleri ne olursa buna saygı duymak lazım.CHP İzmir'de Genel Başkan Özgür Özel'in aday tercihleri nedeniyle büyük krizler yaşanıyor. Her gün mutlaka bir ilçede partililer tarafından protesto gösterileri yapılıyor. Dün CHP'de tanınmış bir isim olan eski bir ilçe başkanı ile konuştuk. Çok karamsardı.Çok kötü adaylarla yola çıkıldığını belirten ilçe eskibaşkanı, "Maalesef Genel Merkez partililerin ve halkın isteklerine kulaklarını tıkadı. Bir tek vatandaşı dinleyip Çiğli'de aday değiştirdiler o kadar. Oysa her yerde sorun var. Ayrıca İzmir halkında eski anlayış kalmadı. Artık hizmet talebi ön plana çıktı. CHP'nin bu seçimde İzmir'de işi çok zor. Eğer DEM Parti de güçlü bir aday çıkarırsaAK Parti Büyükşehir adayı Hamza Dağ ile CHP adayı Cemil Tugay başa baş bir yarış yaparlar. Herkesin bir oy hakkı var ve bu çok değerli.Ben herkese hizmeti kim verecekse ona göre oy kullanmaları tavsiyesinde bulunuyorum" dedi. Eski ilçe başkanının ismini, istemediği için veremiyoruz ancak sözlerini sizlere de aktarmış olalım.AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İzmir adayı Hamza Dağ'ın polemiğe yönelik değil İzmir'in her kesimi ile diyalog kurmaya yönelik seçim kampanyası yürütmesi, görüldüğü kadarıyla CHP kanadında bir rahatsızlık yaratıyor.Dağ, en son cesur bir adım atarak kentin çeşitli bölgelerine astırdığı afişlerinde parti logosunu da kullanmadı. Bu CHP'deki rahatsızlığı daha da artırdı. CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu bu afişlerle ilgili bir açıklama yaparak buna tepki gösterdi. Tabii, bugünekadar CHP'nin İzmir'deki siyaset ezberi, kutuplaştırma üzerineydi.Hemen İzmir'in laiklik ve yaşam tarzı hassasiyetleri üzerine korku pompalanır ve saflar sıklaştırıldı.Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmirliler sadece siyasi partiye, hizmet performansına oy vermezler. Demokrasiye, laikliğe, özgürlüğe oy verirler" diyerek bu siyaset yöntemlerini açık etmişti.Ancak, Dağ'ın aday olduktan sonra uygulamaya koyduğu siyasi çizgisi nedeniyle bu defa bunu yapamıyorlar.O yüzden CHP yöneticileri, parti logosu bile kullanmama gibi ezber bozan siyaset karşısında ne diyeceklerini, nasıl tepki vereceklerini böyle şaşırıyorlar.CHP Karşıyaka, çalkalanıyor.Narlıdere'de oturduğu belirtilen ve 2018'de İyi Parti'den milletvekili adayı olan Yıldız İşçimenler Ünsal'ın son anda bu ilçeden belediye başkan adayı yapılması ortalığı karıştırdı. Dünkü eylemde şu anki İlçe Başkanı Levent Güçlü, eski İlçe Başkanı Uğur Yıldırım ve Ünsal'ın adaylığına tepki gösteren partililer arasında büyük tartışma yaşandı.İlçede partililerin birbirlerine gırtlak gırtlak girmesine az kaldı. Ünsal, kendini ilçe halkına kabul ettirir mi bilemiyoruz ancak ikematgahının bile ilçede olmadığı ve CHP'ye üyeliğinin de dün itibariyle tüzüğün özel maddesi üzerinden genel merkezde yapıldığı belirtiliyor.CHP'nin Karşıyaka'daki oyları hep yüksek oldu ancak bu seçimde oylarda mutlaka önemli bir erozyon yaşanacaktır.