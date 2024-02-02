İzmir’e yeni bir çökme teşebbüsü

Bu köşede CHP'nin İzmir'deki son il kongresi öncesinde bir yazı kaleme aldık ve İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Milletvekili Mahir Polat ve İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın İzmir'de parti örgütüne çöktüğünü yazdık.

Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in siyasi olarak örgüte hakim olamaması nedeniyle bu 3'lü O'nun üzerinden İzmir'i parselliyordu. Şimdi ise devran değişti.

Ama görüldüğü kadarıyla CHP içinde İzmir'e yeni bir çökme atağı başladı.

İŞTE O 3 İSİM

Şimdi İzmir'e çökmeye çalışanlar ise, CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan'dan başkası değil.

Yücel ile Bakan, CHP'nin yeni Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'la birlikte geçtiğimiz günlerde İl Başkanlığı'na gelerek gövde gösterilerini yaptılar.

SOYER'İ FENA SATTI

Yücel, Buca'da mevcut Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ı destekliyor gözükse de alttan çok yakın arkadaşı Görkem Duman'ın aday gösterilmesini sağladı. Birçok ilçede de aday belirlemede etkisi oldu. Ednan Arslan'ın ise, Narlıdere, Balçova ve Seferihisar gibi ilçelerdeki adayların belirlenmesinde etkili olduğu kaydediliyor.

5 yıl boyunca Soyer ile iş tutan Bakan ise, Tunç Bey'in gözden çıkarıldığını anlayınca hemen rotayı kırıverdi. Soyer'e birçok adamını belediyede müdür ve daire başkanı yaptıran Bakan, anlaşılan bu dönemde de Büyükşehir'deki saltanatını sürdürmek istiyor.

CHP'nin Büyükşehir adayı Cemil Tugay'a buradan bir önerimiz olacak.

Cemil Bey!

Seçilip seçilmeyeceğinize İzmirli karar verecek ancak eğer seçilirseniz, İzmir'e çökmek isteyenlere izin vermeyin. Soyer'in en büyük hatası örgüte hakim olamamasıydı. Sonrasında bu yazının başında saydığımız 3 isimle bir şeyler yapmaya çalıştı ama ipleri sağlam tutamadı. Siz, başkan olursanız, örgüte çökmek isteyenlere fırsat vermeyin. Seçilmeniz halinde başarılı olabilmeniz için bu şart.

CHP'de aday kaosu büyüyor

CHP lideri Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba gibi ahbaplarının tepeden inme bir şekilde belirlediği İzmir'deki belediye başkan adaylarına yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor. Özel, her ne kadar "Tarihimizde İzmir'de en az tepki alan aday listesi" dese de hiç de öyle değil.

İsterse gelsin İzmir örgütünü bir dinlesin, bakalım ne feryatlar işitecek.

Balcı Karaburun'da, 'kırmızı kart' gösteren ve "İthal aday istemiyoruz" pankartı taşıyan partililerce karşılandı.

BÜYÜKŞEHİR'DE EYLEM

Dün yine Büyükşehir Belediyesi önünde ve Karaburun'da tepkiler vardı. Büyükşehir önündeki eylemde toplananlar adayların gözden geçirilmesi çağrısı yaptı. Aday gösterilmeyen mevcut Başkan Tunç Soyer yanlılarının da içinde yer aldığı bir organizasyonla yarın Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda bir protesto mitingi organize edilmeye çalışılıyor.

Karaburun'dan aday yapılan Nurşen Balcı, CHP ilçe binası önünde protesto edildi.

ARKA KAPIDAN GİREBİLDİ

İşin bir başka skandal boyutu Balcı'nın Karaburun'a, ilk aday adaylığı başvurusu yaptığı Karşıyaka'dan partilerle gelmesi oldu.

Balcı, 'kırmızı kart' gösteren ve "İthal aday istemiyoruz" pankartı taşıyan partililerce karşılandı.

Karaburunlular ve CHP'liler, Genel Başkan Özgür Özel ve CHP yöneticilerinin aldıkları kararın, Karaburun Halkı'nın kabul edebileceği bir karar olması gerektiğini vurguladılar.

İSYAN HAYKIRIŞLARI

CHP Karaburun İlçe Başkanı Erdal Subaşı ise, Karaburunluların tanımadığına oy vermeme tercihinde olduğunu söyledi.

Subaşı, "Ben de ithal başkan adayı istemiyorum. Seçimi kazanma şansımız yoktur. Bizim insanımız tanımadıktan sonra oy vermiyor. Bu açıdan sıkıntılıyız" diye konuştu. Balcı, ana kapıda protesto olunca ilçe binasına arka kapıdan girmek zorunda kaldı. Balcı toplantı yaptıktan sonra, kentten ayrılmak üzere otomobiline binerken protestolarla, 'istifa' sloganlarıyla ve şoför mahalline asılan "İthal aday istemiyoruz" pankartıyla ilçesi Karşıyaka'ya uğurlandı.

BAYRAKLI'DA HDP TARTIŞMASI

CHP'de bir diğer tartışılan aday ise, Türkiye'nin geliştirdiği SİHA'lara karşı çıkan ve HDP'ye yakınlığıyla bilinen CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun referans olduğu Bayraklı Belediye Başkan adayı İrfan Önal oldu.

Tanrıkulu gibi Diyarbakırlı olan Önal'ın HDP'nin de isteğiyle aday yapıldığı öne sürülüyor. Önal, partililerin linkini paylaştığı 2014'te CHP Parti Meclisi'ne girdiğinde verdiği bir röportajında HDP'li ailenin çocuğu olduğunu belirtiyor.

Önal, "Diyarbakır Bismil ilçesi Tatlıçayır Köyü'ndenim. Ailem CHP'ye oy verir mi?

Temelde beklentiler karşılandığında, annem babam normal bir vatandaşı temsil ediyor.

Oradaki toplum, CHP'ye oy verecek noktaya geldiğinde zaten bize oy verecekler.

Bugün gidip de bana CHP'de bir görev verildi diye ailem CHP'ye oy verecekse zaten vermesinler" ifadelerini kullandığı görülüyor. CHP, seçimin yapılacağı 31 Mart'a kadar bu tartışmaları bir türlü aşamayacak. O yüzden CHP'yi İzmir'de çok zor bir seçim bekliyor.