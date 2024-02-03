BASİFED’de yeni başkan tartışması

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nde (İZSİAD) 11 yıllık başkan Hasan Küçükkurt görevini Hüseyin Cengiz'e devrederken Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu'nda (BASİFED) başkanlık krizi çıktı.

Hasan Küçükkurt ve Hüseyin cengiz

Küçükkurt daha önce yaptığı açıklamada "Benim BASİFED'te geçtiğimiz genel kurulda başkan olmam gerekiyordu ancak ben sıramı ESİAD'tan gelen şu anki Başkan Mehmet Ali Kasalı'ya verdim. Daha önce üye dernekler arasında yapılan dönüşümlü başkanlık mutabakatı çerçevesinde bu dönem sıra İZSİAD'ta" demişti. Ancak bu süreçte mevcut Başkan Kasalı'nın adaylığı da bu yönde resmi bir açıklaması bulunmasa da gündeme geldi.

Mehmet Ali Kasalı

ÜNLÜTÜRK EL KOYDU

Yaşanan krize BASİ- FED'in de bağlı olduğu Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'ndan (TÜRKONFED) müdahele geldi. TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığı görevini yürüten İzmirli ünlü iş insanı Şükrü Ünlütürk, hem Kasalı hem de Küçükkurt'la görüştü. Ünlütürk, iki isimden de önümüzdeki haftalarda yapılacak federasyon genel kurulunda aday olmamasını istedi.

Şükrü Ünlütürk

Ayrıca, dönüşümlü başkanlıkta bu dönem sıranın Küçükkurt'ta değil İZSİAD'ta olduğuna dikkat çekti. Bu çerçevede de BASİFED'in başkanlığını İZSİAD'ın şu anki Başkanı Hüseyin Cengiz'in yürütmesi gerektiğini kaydetti. Bu durumda Hüseyin Cengiz'in tek aday olarak önümüzdeki haftalarda yapılacak genel kurula girmesi bekleniyor. Ancak, Küçükkurt veya Kasalı'dan birinin TÜRKONFED'e rağmen aday olma yönünde bir adım gelirse ortalığın fena karışacağı kaydediliyor.

Şenol Aslanoğlu

Şenol Bey'e düşen istifa etmektir!

İnsan her zaman neyi nerede bırakacağına doğru karar vermeli. Eğer, gitmeniz gereken bir zamanda kalmakta ısrar ederseniz kaybedersiniz. Bunu CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu için yazıyorum. Şenol Bey, diyaloğumuz olan bir siyasetçidir ve bir dönem başarılı işlere de imza atmıştır. Ancak, CHP'nin yeniden aday yapmadığı Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in desteği ile göreve gelen Aslanoğlu, partinin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu için verdiği amansız destekle kurultay sürecinin en büyük kaybedenlerinden biri oldu. Değişimci Özgür Özel, başa gelince Aslanoğlu da adeta tukaka oldu. CHP'nin İzmir adaylarının belirlenmesi konusunda tek bir sözü bile dinlenmedi.

MADEM BÖYLE DİYOR...

Şimdi çıktı ve aday belirleme süreci ile ilgili yaptığı değerlendirmede "İzmir'de de bir mutsuzluk olduğunu görebiliyorum. Bu süreçte adayların belirleme yöntemleri ve sürecin nasıl olacağına ilişkin şehre genel yönetimimiz tarafından aktarılan şeylerde iyi bir iletişim kuramadığımızı düşünüyorum. Kentlinin kafasında soru işareti kaldı. Ama bu mutsuzluk ilerde yeni hatalara yol açmamalı" dedi... Sözleri sonuna kadar doğru. Aslanoğlu madem böyle düşünüyor, bizce için bu saatten sonra şık olan görevini bırakmasıdır. Dediğimiz gibi, gitmeniz gereken zamanda kalmakta ısrar ediyorsanız daha fazla kaybediyorsunuz demektir.

Mustafa Özuslu

İzmir siyasetinde ÖZUSLU VAKASI!

İzmir siyasetinde bir 'Mustafa Özuslu vakası' yaşanıyor. Kültürpark'taki İzmir Sanat'ın kafesini işletirken şu anki Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından meclis üyesi ve başkan vekili yapılan Özuslu'nun dönüşü tam bir ibret hikayesine döndü. Özuslu, varlık sebebi olan Soyer'e hürmette kusur etmiyor, "Onunla ölüme bile giderim" diyordu. Bu süreçte Soyer ile CHP'nin şu anki Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay aras��nda siyasi nedenle ayrılık girdiğinde de Soyer'in yanında yer alıyordu.

DANIŞMANLAR RAHATSIZ

Ancak Karşıyaka Belediye Başkanı olarak CHP içindeki değişimden yana tavır koyan Cemil Tugay'ın, Büyükşehir adayı yapılacağını anlayınca anında direksiyonu kırdı ve Soyer'i sattı. Şimdi Tugay'ın peşinden ayrılmıyor. Tugay'ın danışmanları bile, "Bu adam ne yüzle geliyor" diye yakındıkları kulağımıza geldi.

Ekrem Oran

"Ya kazanırım ya kaybettiririm"

CHP'nin bu dönem Çeşme'de yeniden belediye başkan adayı yapmadığı Ekrem Oran, yırtınıyor. Ancak, bu saatten sonra teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli'nin adaylığının geri çekilmesinin gündeme bile gelmesi söz konusu değil. Oran'ın ise, Memleket Partisi ile adaylık içingörüştüğü kaydediliyor. Oran'ın yakın çevresine "Ya seçilirim ya da seçim kaybettiririm" dediği belirtiliyor. CHP'nin iç işleri bizi ilgilendirmez ancak Oran, halkta karşılığı olduğunu düşünüyorsa kendisini dev aynasında görüyor demektir... Başka partiden aday olursa bunu görürüz hep birlikte.