Gündemi Dağ belirledi Tugay, peşine takıldı

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, günler öncesinden çalışmalarına başladı. CHP adayı Cemil Tugay'ın da dün Torbalı'da ilk mitingi yapmasıyla kentte seçim sath-ı mailine tam olarak girilmiş oldu.Ancak, dün ortaya çıkan manzaraya göre Dağ, bir adım önde başladı.Neden mi? Çünkü, kent gündemini ilk belirleyen Hamza Dağ oldu da ondan. Dağ, daha önce toplu ulaşımda birinci ve sonraki binişleri ücretsiz hale getiren 90 dakika uygulamasını tekrar getirececeklerini açıklamıştı.Dün de göreve geldiklerinde İzmirli'ye suyu yüzde 50 indirimle kullandıracaklarını açıkladı. 90 dakika gibi vatandaşın direkt cebine dokunan bu söz de büyük yankı uyandırdı.O kadar ki, bu gündemin peşine Cemil Bey de düşmek zorunda kaldı.Torbalı'da yaptığı mitingte enflasyondan dem vurarak, "Siz bunu düşürün biz suyu bedavaya da veririz" diyerek Dağ'a cevap vermeye çalıştı. Bir iletişimci olarak bu karşılıklı açıklamalarla ortaya çıkan tabloda psikolojik üstünlüğün gündemi ilk belirleyen Dağ'da olduğunu söyleyebiliriz.Gündemi belirleyen de seçim yarışında büyük avantaj sağlar.İzmir'de 5 binden fazla üyesi bulunan sanayici ve iş insanı derneklerinin (SİAD) bir arada yer aldığı Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu'nda (BASİFED) çıkan başkanlık krizini dün anlattık. İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nde (İZSİAD) 11 yıldır sürdürdüğü başkanlığı Hüseyin Cengiz'e devreden Hasan Küçükkurt, bu devirden önce yaptığı açıklamada BASİFED başkanlığının teamül gereği kendi hakkı olduğunu söylemiş ve bu göreve talip olmuştu.Ancak federasyonun mevcut başkanı Mehmet Ali Kasalı'nın da yeniden adaylığının gündeme gelmesi krizin fitilini ateşlemişti. Sizlere dün bu köşede yaşanan krize BASİFED'in de bağlı olduğu Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'ndan (TÜRKONFED) müdahele ettiğini ve her iki isme de aday olmaması telkininde bulunulduğunu aktardık.Ancak gelen son duyumlar, Küçükkurt'unönümüzdeki haftalarda yapılacak genel kurulda aday olmaya kesin kararlı olduğunu ortaya koyuyor. TÜRKONFED, "Tamam, BASİFED'de başkanlık sırası İZSİ- AD'da. Ancak bu hak, Küçükkurt'a değil İZSİAD kurumsal kişiliğine verilmiş bir hak. O yüzden bu görevi derneğin yeni başkanı Hüseyin Cengiz yerine getirmeli" demişti.Ancak Küçükkurt'un "Madem sıra İZSİAD'ta, onu temsilen bu görevi Cengiz değil ben yerine getireceğim ve bu nedenle aday oluyorum" diyeceği belirtiliyor. Bu durumda gözler birçok ortamda "Küçükkurt aday olursa ben de aday olurum" diyen Kasalı'ya çevriliyor.Kasalı'nın da aday olmasının süreci iki isim arasında kişisel bir husumete çevirmesinden endişe duyuluyor.Bir de seçimde Kasalı'nın Küçükkurt'a karşı zaferle çıkması halinde İZSİAD'ın "Bize verilen başkanlık sırası sözü tutulmadı" diyerek BASİ- FED'den ayrılma yönünde karar alabileceği de kulislerde dillendiriliyor.Bu BASİFED'in kendi iç sorunu ancak neticede kriter olarak demokrasi alınacaksa, isteyen herkes çıksın aday olsun ve yarışsın. Sonuca üyeler karar versin...Öte yandan iş dünyasında dillendirilen bir konu daha var. Bu da, Küçükkurt'un aynı zamanda Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Başkanlığı'nı yürütmesi.İzmir iş dünyasının üst düzey birçok ismi, Küçükkurt'un hem BASİFED hem de EGEV başkanlığını aynı anda yürütmesinin doğru olmadığını iddia ediyor. Hatta TÜRKONFED'den Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk'ün bu duruma da dikkat çekerek Küçükkurt'tan aday olmaması gerektiğini sert bir dille söylediği aktarılıyor.Bu süreçte, TÜRKONFED'inyeniden devreye gireceği de kaydediliyor.CHP lideri Özgür Özel, Bornova'dan aday adayı olmasına rağmen Karabağlar'dan paraşütle belediye başkan adayı yatığı Emine Helil İnay Kınay'ı öve öve bitiremedi.Neymiş, Helil Hanım, Sao Paolo gemisinin İzmir'i kirletmesine izin vermemiş.Bu sözü duyunca aklımıza ister istemez Mazhar-Fuat Özkan'ın "Sen neymişsin be abi" isimli şarkısı geldi. Biz de "Siz neymişsiniz be Helil Hanım" dedik. Tamam Helil Hanım, İzmir'de yıllarca Çevre MühendisleriOdası İzmir Şubesi başkanlığı yaparak kentteki birçok çevre hareketinde rol aldı, zaman zaman öncülük de etti. Ancak, eğer Sao Paolo gemisinin İzmir'e gelirken geri dündürülmesi bir başarı olarak görülüyorsa, bunu sadece Helil Hanım'a mal etmek bu iş için öncülük eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile TMMOB'a bağlı tüm odaların yöneticilerineyapılmış büyük bir haksızlık olur. Yani Özgür Özel, Helil Hanım'ı hiç alakası olmayan bir yerden aday yapma zırvalığını tevil etmeye çalışırken işi daha da zırva hale getirdi...