Konak’ı hançerleyeni başkan adayı yaptılar!

CHP'de 25 yıldır başkanlık yapan Abdül Batur'un üzeri çizildi ve yerine Konak Belediye Başkan adayı olarak Nilüfer Çınarlı Mutlu gösterildi.Açıkçası, Çınarlı'nın bu ilçede aday yapılması kötü bir şakadan farksız.Neden mi? Şöyle... Mutlu, 2010-2019 yılları arasında Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin en etkili isimlerindendi, şubenin sekreter üyeliğini yapıyordu.MO İzmir Şubesi, tüm İzmir'le birlikte Konak'ta o kadar çok yatırıma karşı çıktı ki, kentin birçok yerine hançer sapladı.Basmane çukurundaki Dünya Ticaret Merkezi, Göztepe Stadı, Alsancak Stadı gibi yatırımlara karşı çıkan hep bu şube oldu.Hatta ve hatta bu kafa, Konak Tüneli'nin inşaatına bile karşı çıktı ve durdurulması için dava açtı. Ancak emellerine ulaşamadılar ve o tünel inşa edildi, kent trafiği bir nebze rahatladı.Dönemin CHP'li Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve MO İzmir Şubesi yöneticilerinin zihniyetine kalsa ve bu tünel yapılmasaydı bugün İzmir trafiği içinden çıkılmaz bir hal alırdı. Ancak şimdi başta itiraz edenler olmak üzere milyonlarca İzmirli bu tünelden yararlanıyor.Yine bu zihniyetin karşı çıktığı ve durdurulmasında rol aldığı projelerden biri de Hükümet'in Konak trafiğine büyük rahatlama getirecek Körfez Geçişi projesiydi.Nilüfer Çınarlı Mutlu da o dönem İzmir ve Konak'ı hançerleme faaliyetlerinin en etkili isimlerinden biriydi.Şimdi bu kişi, CHP tarafından Konak'a aday yapıldı.Yani ne istiyorlar? Bu kişi, belediye başkanı olarak ilçeyi daha fazla hançerlesin ve zaten bir türlü kabuğunu kıramayan Konak'ı daha da frenlesin mi istiyorlar?Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu'nun (BASİFED) önümüzdeki haftalarda yapılacak genel kurulunda başkanlık krizini çözecek formül bulundu. İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nde 11 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevini Hüseyin Sezer'e devreden Hasan Küçükkurt, bu göreve talipti.Federasyonun şimdiki başkanı Mehmet Ali Kasalı da yakın çevresine "Hasan Küçükkurt aday olursa ben de olurum" diyordu.Sonunda araya federasyonun bağlı olduğu Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'ndan (TÜRKONFED) Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk girdi.Ünlütürk, iki isime de aday olmamalarını telkin etti. Bu durumda İZSİAD'ın yeni Başkanı Hüseyin Sezer'in BASİ- FED'te de başkan olması gündeme geldi. Ancak, daha sonra yapılan değerlendirmelerde İZSİAD'da henüz yeni göreve başlayan Sezer'in bunun üzerine bir de BASİFED'in de başına getirilmesinin sorun çıkarılabileceği yönünde değerlendirmeler yapıldı.Edindiğimiz bilgilere göre Sezer de en son "Tamam BASİFED'te ben de Küçükkurt aday olmayalım.Ancak İZSİ- AD'tan Başkan Yardımcımız Mimar Semiha Güneş bu görevi yapabilir.Aday O olsun" önerisi getirdi. Şimdi bu öneri Başkan Kasalı'ya sunuldu. Önümüzdeki günlerde yapılacak BASİ- FED Yüksek İstişare Kurulu'nda Güneş'in adaylığı ele alınacak. Mutabakat sağlanırsa Güneş'in tek aday olarak seçime gireceği kaydediliyor.İzmir'de ne Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı 15 yıl yapan Aziz Kocaoğlu ne de şimdiki Başkan Tunç Soyer, güçlü bir ekip kurabildi. Kocaoğlu yıllarca okul arkadaşı Pervin Şenel Genç'in genel sekreterliğinde kenti yönetmeye çalıştı. Kocaoğlu, ekibini kuramasa da en azından siyasette ağırlığını koyarak CHP İzmir'i dizayn etmeyi başardı. Bu da 3 dönem boyunca görevde kalmasını sağladı. Tunç Soyer, onu da yapamadı. Bu nedenle işi, tek dönemde bitti.Soyer, önce Kocaoğlu döneminden kalma Genel Sekreter Buğra Gökce ile yol almaya çalıştı ancak sonrasında Gökce'yi belediyeden nasıl kovacağını şaşırdı.Siyasette ise, doğrudan kendisi uğraşmak yerine İzmir Milletvekili yaptırdığı Rıfat Nalbantoğlu, Başkanvekili Mustafa Özuslu ve İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ile yol almaya çalıştı. Kendisini bu süreçte ilk önce satan İzmir Milletvekili Murat Bakan gibi isimlerle ittifak kurdu.Ancak bu isimler, Soyer'in siyasi yolculuğuna destek olacaklarına köstek oldular.Nitekim, CHP kurultayında yanlış adaya oynayan Soyer, bugün yeni Genel Başkan Özgür Özel tarafından aday yapılmadı.Ekibini kuramazsan işte böyle heba olup gidersin.O yüzden İzmir'in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı kim olursa, önce hem kent yönetimi hem de siyasi açından kendisini taşıyacak sağlam bir ekip kurmalı.CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın İzmir'de başkan adaylarının belirlenme sürecindeki etkisinin ardından şimdi de başkan yardımcılarını belirlemek için devreye girdiğini yazdık. Bu arada Ağbaba'nın CHP'nin Çiğli Belediye Başkan adayı Onur Emrah Yıldız'ı arayıp Malatya'dan Ali Rıza Aydın isimli birini göndereceğini ve bu kişinin önce meclis üyesi, ardından da başkan yardımcısı yapılmasını istediği yönündeki kulisleri de aktardık.Bu yazımız üzerine dün Yıldız aradı. "Ağbaba'dan böyle bir telefon almadım.Bu iddiaları Ağbaba ile aramızı açmak isteyenler yayıyor olabilir.Böyle bir görüşmemiz olmadı.Bunu yazarsanız çok sevinirim" dedi. Biz de aktarmış olalım.