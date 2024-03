İzmir işte maalesef böyle!

İzmir'in yıllardır ne şehri olması gerektiği konuşulur tartışılır... Ancak, İzmir ne tarım, ne sanayi ne turizm ne fuarlar-kongreler ne de üniversiteler şehri olabiliyor. Hiçbir potansiyelini sonuna kadar değerlendiremiyor. Bu açıdan İzmir Ticaret Borsası (İZTB) Başkanı Işınsu Kestelli, dün iş dünyası olarak AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ı ağırladıkları toplantıda altına imza atacağımız tespitlerde bulundu...

NE TURİZM NE SPOR

Kestelli'nin bu sözlerini aynen aktarmak istiyoruz: "İzmir herkesin kıymetlisi... Ve bir çoğumuz bu güzel kentin henüz hak ettiği yerde olmadığına inanıyoruz. Her zaman söylerim; 'İzmir'de her şeyden var ama hiçbir şeyden tam yok' diye. Bu aslında bir başka şuna denk geliyor; her alanda potansiyelimiz var, ama hiçbir alanda potansiyelimizi tam olarak kullanamıyoruz. 10'dan fazla üniversiteye sahibiz ama başarı sıralamasında arzulanan üniversitelerimizin bireysel başarıları bir yana totalde hedeflediğimiz noktada değiliz. Bir liman kentiyiz ama limanlarımız arasında bir koordinasyon ve eşgüdüm, yani birlikte hareket etme sinerjisi yok. Sağlık ana temasıyla iki kez EXPO adayı olduk ancak ülkemizin önemli marka hastanelerini bile kentimize çekmekte zorlanıyoruz. Uluslararası sağlık turizmi bu işi yapanların gayretiyle ilerlemeye çalışıyor. İzmir'in bir ucunda Bergama, diğer ucunda Efes gibi iki mücevhere sahibiz; denizimiz, güneşimiz, koylarımız göz kamaştırıyor ama yıllardır 1,5-2 milyon turist barajında takılıp kaldık. Kent olarak köklü kulüplere ve derin bir spor kültürüne sahibiz ama sportif başarılarda inişli çıkışlı bir yapımız var. Sanayi potansiyelimiz mevcudun çok üzerinde ama geliştirmek için yerimiz yok. Bu ve bunun gibi örnekleri çoğaltmamız mümkün."

YENİ BAŞKAN ÖNEMLİ

İzmir'de bu seçimde göreve gelecek yeni Büyükşehir Belediye Başkanı, İzmir'in nereye doğru gideceğini yönlendirme konusunda en önemli aktör olacak. Artık yeni dönemde İzmir olarak kabuğumuzu kırıp sahip olduğumuz potansiyelleri tam olarak kullanacak hale gelmeliyiz. Yoksa biz burada debelenip dururken Anadolu kentleri arayı kapattıkları İzmir'e fark atmaya başlayacak.

Polemik çıkmadı İzmirli kazandı...

Seçime 9 gün kaldı... İzmir'de CHP kanadı, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ı günlerdir tüm çabalarına rağmen bir türlü polemiğe sokamadı. Dağ'ı ve Cumhur İttifakı'nı her gün eleştiriyorlar. Hatta CHP Genel Başkanı Özgür Özel bile Dağ'a yükleniyor. Ancak, bir türlü Dağ'dan polemiği artıracak bir cevap alamıyorlar. Dağ en son kendisini eleştiren Özel'e bile "Korkunun ecele faydası yok. Korkusu yakın gelecekte kazandığı genel başkanlık koltuğunu kaptırmak" diye ince bir cevap verdi o kadar.

VAATLER SEÇİMİ

Bu arada CHP'nin adayı Cemil Tugay ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, dün de Dağ'a seçtiği seçim klibi üzerinden yüklenerek yeni bir polemik girişiminde bulundular. Hatta klipte bir orkestrayı yöneten Dağ'ın şef çubuğunu düzgün tutamadığını iddia etme noktasına bile götürdüler işi ancak Dağ'dan yine bir cevap alamadılar. Dağ'ın bu kararlılığıyla bu seçim döneminde eskisi gibi ağızımızın tadıyla bir seçim polemiği bile izleyemeyeceğiz gibi duruyor! Tabii bu işin şakası... Böyle gayet iyi oldu... Seçim süreci polemikler üzerine değil vaatler üzerinden yürüdü. Dağ, ulaşım ve suda indirimden emeklilere yardıma kadar onlarca konuda vaatlerde bulundu. Polemik doğmayınca CHP adayı Tugay da

benzeri vaatlere ağırlık vermek zorunda kaldı.Hatta dün işi

65 yaş üstüne suyu ücretsiz vereceğine kadar götürdü. Yani bu seçimi kim kazansın, adayların bu vaatleri tutmaları halinde su ve ulaşımı ucuzlayacak, dezavantajlı emeklilere destek gelecek ve İzmirli kazançlı çıkacak.