Bando iddiası provokasyon kokuyor

İzmir'de seçime günler kala 'korku' ve 'algı' siyasetinin dozajı da yükseltilmek isteniyor.

CHP ve bazı adayları, gündemi ısrarla buraya çekmeye çalışıyor. Ancak şu ana kadar bu tutmadı, İzmirli bu tür girişim ve söylemlere prim vermedi.

Hele şu Torbalı'daki bando şefi meselesi ise, tam ibretlik bir hal almaya başladı. Biliyorsunuz, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü sebebiy Torbalı'da düzenlenen törenin ardından belediyenin bando şefi olan ve ilçede bir mahallede muhtar adayı olarak seçime girmeye hazırlanan Aytekin Özen, tören sırasında AK Parti İlçe Başkanı Metin Yüğrük'ün kendisini İzmir Marşı'nı çalmaları konusunda engellediğini iddia etti ve oturma eylemi başlattı.

AYAKLARI BASMIYOR

Sevgili okurlar...

Biz gazeteciyiz, burada ne AK Partililerin ne CHP'lilerin ne de başka bir parti mensuplarının savunuculuğunu yapacak değiliz...

Ancak aklımıza ve vicdanımıza sorduğumuzda Özen'in söylediklerinin ayaklarının yere basmadığını söylemek de boynumuzun borcu.

Özen'in açıklamasını destekleyen başka birilerinin şahit olarak ortaya çıkıp bu yönde bir açıklama yaptığını duymadık, görmedik.

Ancak hem Yüğrük hem de AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, üzerine basa basa böyle bir olayın kesinlikle yaşanmadığını vurgulayan açıklamalar yaptı.

HERKES ORADAYDI

Yüğrük, "Torbalı bürokrasisi, protokolü, CHP İlçe Başkanı ve yöneticilerinin huzurunda gerçekleşen tören, sükûnetle sona ermiştir. İddia edilen olaylar yaşansa herhalde CHP İlçe Başkanı ve yöneticileri orada tepkilerini gösterirlerdi. İlgili şahıs da tören sonrası sükunetle alandan ayrılmıştır. Her ne hikmetse, törenden tam 3 saat sonra alana dönmüş, gerçek dışı beyanlarda şahsıma saldırmış ve eylem başlatmıştır. Bu şahısla ilgili olarak, provokatif gerçek dışı beyanları sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımza suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

İl Başkanı Saygılı da, "İlçe Başkanımız Metin Yüğrük'e iftira atmak suretiyle, kuyruklu yalanlı bir seçim propagandası izledik.

Bando şefi de olan Muhtar Adayı Aytekin Özen'in iftirasından ibaret olan bu yaşananlar, yaklaşan ve sükunetle ilerleyen seçim sürecini baltalamaya çalışanların eseridir.

İzmir Marşı da dağlarımızda açan çiçekler de hepimizindir" ifadelerini kullandı.

YARGININ GÖREVİ

Eğer böyle bir olay herkesin içinde olmuşsa neden Özen dışında kimse ortaya çıkıp bu olayı anlatmıyor. Hem böyle bir şey yapmış olsa Yüreğir, ortaya çıkıp bu kadar açık bir şekilde bu olayı yalanlayabilir miydi? En fazla, "Sözlerim veya hareketim yanlış anlaşıldı" gibi bir bahane dile getirirdi.

Ancak açıkça yalanlayabildiğine ve ortaya bando şefi Özen'i doğrulayan başka şahitler de çıkıp kamuoyuna açıklama yapmadığına göre, bu olay açık bir provokasyon kokuyor.

İş yargıya intikal ettirildiğine göre, savcı ve hakimlerimiz olayı irdeleyip en doğru kararı vereceklerdir. Ancak bu iş bizim de dediğimiz gibi bir provokasyon çıkarsa sorumlularına kanunlar nezdinde en ağır yaptırım uygulanmalıdır ki, bundan sonra böyle hadiseler yaşanmasın!

İzmir Metrosu alarm veriyor

İzmir Metrosu maalesef son dönemde tam bir sorun yumağına dönüştü. Sık sık arızalar yaşanıyor. Dün yine arıza yaşandı. İstasyonlar doldu taştı. Tren içinde bekleyen vatandaşlardan bazıları öfkelerini makinistlerden çıkarmaya çalıştı.

Seçim öncesi gözden kaçıyor ancak İzmir Metrosu alarm veriyor. Geçtiğimiz Kasım ayında metro treni, Sanayi Durağı'nda raydan çıkarak duvara çarpmıştı. Olayda 3 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. İşte o kazadan sonra metroya bir haller oldu.

Hızlı ulaşımın adresi olması gereken metroda trenlerin bazı bölgelerde bir kağnı gibi adım adım ilerlemesi dikkat çekiyor. Örneğin biz, sabahları Bornova İstasyonu'ndan trene biniyor ve Çankaya'ya geliyoruz.

Kazanın olduğu Sanayi İstasyonu'nu geçtikten sonra tren adım adım ilerliyor. Bu durum aylardır böyle ve şu ana kadar bu soruna çözüm üretilmiş değil. Yine trenlerin Halkapınar'ı geçtikten sonra da yavaşlaması dikkat çekiyor.

Allah aşkına ne oluyor bu metroya böyle?

İzmir'de konforuna alıştığımız bir metromuz vardı, o da bu hale getirildi.

Umarız seçimden sonra gelecek Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yönetimi metronun sorunlarına eğilir de bu sorunlar çözülür.