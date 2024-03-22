Özel’i iki gün İzmir’e getiren büyük kabus!

CHP lideri Özgür Özel, bugün ve pazar günü İzmir'de olacak. İki gün de sabahtan akşama ilçe ilçe gezip halkla buluşacak ve partisinin adaylarına oy isteyecek. Seçime her biri çok değerli olan sadece 9 gün kalırken Özel'in bunun iki gününü İzmir'e ayırması ne anlama geliyor?

Çok belli ki, Özel, 31 belediye başkan adayını kendisinin belirlediğini bizzat açıkladığı İzmir'le ilgili kabus görüyor da ondan...

Özel, Genel Başkan seçildikten sonra memleketi Manisa'nın komşusu olan ve öğrencilik yıllarını geçirdiği İzmir'e yüklendi. İzmir'de 3 ilçe belediye başkanı haricinde partisinin Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dahil hepsini değiştirdi. Bazıları siyasi açıdan tecrübesiz olan ve hatta 30'lu yaşlarının başında olan isimleri kentte aday yaptı. İzmir listelerine neredeyse eş Genel Başkan Ekrem İmamoğlu'nu bile karıştırtmadı.

Yani İzmir'de aday belirlerken adeta gövdesini ortaya koydu.

BAŞA BAŞ SEÇİM

Ancak, gelinen noktada geçtiğimiz seçimde 20 puan olan CHP ve Cumhur İttifakı adayları arasındaki oy oranı farkının İyi Parti ve DEM Parti bu defa kendi adaylarını çıkardığı için 5 puana kadar düştüğünü bizzat kendisi de açıkladı. İzmir'de 22 yıldır yerel seçimleri kazanamayan AK Parti'nin kentte ipi göğüsleyebilme ihtimali ilk kez bu kadar arttı.

Yapılan kamuoyu araştırmalarının bir bölümünde İzmir'de CHP'nin Büyükşehir adayı ile Cumhur İttifakı adayının oy oranlarının başa başa olduğu sonuçları çıkıyor. Geçtiğimiz seçimde 5 ilçede seçimi kazanan Cumhur İttifakı, 11 ilçede de yüzde 40'ın üzerinde oy almıştı. İşte bu seçimde Cumhur İttifakı'nın elindeki ilçe belediye sayısını çok daha yukarılara çıkacağı görülüyor.

Tablo böyle olunca Özel, son 9 gün içinde 2 gününü İzmir'e ayırarak kritik durumdaki ilçelerde halkla buluşmaya karar verdi.

RÜŞTÜNÜ İSPAT EDEMEZ

İzmir'de Büyükşehir seçimini kim kazanacak göreceğiz. Ancak, Cumhur İttifakı'nın 10 civarında ilçede seçimi kazanması bile CHP için İzmir'de açık bir başarısızlık olarak kabul edilir. İşte bu durumda da fatura, "Değişimi görmek isteyen İzmir listesine baksın" diyerek böbürlenen Özgür Özel'e kesilir. Özel, Genel Başkanlık rüştünü ispatlayamamış olur. Özel de bunun kabusunu gördüğü için iki gün İzmir'de olacak... Ancak işin gerçeği, bir lider değil bıçkın bir delikanlı portresi çizen Özgür Özel'in bu saatten sonra ne söylese de İzmirli'yi ikna edebilecek potansiyel taşıdığını söyleyebilmek mümkün değil... O yüzden korkunun ecele gerçekten de hiçbir faydası olmayabilir...

Murat Bakan 14 milyon sözünün üzerine yattı!

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Karşıyaka Belediyesi'nde sosyal denge tazminatları 2 aydır yatmayan 467 memura ödenmesi gereken toplam 14 milyon lira için geçtiğimiz hafta söz verdi. Memurlarla buluşan Bakan'ın "Gerekirse bu parayı şartlı bağış yaptırıp size ödeteceğim. Sakın eylem yapmayın" dediği belirtilmişti.

"ARTIK BAĞIŞ OLMAYACAK"

Ancak bu ödeme yapılmadı.

Yani Murat Bakan sözünü tutmadı.

Memurlar da bunun üzerine iki gündür belediye önünde eylem yaparak kişi başı 30 bin lira civarındaki alacaklarını istiyor.

Ancak bu para 7'şer bin lira haricinde hala ödenmedi.

İşin garip tarafı, memurların Bakan'ı arayıp verdiği sözü hatırlattıkları ifade ediliyor. İddiaya göre Bakan ise, "Ben size eylem yapmazsanız bu parayı bağış yaptırır ödetirim dedim ama siz eylem yaptınız. O yüzden artık verdiğim sözü tutmama gerek kalmadı" dediği belirtiliyor. Görüştüğümüz memurlar ise, "Biz Bakan'ın verdiği sözü tutup ödemenin yapılmasını bekledik ancak yapılmayınca daha önce kararlaştırdığımız eylemi yaptık. Bakan'ın verdiği sözü tutmamasını da not ettik.

Madem söz veriyorsun o zaman tutacaksın. Ancak, tutarlılığı bu kadar" diye konuştu. Memurların seçim öncesi eylemlerin dozunu artıracağı ifade ediliyor.