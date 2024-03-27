“Kocaoğlu önerdi, Tugay Devran’ı genel sekreter yapacak” iddiası...

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı önümüzdeki pazar günü belli olacak. AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ mı yoksa CHP'nin adayı Cemil Tugay mı ipi göğüsleyecek göreceğiz. İki isim de göreve geldiğinde tabii ki, kendi ekibiyle yol yürümek isteyecektir. Kulislerde, Tugay'ın seçilmesi halinde Genel Sekreterliğe, Büyükşehir Belediyesi'nin kıdemli üst düzey bürokratlarından Yıldız Devran'ı getireceği konuşuluyor.

Devran'ı tavsiye eden ismin ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu olduğu kaydediliyor.

KENDİ EKİBİNDEN

Devran, Kocaoğlu döneminde uzun yıllar Çevre Koruma ve Kontral Daire Başkanlığı yaptı, arkasından da Genel Sekreter Yardımcılığı'na atandı. Ancak yıldızı, şu anki Başkan Tunç Soyer ile pek barışmadı. Görevden alınan Devran'dan emekli olması istendi. O da kabul etmedi.

Bunun üzerine ESHOT Genel Müdürlüğü'nde işlevsiz bir daire başkanlığı kadrosuna atandı. Şu an hala bu kadroda.

Kocaoğlu, 2019'daki seçimlerde CHP'nin kendisinin yerine aday gösterdiği Tunç Soyer'in seçim kampanyasına hiçbir katkıda bulunmamıştı. Ancak, şimdi Tugay'a destek için sahada.

Tugay, daha aday adaylığı sürecinde Kocaoğlu ile yakın diyaloğa girmişti, bunu biz de bu köşede aktarmıştık. Şimdi Tugay'ın seçilmesi halinde Büyükşehir bürokrasisinin belirlenmesinde Yıldız Devran örneğinde olduğu gibi Kocaoğlu'nun tavsiyelerinin önemli rol oynayacağı belirtiliyor.

Ancak, Tugay, belki istenen ve tavsiye edilenlere şimdi olumlu yaklaşıp seçimden sonra ipleri tamamen kendi eline almak isterse durum değişebilir. Eğer, Hamza Dağ seçilirse de zaten şu ana kadar hiç gündeme gelmemiş bir ismin genel sekreterliğe getirilmesi sürpriz olmaz.

Kasalı ve Tugay'ın yakın dostluğu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde başkanın değişmesiyle ağırlıklı olarak iş dünyası ve meslek odaları temsilcilerinden oluşan İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'nun (İEKKK) ne olacağı da merak ediliyor. Soyer, iş insanı Mehmet Ali Kasalı'nın başkanlık yaptığı bu kurulu ayda bir topluyor, kentteki proje ve yatırımlarını bu kurulda konuşuyordu. İş dünyası cephesi, seçilecek yeni başkandan da bu kurulun faaliyetlerini devam ettirmesini istiyor. Tugay'ın seçilmesi halinde bu kurulu sürdürme eğiliminde olduğu kaydediliyor. Kulağımıza gelen bilgilere göre, Kasalı ile Tugay arasında şu an su sızmıyormuş. İkili sık sık görüşüyormuş...

