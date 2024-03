Maybach’lı, kürklü adaydan önemli itiraf: Ben projeyim

CHP'nin Kınık Belediye Başkan adayı Sema Bodur'un bir videosu ulaştı elimize... Bodur, seçim çalışmaları sırasında kalabalığa hitap ederken "Bu kadın iyi proje yapar. Kadının kendisi proje zaten, merak etmeyin" diyor. Seyredince şaşırdık...Sema Hanım, nasıl bir projeymiş diye araştırdık!İlginç bilgi ve fotoğraflara ulaştık.6-7 yıl önce eşi Ferruh Bodur, PTT postacılığından, kendisi de Gençlik Spor Bakanlığı bünyesindeki memuriyet hayatından ayrılıp iş yaşamına, müteahhitliğe adım atmışlar...Sonra da "Yürü ya kulum!" olmuş... Şu an Dikili'de bir koyda tatil köyü inşaatı bile yaptıkları söyleniyor...Sema Hanım'ın zenginliği de her halinden belli oluyor.Örneğin değeri milyonlarca lira olan Mercedes Maybach model araçla geziyor Kınık'ı... İşte fotoğrafları da burada...Ayrıca BMW 7.40'ı olduğu da ifade ediliyor. Bu arada ilçe merkezini ve köyleri kürklü kıyafetlerle dolaşıyormuş. Tepki alınca şalvar giymeye başlamış... Ancak o şalvarı da işi biter bitmez çıkarıyormuş.Kınıklı kaynaklarımız şu değerlendirmeyi yapıyor: Sadece seçim döneminde giydiği kıyafetlerin bedeli bile 5 yıllık belediye başkan aylığından fazladır...Sema Hanım, konuşmalarında da sürekli müteahhitlikle ilgili sözler sarfediyormuş, 16-18 uygulaması, izaleyi şuyu gibi.,..Biraz daha araştırınca CHP'li adayımızın eşi Ferruh Bodur'la ilgili de çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Ferruh Bodur, 2021'de CHPKınık İlçe Başkanlığına kayyum atanması üzerine şu an Genel Parti Sözcüsü olan dönemin İl Başkanı Deniz Yücel ve il yöneticileri için 'beceriksiz' ithamında bulunmuş.Bunun üzerine İl Yönetimi, Ferruh Bodur'u İl Disiplin Kurulu'na göndermiş...Ne dersiniz?Bunları görünce insanın ister istemez "Sema Hanım hakikaten kendisi ile ilgili 'proje' derken itirafta bulunuyormuş" diyesi gelmiyor mu?CHP lideri Özgür Özel'in seçime günler kala geçtiğimiz iki gününü İzmir'e ayırmasıyla ilgili geçtiğimiz günlerde bu köşede bir değerlendirme yaptık. Bu durumu İzmir adaylarını belirlerken gövdesini ortaya koyan Özel'in kaybetme korkusuna bağladık.Eğer İzmir'de başarısız bir seçim olursa bunun faturasının "İzmir'in adaylarını bizzat ben belirledim" dediği için doğal olarak kendisine kesilmesinden korktuğunu yazdık. Ancak Özgür Bey'de korku dağlarıgiderek daha da sarıyor... Baksanız ya AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın ardından dün de gittiği yerlerde ilçe adaylarına bile laf atmaya çalıştı. Aliağa'ya gitti ilçeyi iki dönemdir yöneten MHP'li Serkan Acar'a, Menemen'e gitti AK Partili Başkan Aydın Pehlivan'a laf attı. Yahu sen koskoca CHP Genel Başkanısın, niye ilçe belediye başkan adaylarıyla bile böyle ağız dalaşı yapmaya çalışıyorsun. Bu bir partinin genel başkanına yakışıyor mu?İzmir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul ve Ankara Belediyeleri'nden çok sonra girdi ekmek üretimine... Eski Başkan Aziz Kocaoğlu, ilk fabrikayı kurduğunda bunun adına İstanbul ve Ankara'daki "Halk Ekmek"ten farklı olarak "Kent Ekmek" demişti. Şu anki Başkan Tunç Soyer, halkçı gözükmek adına bunun adını "Halk Ekmek" olarak değiştirdi. İşte İzmir'de her gün binlerce kişinin ucuz ekmek alabildiği Halk Ekmek'te seçim öncesi büyük bir oyun oynandı. Aday gösterilmediği için partisine ve gösterdiği Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'a kızgın olan Soyer, Halk Ekmek'in fiyatını 5 liradan 7 liraya yükseltti.Ardından İzmir'de Tugay ise, bu zammı arabada gelirken gördüğünü belirterek seçilmesi halinde 1 Nisan'dan itibaren ekmeği yine 5 liradan satacaklarını açıkladı.Yani CHP'li Başkan yükseltti, yerine gelmek isteyen CHP adayı da ucuzlattı. Kusura bakmayın da siz İzmir'i CHP olarak nasıl yönetiyorsunuz böyle? Biriniz kafasına göre zam yapıyor, diğeriniz ise, 10 dakika sonra yine kafasına göre 5 liraya düşüreceğini söylüyor. İkisini de aynı partinin mensupları yapıyor.Biri seçime bir hafta kala partisine ve kendisi yerine gösterilen adaya gol atıyor. Diğeri de bu golü çıkarmaya çalışıyor.İzmir'le, İzmirli'nin ekmeğiyle oyun oynamayı bırakın artık...Yoksa İzmirlinin sandıkta vereceği bir cevap mutlaka olacaktır.