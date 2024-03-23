Murat Bakan, Kordon’da apartman yıktırıyor!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, yine ilginç bir icraatıyla gündemde. Bakan, Alsancak Kordon'da yer alan dairesinin bulunduğu apartmanı yıktırmak için harekete geçti. Bakan, 45 daire bulunan apartmanda tek daire sahibi olarak depreme dayanıklılığın ölçüldüğü karot testi yaptırılması için talepte bulundu.Birçok daire sahibi, 1999'da çıkan deprem yönetmeliğinden çok önce yapılan apartmanın 'çürük' çıkacağı ve yıkılmak zorunda kalacağı endişesiyle buna karşı çıktı. Ancak Bakan, karot testi için ısrarcı oldu ve tek başına başvuru yaptı. Yapılan test sonucunda apartmanın riskli çıktığı belirtildi.Bu durumda mevzuat gereği apartmanın birkaç ay içerisinde yıkılması gerekiyor. Yenisinin inşaatı için maddi imkanı olmayan daire sahipleri, bu nedenle Murat Bakan'a isyan ediyor. Bu çerçevede mücadele edenler arasında bu apartmanda bürosu bulunan tanınmış avukat Erdem Meço'nun da bulunduğu kaydediliyor.Bu arada Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne itiraz eden daire sahiplerinin, buradan çıkacak son kararı beklediği ifade ediliyor.Öte yandan Bakan, sosyal medyada bu olayı gündeme getiren ve kendisinin 'binaları ve insanların yuvalarını yıktırarak kar etme peşinde olduğunu' iddia eden bir vatandaşı dava açmakla tehdit etmesi ise, dikkat çekti.Bakan, "Binanın riskli olup olmadığını öğrenmek için yasal hakkımı kullandım" diyerek kendisini savundu. Hale bakar mısınız? Koskoca CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı sosyal medyada vatandaşla tartışıyor ve karşı tarafı dava açmakla tehdit ediyor?Ayrıca Bakan'ın Karşıyaka Belediyesi memurlarına verdiği 2 aylık sosyal denge tazminatı alacaklarını yatırtmak için şartlı bağış yaptıracağı sözünü tutmadığını dün burada yazmıştık. Bakan, dün sosyal medyada tartıştığı vatandaşa bu sözün tutulduğunu söyledi. Ancak görüştüğümüz memurlar eylemlerini sürdüreceklerini çünkü sadece bir aylık paralarını aldıklarını 15 biner lira civarındaki diğer ayın alacağının ise, hala ödenmediğini belirtti. Bu nasıl söz tutma Sayın Bakan?İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Genel Başkan Özgür Özel, İzmir'e gelince izne çıktı. Soyer, önceki gün Brüksel'de gerçekleşen törenle, Avrupa Komisyonu'nun İzmir'i "AB Şehirler Misyonu Etiketi" ile ödüllendirdiğini duyurmuş ve bu ödülle birlikte fotoğraf paylaşmıştı.Bu arada Soyer'in 21-24 Mart arasında izne çıktığı anlaşıldı. Yani CHP lideri Özgür Özel dün İzmir'e geldi.Özel yarın da kente gelecek. Soyer ise, Özel'in etkinlik ve ziyaretlerine katılmamak için 4 günlük izne çıkıp Başkanvekili Murat Aydın'a yerine bakması için vekalet verdi.İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gider ayak belediyeye adam dolduruyor.2 bin civarında yeni işe alım yapıldığı belirtiliyor. Mevcut başkanları aday gösterilmeyen İzmir'deki diğer ilçe belediyeleri de çok farklı değil. İşte dün CHP Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki de mevcut başkan Mustafa İduğ'a tepki göstererek, "Bornova Belediyesi'ne yağmur gibi adam alınıyor.70 milyona fidan alınıyor, kasadaki parayı bitirmek için" dedi. CHP'de aday gösterilmeyen belediye başkanları o kadar kinli ki, giderayak belediye bütçesini boşaltmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu durumdaki başkanların çok büyük bir bölümü, 31 Mart'ta sandık başına gittiklerinde kendi partisinin adayı yerine başka partilerin adayına oy vermezse, ben de hiçbir şey bilmiyorum!CHP lideri Özgür Özel ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın sadece kendi söylemlerini bile değerlendirdiğimizde CHP'nin İzmir'de büyük bir telaş yaşamakta olduğunu görüyoruz.Kusura bakmasınlar ama böyle...Tugay, kendi projelerini anlatacağı yerde Dağ'ın sözünü verdiğini ikinci çevre yolu ve Körfez Geçişi projesi üzerinden sorular yönelterek Cumhur İttifakı adayına yüklenmeye çalışıyor. Bunu yapınca da Dağ'ın psikolojik üstünlüğe sahip olduğunu ve bu çerçevede sonuca yakın olduğu izlenimini İzmirlilere aşılamış oluyor.Özgür Özel desen tam bir acemi Genel Başkan... İzmir'e gelip doğrudan AK Parti'nin adayını eleştiriyor... O'na laf atmaya çalışıyor.Bu durumda adama sormazlar mı, "Siz madem 5 puan önde olduğunuzu söylüyorsanız neden böyle bir telaşa kapılmış gibi hareket ediyorsunuz?" diye...Seçimi rahat kazanacağınızı düşünüyorsunuz neden bir Genel Başkan olarak karşı tarafın Genel Başkanını değil de İzmir'deki adayını muhatap almaya çalışıyorsunuz?CHP, geçmişte seçim barajının altında bile kaldı ancak hiçbir zaman böylesi siyaset acemisi bir Genel Başkan tarafından yönetilmedi.