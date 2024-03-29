Yeni Asır’a veda

İzmir'de 1 Ağustos 1998 yılında başladığım gazetecilik mesleği ilk günden itibaren tutkum oldu. Ekonomi muhabiri giriş yaptığım gazeteciliğe aşkla bağlandım. Mesleğimin en büyük bölümünü de dönemin İstihbarat Şefi Meltem Seyis'in davetiyle 26 Aralık 2002'de muhabir olarak girdiğim Yeni Asır'da geçirdim. 2008 yılından bu yana Yeni Asır Haber Müdürü sıfatını gururla taşıyorum.

Genel Yayın Yönetmenimiz Ercan Demir bu köşeyi açarak bana mesleki kariyerim açısından büyük bir fırsat sundu.

Adeta beni gazetecilik yaşamımda ikinci kez keşfetti.

Sizlere 27 Temmuz 2017'den bu yana bu köşeden hitap ediyorum. İzmir ve Ege siyaset ve ekonomisi başta olmak üzere güncel gelişmeler üzerine fikir ve düşüncelerimi aktarıyorum.

Bu köşe ile gazetecilik kariyerimle ilgili bana verilen fırsatın karşılığını layıkıyla verdiğimi düşünüyorum. Burada kaleme aldığımız yüzlerce yazı ses getirdi, kent gündemine oturdu.

İzmir'de başta siyasetçi ve iş insanları olmak üzere her kesiminden okura ulaşmayı başardım. İzmir'in vicdanlı, adil, düzgün ve gerektiğinde keskin kalemi oldum.

İLK GÜNKÜ AŞKLA

Yeni Asır'da geçirdiğim 21.5 yılın ardından geçtiğimiz günlerde emeklilik hakkı da kazandım. Bu çerçevede bir yol ayrımına geldim ve kendime yeni bir yol çizme gereği duydum. Pazartesi gününden itibaren Yeni Asır'dan ayrılıyorum.

Bu okuduğunuz da Yeni Asır Gazetesi'ndeki son köşe yazım olacak. Ancak gazeteden emekliye ayrılsam da gazetecilikten emekliye ayrılmıyorum.

Hiçbir kurum ve kuruluşa bağlı olmadan bağımsız olarak ilk günkü aşk ve şevkle gazetecilik yapmaya devam edeceğim.

Sağlığım el verdiği müddetçe gazetecilik yapacağım. 3 asra tanıklık eden bir gazete olan ve bundan sonra da İzmir ve Ege'nin gür sesi olmayı sürdürecek olan Türkiye'nin en köklü basın kuruluşu Yeni Asır'a hep minnettar kalacağım. Yeni Asır'lı olmanın ayrıcalığını yıllardır hep hissettim ve hayatımın sonuna kadar da hissetmeye devam edeceğim.

OKUYUCU İLE DEVAM

Bu vesile ile başta Genel Yayın Yönetmenimiz Ercan Demir olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ayrıca eski Genel Yayın Yönetmenlerim Osman Gençer ve Şebnem Bursalı'ya da teşekkürü bir borç bilirim.

Yine Yeni Asır günlerimin başlamasını sağlayan eski Haber Müdürlerim Meltem Seyis ve Muzaffer Oktay'a da teşekkür ederim. Siz okurlarıma ise, her zaman olduğu gibi yine şükranlarımı sunuyorum ancak veda etmiyorum. Yine birlikte olmaya ve sizin tarafsız, vicdanlı ve gerektiğinde yine keskin kaleminiz olmaya devam edeceğim... En kısa sürede tekrar görüşmek üzere...

Bravo EMD İzmir

Sizlere veda ederken bu köşede son olarak İzmirli meslektaşlarımızın bir başarısını da aktarmak istiyoruz.

İzmir nasıl Türkiye'nin eşsiz bir kentiyse İzmir basını da öyledir. 6 Şubat 2023'teki büyük deprem felaketinde en fazla hasar ve yıkımın oluştuğu kentlerden biri olan Hatay'daki meslektaşlarımız için Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi çok anlamlı bir girişimi başarıyla sonuçlandırdı.

Deprem bölgesindeki gazetecilere destek vermek amacıyla başlatılan "Yerel Basın Yaşasın" kampanyası ile hayata geçirilen Hatay Basın Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Merkez, deprem bölgesinin sesini duyurmasına katkı sağlayacak.

TEK YÜREK OLUNDU

"Depremin boyutlarının ortaya çıkmasıyla birlikte tüm Türkiye gibi biz de 'Nasıl yardımcı oluruz?' diye bir çabanın içine girdik" diyen EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, "İzmir bu süreçte tek yürek oldu.

Yaklaşık 1 aylık emeğin sonunda 24 sayfa 'Yerel Basın Yaşasın Gazetesi'ni çıkardık. Bu gazeteye İzmir Valiliğimiz, İzmir Büyükşehir Belediyemiz, İzmir'deki ilçe belediyeleri, oda, borsa, ihracatçı birlikleri, OSB'ler, Serbest Bölgeler, SİAD'lar, GİAD'lar, firmalar kısaca tüm İzmir destek verdi. 2023 yılı Haziran ayında Hataylı 40 meslektaşımıza bilgisayar ve fotoğraf makinesi desteğinde bulunmuştuk. Hatay Basın Merkezi'yle iyilik hareketimizi tamamlamış olduk.

Açılış töreninde 4.5 milyonluk İzmir'i temsil ettik. Hatay ile İzmir arasındaki kardeşlik köprüsü, 'Hatay Basın Merkezi' ile yaşayacak" dedi.

Bu güzel işi başaran meslektaşlarımıza ve destek veren tüm kurum ve kuruluşlara ne kadar teşekkür etsek az...