Ekolojik tarım bahane Foça talanı şahane!

İzmir'de varlıklı kesimlerin tarım arazileri üzerinde 'ekolojik tarım turizmi' kisvesi altında yaptığı 'gayrimenkul projeleri' artık İzmir'in talanına döndü.

Burada özellikle hedef seçilen yerlerin başında Foça geliyor. İlçede bu tip projeler art arda ortaya çıkıyor. Bu konuda İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanvekili olan Ali Talak'ın öncülüğündeki dermek üyelerinin kurdukları kooperatifler aracılığıyla Foça'da hayata geçirmek istediği Mid Phokaia Ekoköy Projesi'ni bu köşede birkaç kez gündeme getirdik. Meslek odalarının da tepki gösterdiği projeyle ilgili tartışmalar sürerken şimdi de buna benzer bir başka proje gündeme geldi. O projenin ismi ise, "Foça Yeniköy Cennet Bahçeleri"... Tanıtım broşürüne göre, projeyi Menderes merkezli gözüken Ladin Gayrimenkul şirketi yürütüyor.

"MEVZUATA AYKIRI"

İZSİAD üyelerinin projesine ilk dikkat çeken isim İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyesi AK Partili Hüsnü Boztepe olmuştu.

Bu seçimde Cumhur İttifakı'ndan Foça Belediye Meclis üyesi adayı olan Boztepe, şimdi de Cennet Bahçeleri projesini kamuoyu gündemine taşıdı. Boztepe'nin yaptığı açıklamalar ilçede durumun vehametini ortaya koyuyor. Bu projenin de tarım arazisi üzerinde yapılmak istendiğine dikkat çeken Boztepe, bu projenin de imar kanunu ve yönetmeliklere aykırı olduğunu savundu.

BELEDİYELERE ÇAĞRI

Boztepe, "İmar durumu olmayan, bu tür işlemler tarım alanlarında yapılıyor. Bakanlık, Büyükşehir ve ilçe belediyesinin yaptığı planlarda görünmeyen işlere ruhsatlar kesiliyor. Belediyelerin bu tür çevre katliamı anlamına gelen işlere onay vermemesi gerekir. Ekolojik tarım turizmi adı altında yürütülen projeler, çevresel ve yasal düzenlemeleri aşarak bir rant kapısı haline geliyor. Buradan yeni dönemde görev yapacağım Foça Belediyesi'nin yetkililerine sesleniyorum.

Şimdiye kadar verdiğiniz usulsüz izinleri iptal ediniz. Derhal gerekeni yapınız. İmar Kanunu'na aykırı işlemler yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu. Boztepe, Ekolojik Tarım Turizmi adı altında verilen bu ruhsatların kötüye kullanımını önlemek için, villa inşaatı ve tasarımına yönelik projelerin engellenmesi, amaç dışı kullanımların önüne geçilmesi ve bu alanlarda yıllık denetimler yapılması gerektiğini vurguladı. Boztepe, "Eğer bu önlemler alınmazsa, imar planlarının dışında kalan arazilerin talan edilmesi, imar alanlarında adaletsizliğe ve büyük çapta rant peşinde koşulmasına, aynı zamanda verimli tarım arazilerinin ciddi şekilde tehdit altında kalmasına yol açar. Bu sorunlarla mücadele etmek için, sıkı denetimler ve yasal düzenlemelerin yanı sıra, kamu bilincinin artırılması ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde hareket edilmesi büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı. İzmir ve Foça dünya harikası yerler. Boztepe'nin dikkat çektiği bu talana, hem yerel hem de merkezi yönetim el koymalı.

Belediyelerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de yasal açıdan ne gerekiyorsa onu yapmalı. Çünkü başka İzmir ve Foça yok.. Bu uyarılarımızı sorumlu gazetecilik adına yapıyoruz.

Bravo Dervişoğlu...

Yerel seçim, parti taraftarlığından önce adaylar üzerinden değerlendirme yapılmasını gerektiren bir süreçtir. Sağlıklı olan kente hizmet edeceğine inandığımız adayı tercih etmemizdir. Ancak CHP, bu seçimde de İzmirlileri adaylar üzerinden değil korku ve algı siyaseti üzerinden oy kullanmaya yönlendirmek için elinden geleni yapıyor. Böyle bir ortamda İyi Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan örnek bir çıkış geldi.

Dervişoğlu, Cumhur İttifakı Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç ile seçim çalışmaları esnasında İnönü Caddesi'nde karşılaştı. İkili arasında gerçekleşen samimi diyalog dikkat çekti. Dervişoğlu, "Aleni olarak her yerde, burada da söylüyorum, söylemekte beis görmüyorum. Mazisi kendisine kefil, hizmet ehli insanların siyaset yapması lazım, bu yönüyle İzmir'e çok yakışıyorsunuz. Başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. Başka bir partinin TBMM Grup Başkanvekili'nin parti taassubu üzerinden değil sadece adayın nitelikleri üzerinden açık bir dille yaptığı bu değerlendirme bizce seçim döneminin en şık hareketlerinden biri oldu.