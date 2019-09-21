Akıllı telefon günümüzde olmazsa olmazlardan biri haline geldi. Gün geçtikçe daha da çok kullanım alanı genişleyen akıllı telefonlar ilk zamanlardaki gibi sadece müzik dinlemek ve fotoğraf çekmeye yaramıyor. Artık internet üzerinden sayısız işlemi yapabiliyoruz. Her şey bir tıkla elimizin altında. Bu köşemizde daha önce bin TL'nin altında alınabilecek akıllı telefonları sizlere önermiştik. Ancak bin TL altındaki telefonlar daha çok çocuklara ve sadece sosyal medyayı kullanıp fotoğraf çeken orta yaş üstüne hitap ediyor. Onların ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor.



OLDUKÇA YETERLİ



İş gençlere ve orta yaşa gelince telefonla yaptığımız şeyler bir hayli fazla oluyor. Bu nedenle özellik ve fiyat artışı yaşanıyor beğendiğimiz telefonlarda. Ancak fiyat artışı deyince, büyük markaların amiral modellerini kast etmiyorum. Artık o modellerin fiyatları 10 bin liraları aşar oldu. Bir önceki amiral modelleri bile 4-5 bin TL civarında. Oysa orta segmentte bütçe dostu olan çok çok kaliteli akıllı telefonlar mevcut. Bu hafta Türkiye garantili olarak satın alabileceğiniz 2 bin TL altı en iyi akıllı telefonları sizin için sıraladık. Akıllı telefona ihtiyacınız varsa bu listedeki telefonları incelemenizi tavsiye ederiz. Ayrıca büyük markaların yeni modellerinin çıktığını da hatırlatarak, eğer aceleniz yoksa 1-2 ay daha beklemenizi öneririz.



Xiaomi Redmi Note 7

2 bin TL seviyesindeki en iddialı modellerden biri Xiaomi Redmi Note 7. Segmentine göre güçlü işlemci, güçlü kamera ve ekran özellikleriyle beraber, başarılı tasarımı ve etkili pil gücünü bir araya getirdiğimizde, en iddialı modellerden biri oluyor. Gücünü Snapdragon 660'tan alan Note 7, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla birlikte geliyor. 48 Megapiksellik ana kamera ise en etkili özellikleri arasında. Fiyatı ise bin 850 TL civarında.



Meizu Note 9

En uygun fiyatlı Snapdragon 675 işlemcili model olan Meizu Note 9, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolamaya sahip. Bin 800 TL fiyata sahip Meizu Note 9, 6.2 inç büyüklüğünde. Ekranı 403 ppi piksel yoğunluğuna sahip ve parlaklık değerleri segmentinin ötesinde. Bu da güneş altında bile bizlere güzel bir kullanım sunuyor. Meizu Note 9, kamera tarafında da donanım kadar iddialı. Ana kamera 48 Megapiksel çözünürlüğünde.



Huawei P Smart 2019

Bin 800 TL civarında bir fiyata sahip olan akıllı telefonun 3 GB RAM ve 64 GB dahili hafızası var. 6.21 inç büyüklüğünde 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan P Smart 2019, piksel başına 415 ppi yoğunluğa sahip. 13 Megapiksel f/1.8 diyafram değerine sahip ana kameraya, 2 Megapiksel çözünürlüğündeki derinlik algılama yapan kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise 8 Megapiksel çözünürlüğüne sahip selfie kameranın kullanıldığı modelde porte modu imkanı sunuyor.



Xiaomi Redmi 7

Bin 500 TL seviyesinde satın alınabilen Xiaomi Redmi 7, Snapdragon 632 işlemcisi, 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza ile geliyor. HD+ çözünürlüğünde 6.26 inçlik Gorilla Glass korumalı ekran ile gelen akıllı telefon, 4.000 mAh gücündeki bataryaya sahip. Kamera tarafında 12 Megapiksel çözünürlüğünde ana kameranın kullanıldığı telefonda, 2 Megapiksel çözünürlüğünde derinlik algılayıcı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde bir kamera mevcut.



Huawei'den süper akıllı televizyon hamlesi

Huawei19 Eylül'de Almanya'da gerçekleştirdiği bir etkinlikle beraber 4K Quantum Dot panele sahip olan televizyonu Huawei Vision'ı duyurdu. Yeni televizyon, Huawei'in Harmony OS yazılımıyla çalışıyor ve bu yazılıma birçok yapay zeka özelliği eşlik ediyor. Ayrıca televizyon açılabilir kamera yapısıyla da dikkat çekmeyi başardı. Huawei TV'de ince metal çerçeveler ve kullanılmadığında gözükmeyen açılabilir kamera gibi şık detaylara yer veriliyor. Ayrıca televizyon sesli asistan olarak da kullanılabiliyor ve yüz tanıma gibi özellikleri de içeriyor. Televizyon kutusundan dokunmatik yüzeye sahip ve Type-C ile şarj olan kumandayla birlikte çıkıyor.