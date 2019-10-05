Son zamanlarda sıkça kullanılan 'Teknolojinin fazlası zarar' diye bir söz var. Aslında bir çok yönden doğru. Gerçekten teknoloji, sosyal medya ve buna bağlı hız sizin düşmanınız olabilir.

Sosyal medyanın kirli yüzü çok yakın bir zamanda ortaya çıktı. Facebook'un ABD'de kullanıcıların kişisel bilgilerini izinsiz aldığı ve bunun da seçimlerde insanları yönlendirici bir şekilde kullanıldığı belirlenmişti.

Bununla ilgili Facebook çok zor durumda kaldı. Ancak genel olarak bakıldığında maddi açıdan ne kadar ceza alırlarsa alsınlar, çok fazla etkilenmediler. Çünkü özellikle genç ve orta yaşlı kesim Instagram kullanmaya başladı.

Instagram da Facebook'un olduğu için onları etkileyen bir şey olmadı.

Dev teknoloji markalarının da sicili çok temiz değil. Artık Apple'ın eski modelleri bilerek yavaşlattığını, telefonunuzdaki çok sayıda uygulamanın sizi dinlediğini, yerinizi takip ettiğini, Google'ın sizin gezdiğiniz internet sitelerini izleyip aramalarınızı kaydettiğini biliyorsunuzdur herhalde. Ancak bu işin sonu gelmeyecek. Yani Bunu engellemenin yolu, bir sınır koymak. Önce telefonunuzdaki uygulamaların sizden istediği izinleri kontrol etmekle başlayabilirsiniz.



GOOGLE DAVALIK



Bundan 7-8 yıl önce Google'ın iPhone kullanıcılarının bilgisini çaldığı iddia edilmişti. Google'ın Safari tarayıcısındaki gizlilik ayarlarını atlatarak internet geçmişini takip ettiği belirlenmişti.

Bu sayede kullanıcılardan aldığı veriler ile birlikte reklamlardaki hedef kitlesinde ayarlama yaptığı iddia edildi. Google ise Safari uygulamasının buna izin vermeyeceğini belirtiyor.

Açılan davada hangi tarafın suçlu olduğuna dair henüz kesinleşmiş bir bilgi yok.

Mahkeme sonucunda Google, milyonlarca dolar ceza ödeyebilir.

Mahkeme yıllarca sürecek ve bu süreçte hareketlerin sürekli gözlemlenecek.



VERİ İHLALLERİ



Kişisel Verileri Koruma Kurulu, veri ihlali nedeniyle Facebook'a ceza kesti. 1 milyon 600 TL'lik bu para cezasının gerekçesi ise Facebook'u Türkçe olarak kullanan 280 bin 959 kullanıcının verilerinin ihlal edilmesi. Facebook'un 'başkasının gözünden gör', 'doğum günü kutlayıcı' ve 'video yükleyici' özelliklerinden kaynaklanan veri ihlalleri olduğu açıklandı.

Aynı zamanda ihlalden kullanıcıların isim, cinsiyet, doğum günü, din bilgisi, konum, memleket, ilişki durumu, eğitim geçmişi ve Facebook'ta son zamanlarda yapılan aramalar, kullanıcının takip ettiği 500'e kadar başlıca hesaplar gibi kişisel verilerin etkilendiği tespit edildi.

1 milyon 650 TL'lik cezanın 1 milyon 150 bin TL'si Facebook'un gerekli tedbirleri almaması ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle kesildi. Gerekli bildirimlerin yapılmaması nedeniyle de 450 bin TL'lik idari para cezası kesildi. Yani sosyal medyayı kullanıyorsanız bile, bu tür yeni eklentileri hemen kullanmamanız gerek. Çok fazla kişisel bilginizi de paylaşmamaya özen göstermelisiniz.



MİCROSOFT ÇİFT EKRAN HAMLESİ YAPTI



Son zamanlarda çıkan çift ekranlı telefon modasına katılan Microsoft, yeni tanıttığı Surface Duo ile satışlarını artırmayı planlıyor.

Samsung Fold cihazların bozulmasını avantaj olarak kullanmak isteyen firma, işletim sistemi olarak Android alt yapısını kullanacak. Her iki ekranda da ayrı uygulamaların çalıştırılabileceğini belirten yetkililer, ikinci ekranın klavye veya oyun kolu olarak da kullanılması için yeni özellikler ekledikleri açıkladı.