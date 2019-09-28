Akıllı telefon dünyasında tasarımın çok önemli hale geldiği günümüzde, ekranların katlanabilir olmasıyla birlikte yeni ufuklar açıldı. Samsung ve Huawei gibi dev markalar kitap gibi katlanabilen telefonları yakında piyasaya sürmeye hazırlanırken, Çinli dev Xiaomi ise bu teknolojiyi tersten okudu ve yine devrim yarattı.

Xiaomi Mi Mix Alpha'nın duyurusu bir etkinlikle gerçekleştirildi. Kamera özellikleriyle de dikkat çeken Mi Mix Alpha, bundan sonraki telefon modellerine de ışık tuttu.





YÜZDE 180 EKRAN



Neredeyse tamamen ekrandan oluşan telefon, bu sayede bizlere yüzde 180 civarında bir ekran/ kasa oranı sunuyor. Daha önce hiçbir akıllı telefon modelinde görmediğimiz ekran, akıllı telefon konusunda fark yaratmayı başarıyor. 360 derece yapıda ekrana sahip olan telefonun çerçevesinde de herhangi bir tuşa yer verilmiyor. Ekranın kenarlarında da dokunmatik ekran bulunuyor.

Telefonun alt çerçevesinin boyutu ise 2.16 mm şeklinde. Buna 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı eşlik ediyor.



108 MEGAPİKSEL



Kamera tarafına baktığımızda ise telefon bu konuda da başarılı performans sergilemeyi başarıyor. Arkada 3 kamerası bulunan telefonun önünde herhangi bir kamera bulunmuyor. Ön kamera yerine arka kameralar kullanılıyor.

3 kameraya baktığımızda ise ana kameranın 108 Megapiksel çözünürlüğünde olduğunu görüyoruz.

Ayrıca büyük sensörü sayesinde düşük ışıklı ortamlarda daha başarılı çekimler elde edebiliyor.

Geniş açı kamera, 20 Megapiksel çözünürlüğüne sahipken, üçüncü telefoto kamera da 12 Megapiksel çözünürlüğünde.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

BOYUTLAR VE AĞIRLIK: 154.4 x 72.3 x 10.4 mm / 241 gr

EKRAN: 7.92 inç, 2088 x 2250 px, AMOLED ekran, 388 ppi

DEPOLAMA - RAM: 512 GB - 12 GB RAM

ANA KAMERA: 108 Megapiksel, f/1.69

GENIŞ AÇILI KAMERA: 20 Megapiksel, f/2.2

TELEFOTO KAMERA: 12 Megapiksel, f/2.0

ARKA KAMERA VIDEO: 2160p@30/60fps

BATARYA: 4.050 mAh

NETFLİX ARABALARA DA GİRDİ



Otomobiller için yazılım güncellemeleri yayınlayan ve otomobilleri yepyeni özelliklere kavuşturan Tesla, bu kez Netflix hamlesi yaptı. Tesla'nın bu hamlesiyle birlikte Netflix, otomobillere girmeye başlıyor. Tesla'nın oyun, müzik ve eğlence ile ilgili bu hamlesine diğer büyük markaların da cevap vermesi bekleniyor. Yazılım güncellemesi ile Netflix, YouTube ve Hulu uygulamaları otomobillere ekleniyor. Spotify Premium da otomobilden çıkan uygulamalar arasına katılıyor.



SAMSUNG VE HUAWEİ YİNE ÇIKIŞI ERTELEDİ



Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold'da yaşanan ekran kırılması sorununun giderilmesinin ardından gözler Huawei'ye çevrilmiş durumda. Zira, Samsung'un cihazın çıkışını ertelemesinden sonra Huawei Mate X'te ertelendi. Kasım ayında Huawei Mate X'in kullanıcılar ile buluşturulması beklenirken, yeni cihaz için kollar sıvanmış durumda. Katlanabilir telefonların çıkış tarihi oldukça uzun bir süre ertelendi. Galaxy Fold'un piyasaya sürülmesinin ardından Huawei Mate X çıkış tarihi konusunda da önemli sızıntılar geldi. Huawei tarafından yapılan patent başvurusu detayları gözler önüne serdi. Bu kapsamda Huawei'nin yeni katlanabilir telefonunun daha ince bir tasarıma sahip olacağı ortaya çıktı.