Babasını kaybeden yetim kızlar evlendiklerinde 24 maaş tutarında çeyiz yardımı yapılıyor. Ödenecek tutar alınan maaşla belirleniyor. Ancak bunu alabilmek için başvuru yapmak şart...

Kız çocuklarına ödenen çeyiz yardımı ile ilgili çok sayıda soru alıyorum.

Bu konuda geniş bir bilgi verip soruları da böylece cevaplamış olalım.

Son dönemde çıkartılan evlilik yardımı düzenlemesi ile karıştırmamak lazım. Düzenleme ile evlilik hesabı açtıranlara devlet yardım yapıyor ve bu hesaba para yatırıyor.

Çeyiz ödeneği ise yetim kız çocukları için geçerli. Yetim maaşı alan kız çocukları çeyiz yardımı alabiliyor. Bu kız çocukları evlendiklerinde, 2 yıllık maaşı yani 24 adet aylığı peşin olarak çeyiz parası şeklinde alabiliyor. Şimdi bu konudaki soruları cevaplayalım...



Kimler yararlanıyor, yaş sınırı var mı?

- Babalarından yetim maaşı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu yardımdan yararlanabiliyor.

Burada kadının yaşına bakılmıyor.

Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli oluyor. Ödemeler evlilik gerçekleştikten sonra yapılıyor. Bu yüzden nikah olmadan başvuru yapılamıyor.



Ne kadar para ödeniyor?

- Bu paranın miktarı yetim kızın aldığı maaş ile belirleniyor. Örneğin; her ay babasından bin lira yetim maaşı alan bir kız çocuğuna, çeyiz yardımı olarak toplam 24 bin lira ödeniyor. Çeyiz yardımı 24 maaşın toplamından oluşuyor. Ek ödemeler varsa bunlar hariç tutuluyor.



Her evlenen bu ödemeyi alabiliyor mu?

- Bu yardımdan faydalanmak için evlenmek ve evlendiği sırada maaş almaya devam ediyor olmak yeterli oluyor ancak müracaat etmek gerekiyor. Bu yüzden evlendikten sonra gerekli belgelerle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı olarak müracaat etmek gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız, SGK size kendiliğinden ödeme yapmıyor.



Başvuru için belli bir süre var mı?

- Evet. Başvuru için 5 yıllık bir hak düşürücü süre bulunuyor. Bu süre içinde başvurmayan kız çocuğunun hakkı yanıyor. O yüzden süreyi geçirmemek gerekiyor.



Hem çeyiz parası hem maaş alınır mı?

- Hayır. Evlenince yetim kız çocuğunun maaşı kesiliyor. Bunun yerine 2 yıllık maaş peşin olarak veriliyor. Dolayısıyla eşinden boşanmadan ya da eşinin ölümü olmadan maaş alamıyor.



İkinci evlilik yapanlara da çeyiz parası veriliyor mu?

- Hayır. Çeyiz parası almak için yetim kızın bir kez hakkı bulunuyor. İkinci evlilik yapsa da yeniden 24 maaş ödenmiyor. Böyle bir imkan sunulmuyor.



Diğer hak sahiplerinin maaşı etkileniyor mu?

- Evet. Örneğin 2 yetim kız maaş alıyorsa, evlenen yetim kızın 24 aylık süresi bittiğinde, diğer kardeşin maaş oranı artıyor.



İKİZ ÇOCUKLAR İÇİN TEK BORÇLANMA



İlk hamileliğimde ölü doğum yaptım. İkinci hamileliğimde ikiz bebeğim oldu. Doğum borçlanması yapmak istediğimde kaç çocuk ödemesi yapmam gerekir? Gaye ALTUNGÜNEŞ



Doğum borçlanmasından amaçlanan, kişiye doğum nedeniyle çalışmadığı süre için borçlanma hakkı verilmesidir. Bu nedenle de önemli olan doğum sonrası çalışmadığı süre olup, doğumun tek veya çoğul olmasının önemi bulunmuyor. İkiz ya da üçüz doğum halinde de sadece iki yıl borçlanma yapılabiliyor. Ayrıca çocuğun da yaşaması gerekiyor.