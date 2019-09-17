Memur ve memur emeklileri Ocak ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı da alacak. Memurların eş ve çocuklarına ödenen aile paraları da zamlanacak. Aile parası 3 çocuklu bir memur için ayda 560 lirayı bulacak.

İşte o hesap...

TOPLU sözleşme imzalayan memurların ve memur emeklilerinin yeni zamları belli olurken enflasyon farkı alacakları da kesinleşti. Gerek Merkez Bankası'nın yıl onu hedefi gerekse beklenti anketi enflasyon farkı verileceğini gösteriyor.

Böylece emekli memurlar ve memurlar Ocak ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı da alacaklar. Memurların alacağı üçüncü zam ise aile yardımında olacak. Her memura ödenen eş ve çocuk parası Ocak ayında hem toplu sözleşme zammı hem de enflasyon farkı ile artacak. Böylece memurların Ocak'ta alacakları artış üçe çıkacak.

Bugün size memurların alacakları aile yardımlarının hangi oranlarda artacağı konusunda bilgi verip kimin kaç lira alacağının hesabını yapmak istiyorum.



KATSAYIYA GÖRE HESAPLANIYOR



Memurların eş ve çocuk yardımları belirlenen gösterge ve maaş katsayısı çarpılarak hesaplanıyor. Hakem Kurulu'nun 2020 ve 2021 yıllarına yönelik toplu sözleşme kararı ile memurların eş yardımı ödeneğinin göstergesi 2134'ten 2273'e yükseltildi. Ocak'ta ayrıca maaş katsayısı da yükselecek.

Böylece eş yardımına iki artış birden yansıtılmış olacak.

Halen 295,45 lira olan eş yardımı, Ocak'ta gösterge artışı ve yüzde 4 zamla 327,30 liraya çıkacak. Bu tutar, yüzde 4'lük Ocak zammı enflasyon farkıyla yükselirse daha da artacak.



MERKEZ BANKASI AÇIKLAMA YAPTI



Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Eylül ayı beklenti anketinde 2019 yılı için enflasyon tahmini yüzde 13.96 çıktı. Buna göre, 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 8.52 olacak. Merkez Bankası da 2019 yılı enflasyon tahminini yüzde 13.90 olarak açıkladı.

Bu tahmin ise 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 8.46 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor.

İlk tahmine göre memur zammı 7.52, ikincisine göre ise 7.46 olacak.

Enflasyon tahminlerine göre eş yardımı 338 lirayı bulabilecek.

Ocak'ta çocuk yardımları da memur maaş katsayısındaki artışla zamlanacak. 0-6 yaş arası için çocuk yardımı en az 71,98 liraya, enflasyon tahminlerine göre de 74 liraya çıkabilecek. 6 yaş üstü çocuklar için ödenen tutar ise en az 35,99 liraya, enflasyon tahminlerine göre 37 liraya yükselebilecek.