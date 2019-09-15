Anneler doğum yaptıklarında 112 günlük ücret, süt parası ve doğum yardımı alıyor. 1 çocuklu asgari ücretli bir anneye ödenen para 6 bin 848 lirayı buluyor. Maaş ve çocuk sayısı arttıkça ödeme de artıyor. Ödemelerin bazıları çalışma şartı olmadan da veriliyor Annelerin çalışma hayatında daha fazla yer almalarını sağlamak, hem çocuk hem de kariyer yapmalarının önünü açmak için birçok düzenleme hayatımıza girdi. Özellikle izinler ve yapılan ödemeler kadınlar için anne olduktan sonra da iş hayatında daha rahat kalmayı kolaylaştırıyor. Çalışsın çalışmasın annelere devlet değişik adlarda ödemelerde bulunuyor. Çalışmayan anneler süt ve doğum parası alırken çalışan anneler buna ilaveten 112 günlük rapor parasını da almış oluyor. Çalışan anneler doğum yaptıklarında üç ayrı ödeme alırken bu para asgari ücretli bir anne için en az 6 bin 848 lirayı buluyor. Rakam çocuk sayısına ve brüt maaşa göre artıyor. 4 bin lira brüt ücreti olan bir anne için ödenen toplam miktar ilk çocukta 10 bin 435 liraya üçüncü çocukta ise 10 bin 735 liraya çıkıyor. Doğum izni, ücretsiz izin, yarı zamanlı çalışma gibi izin hakkı olan annelerin aldıkları üç önemli ödemeyi detaylandıralım.



1) RAPOR PARASI

DOĞUM öncesi ve doğum sonrası 8'er hafta olmak üzere toplamda 16 hafta izin yapan anneler bu sürelerde çalışmasalar da maaşları SGK tarafından ödeniyor. Toplam 112 güne denk gelen bu sürede annelere brüt maaşlarının üçte ikisi veriliyor. Asgari ücretli bir annenin aldığı para en az 6 bin 367 lira 57 kuruşu buluyor. Bu parayı alabilmek için raporu işyerine teslim etmek yeterli oluyor. İşlemler işyeri tarafından yapılıyor. Annenin hesabına yatırılıyor. Hangi bankadan almak istediğinizi e-devlete girerek belirleyebiliyorsunuz. Ya da SGK'nın yatırdığı kamu bankasından alabiliyorsunuz.



2) İLK ALTIN DEVLETTEN

TÜM annelere devlet doğum yardımı da yapıyor. Doğum yardımı alabilmek için çalışma şartı aranmıyor. Tüm annelere bebeğin yaşaması şartıyla çocuk sayısına göre ödeme yapılıyor. Burada ödemeler ilk çocukta 300 lira, ikinci çocukta 400 lira ve üçüncü çocuk ve sonrasında 600 lira olarak belirleniyor. Para annenin hesabına yatırılıyor. Bunun için kaymakamlıklara başvurmak yeterli oluyor.



3) SÜT PARASI

ANNELERE ödenen üçünü ödeme ise süt parası olarak biliniyor. Her yıl artan süt parası bu yıl 180 lira olarak uygulanıyor. Çalışan anneye her doğum sonrası ödenen bu para anne çalışmadığı zaman sigortalı babaya veriliyor. Tüm bu ödemeleri e-devletten takip etmek ve kendi banka hesabınıza yönlendirmek de mümkün oluyor.

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