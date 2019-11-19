stifa edenler kıdem tazminatı alamıyor. Ancak kadınlar için bir istisna var. Eğer yeni evlenmişlerse 1 yıl içinde başvurarak kıdem tazminatlarını alıp ayrılabilirler. Üstelik tekrar çalışmaları da mümkün

Mevcut yasalarımıza göre kıdem tazminatı almak için haksız ya da sebepsiz olarak işten çıkartılmak, veyahut da haklı bir sebeple istifa etmek yani haklı fesih gerekiyor. Ancak çalışanların kendi istekleriyle ayrılıp tazminat kazandıkları durumlar da var. Erkeklerin askere gitmeleri, emeklilik için ayrılmaları gibi... Söz konusu avantajlardan biri de evlenen kadınlar için geçerli.



NOTER KANALIYLA GÖNDERİN



Bir kadın çalışan evlendikten sonraki bir yıl içinde işyerinden ayrılıp birikmiş kıdem tazminatını alabilir. Kıdem tazminatının genel şartı olan en az 1 yıl çalışmış olmak da gerekiyor tabi. Bu haktan yararlanmak için öncelikle işverene yazılı olarak müracaat etmeniz gerekiyor.

Yazacağınız dilekçe çok önemli. Eğer dilekçede 'evlilik sebebiyle ayrılacağınız' açıkça belli etmezseniz, bu normal istifa sayılacak ve tazminat hakkınız kaybolacaktır. Dilekçenize mutlaka evlilik cüzdanı gibi nikahı ispatlayan belgeleri de ekleyin. Bizim tavsiyemiz bu dilekçelerin noter kanalıyla gönderilmesi. Böylece onaylı bir nüshası da sizde bulunur.

Bu tür ayrılıklarda yalnızca kıdem tazminatı ve diğer alacaklar talep edilebilir. İki taraf da ihbar tazminatı talebinde bulunamıyor.



HER EVLİLİĞE AYRI TAZMİNAT



İlk evliliğinde bu hakkı kullanan bir kadın çalışan ikinci bir evlilik yaptığında da şartları yine taşıyorsa kıdem tazminatı talep edebilir. Örneğin Yeşim Hanım 5 yıldır çalıştığı şirketten evlendikten bir ay sonra 5 yıllık tazminatını alarak ayrılmış olsun. Bir yıl sonra boşanan Yeşim Hanım bir başka işyerine girerek 2 yıl çalışıyor olsun.

Yeni bir evlilik yaptığında bu işyerinden de ayrılarak 2 yıllık tazminatını alabilir.



YARGITAY 'ÇALIŞABİLİR' DİYOR



Evlilik sebebiyle kıdem tazminatı alarak ayrılan kadınların, daha sonra tekrar çalışma konusunda ise bir engel bulunmuyor.

Hatta bu konuda Yargıtay kararları da var. Yargıtay Hukuk Genel kurulunun bir kararında "...Kadın işçiye tanınan bu hak aile birliğini koruma amacıyla getirilmiş olup çalışma hayatını evlilikle birlikte gereği gibi yürütemeyeceği düşüncesinde olan kadına yasa ile tanınmış bir olanaktır.

Bir işyerinde çalışmakta iken evlenen bir kadın yasanın tanıdığı olanaktan yararlanarak kıdem tazminatını almak suretiyle ayrılmışsa daha sonraki dönemlerde çalışma hakkını kaybettiğinden söz edilemez.

Diğer taraftan önceki işinden ayrılan kadın ayrılmasını hemen takiben çalışma hayatı ile evliliği öncekine göre daha kolaylıkla yürütebileceği yeni bir iş bularak çalışmasını da sürdürebilir" denilmektedir.



ERKEKLERE ASKERLİK İMKANI



Evlilik sebebiyle tazminat almak sadece kadınlar için geçerli bir imkan. Erkekler bu haktan yararlanamıyor.

Ancak erkekler de askere gidecekleri zaman tazminatlarını alabilme hakkına sahipler.

Ayrıldıkları tarih ile askere gidecekleri tarih arasında 3 aydan kısa bir süre olması şartıyla tazminatı alıp ayrılabilirler.

Askerden döndükten sonra da aynı ya da benzer pozisyonda çalıştırılmaları da gerekiyor.



EMEKLİNİN ZAM HESABI



Emeklilerin Ocak ayında alacakları zamlarla ilgili çeşitli oranlar zikrediliyor. Bu konuda bilgi verir misiniz? Zamlar neye göre belirlenecek?

Türkiye'de yaklaşık 12,5 emekli var. Emeklilerimiz yılda iki kez zam alıyorlar. Temmuz ve Ocak aylarında tüm emeklilerin ve memurların maaşları artıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri her 6 ayda oluşan enflasyon kadar zam alıyor. Memurlar ve Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammıyla birlikte bunu aşan oranda enflasyon farkı alıyor. Dolayısıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı ile memur emeklilerinin f arkı Ocak ayında açıklanacak enflasyon oranıyla kesinleşecek. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon yüzde 5.31 çıktı. Yani Kasım ve Aralık enflasyonları bunun üzerine eklenecek. Sıfır bile çıksa bu zam cepte. Beklenti yıllık enflasyonun Yüzde 12 olması. Buna göre de yüzde 6.65 civarında bir zam öngörülüyor. Memur emeklileri ise yüzde 4 zam ve yüzde 1. 65 fark alabilecek.



BÜYÜTÜLEN YAŞ GEÇERSİZ



1988 de sigorta girişim var 1972'liyim. Askerden sonra yaşımı büyüttüm 1969 doğumlu oldum(mahkeme kararıyla). Hangi yaş geçerli oluyor? SSK prim günüm 8700 ne zaman emekli olurum? Alim MUTLU

Emeklilik hesaplaması yapılırken mahkeme kararı bile olsa yaş düzeltmeleri geçerli sayılmıyor. O yüzden sigorta olduğunuz tarihte kimliğinizde yazan doğum tarihi geçerli sayılıyor.

Buna göre de işe girdiğiniz ay ve güne göre 50 ya da 51 yaşında emekli olursunuz.