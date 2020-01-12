Hem SSK ve Bağ- Kur'lular hem de memur emeklileri bu ay maaşlarını zamlı alacak. Yeni maaşların yatırılacağı günler de belirlendi. İşte kim ne zaman maaş alacak o liste...



Ocak ayı ile birlikte yaklaşık 12,5 emekli ile 3 milyona yakın memur zam aldı. Aralık enflasyonunun 3 Ocak'ta açıklanmasıyla birlikte emeklilere ve memurlara uygulanacak zam oranları da netleşmiş oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı olan 6.49 oranında zam alırken, memurlar ve Emekli Sandığı mensubu emekliler ise yüzde 4 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 1.49'luk enflasyon farkını da alacaklar. Maaşlar artacağı için emeklilere ödenen yüzde 4 oranındaki ek ödeme ile memurlara ödenen aile paraları da artış gösterecek.

RAKAMA GÖRE ÖDEME

Zamlı maaşların ödenmesi ile ilgili takvim de belirlendi. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri daha önce olduğu gibi tahsis numaralarının son rakamına göre 17 Ocak ile 25 Ocak arasında yeni maaşlarını alacaklar. Memur emeklileri ise maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında aldıkları için zamsız olarak ödeme yapıldı. Bu emeklilerimizin zam farkları ise yine Ocak ayı içinde Çalışma Bakanlığı'nın açıklayacağı bir takvim çerçevesinde ödenecek. Memurlar ise ayın 15'inde maaş aldıkları için onlar da yeni ücretlerini zamlı olarak hesaplarında görecek. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 6 Ocak'ta yayımladığı genelgeye göre memurlar 14 günlük farklarını da alacaklar.



AİLE PARASINA YENİ KATSAYI

MAAŞLA birlikte memurlar için aile paralarında da artış yaşanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı yayımladığı genelge ile aile parasında eş için uygulanacak olan gösterge rakamının 2273'e çıktığını açıkladı. Buna göre de memurlara çalışmayan eş için her ay ödenecek para 332 lira oldu. Çocuk paralarında da benzer artışlar yaşandı. Eşi çalışmayan iki çocuklu bir memurun alacağı aile yardımı böylece 478 liraya çıktı.



NASIL HESAPLANIYOR?

Zamlı maaş hesaplanırken öncelikle çıplak ücret üzerinden güncelleme yapılıyor. Yani Aralık ayında bankada 2.080 lira ücreti olan bir SSK'lı emeklimizin çıplak maaşı 2.000 lira ile 80 lira da ek ödeme alıyor demektir. Bu emeklimize önce 2.000 liralık çıplak maaşına yüzde 6.49 oranında zam yapılacak. Böylece bu emeklimizin zamlı maaşı 2.129 lira 80 kuruşa çıkacak. Bu maaş üzerinden yüzde 4 ek ödeme de hesaplanacak. Yeni ek ödeme ise 85,20 liraya çıkacak. Bu emeklimiz için bankaya yatırılacak yeni ücret 2.215 lirayı bulacak. Memur emeklilerinde ise çıplak maaşa uygulanacak oran yüzde 5.49 olarak hesaplanacak. Çıplak maaş ve ek ödeme miktarlarını e-devletten öğrenmek mümkün.