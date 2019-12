Ocak ayı ile birlikte emeklilerin ve memurların alacakları zam oranları da belli olmaya başladı. 2020 yılında zamlı maaşlar dışında emeklilere promosyon da ödenecek

Yaklaşık 12.5 emekli ve 4 milyona yakın kamu çalışanının 2020 yılında alacağı zam ve ödemelerin takvimini sizler için hazırladık. Önümüzdeki Ocak ayı ile birlikte tüm emeklilerin ve memurların maaşları zam görecek.



ORAN 6.30'U BULACAK



Zamlar 6 aylık enflasyona göre belirlenecek. Burada hedefteki enflasyona göre zammın yüzde 6'nın üzerinde olması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranında zam alırken memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 4 toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkını maaşlarında görecek. 5 aylık enflasyon yüzde 5.71 çıkarken yıl sonu beklentilerine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 6.30'u bulması bekleniyor. Ssk VE Bağ-Kur'lular 6.30 zam alırken memur ve memur emeklileri ise yüzde 4 zammın üstüne 1.30 fark da eklenecek. Ardından bu zamlı maaşların hesaplara geçmesi süreci başlayacak. Yılın ilk çeyreğinden sonra ise promosyonda yeni dönem için düğmeye basılacak. Üç yıl önce uygulamaya konulan promosyonun süresi de dolduğu için emekliler ikinci anlaşmalarını Mart ayı itibariyle yapmaya başlayacak. Yeni emekliler ise zaten anlaşmalarını her an yapabiliyorlar. Bu alandaki yarış kızışırken bankalar ek ödemelerle promosyon miktarını 1000 liraya kadar çıkarttılar. Yılın ikinci çeyreği ile birlikte ise ikramiye süreci gündeme gelecek. Mayıs ayında Ramazan Bayramı ile birlikte yılın ilk ikramiyeleri ödenecek. Her emekliye 1000 lira ödeme yapılacak. Temmuz ayında Kurban Bayramı ile birlikte de ikinci ikramiye dönemine girilecek. Bu kez yeniden emeklilere 1000'er lira daha yatırılacak. Temmuz ayında ayrıca memurlar ve memur emeklileri ile birlikte tüm emekliler için yılın ikinci zammı belli olacak ve maaşlara yeni artış yapılacak. İşte emekliler ve memurlar için 2020 zam ve ödeme takvimi...



OCAK'TA MAAŞLAR ARTIYOR

1-6 OCAK: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

3 OCAK: Zam oranları belli olacak.

17-27 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

24-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş



MART'TA YENİ PROMOSYON

3 yıllık taahhüt süresi dolar dolmaz promosyon başvurusu yapılabilecek.



İLK İKRAMİYE MAYIS'TA

18-22 MAYIS: Ramazan Bayramı ikramiyesi



TEMMUZ'DA ÇİFTE KAZANÇ

1-6 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

3 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak.

17-27 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş

24-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

27-30 TEMMUZ: Kurban Bayramı ikramiyesi



17 MİLYONA YENİ MAAŞ



SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılacak. Yüzde 6.30'a göre SSK'da En düşük maaş bin 256 liraya çıkabilecek.



Aile yardımı hariç en düşük memur aylığı 3 bin 334 liradan 3 bin 510 liraya ulaşabilecek. Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan memura 433 lira aile yardımı ödeniyorken, bu tutar 477 liraya çıkabilecek.



Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 478, uzman olmayanlarda bin 895 liraya ulaşabilecek.



637 lira olan 65 yaş aylığı 671 liraya yükselebilecek.



Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 384 lira tutarındaki aylık, bin 457 liraya çıkabilecek.



Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 763 liradan 804 liraya ulaşabilecek.