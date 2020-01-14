Yeni düzenlemelerle hem Bağ-Kur'lu hem de SSK'lı olunabiliyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir ayrıntı var

Ben daha önce sigortalı alarak çalışıyordum. Ancak daha sonra ayrılıp bir şirkete ortak oldum. Dolayısıyla artık Bağ-Kur primlerim ödeniyor. Erken emeklilik için SSK'lı olmak istiyorum. Ancak şirket ortaklığımı da bırakmak istemiyorum. Şirket ortaklığım devam ederken SSK primi ödeyebilir miyim? SSK primlerini ortağı olduğum şirketten ödesem sayılır mı? Semih KURUCU

Yeni yapılan düzenlemelere göre şirket ortaklığınız devam ederken SSK'lı bir işte çalışmanızda her hangi bir engel bulunmuyor. SSK'lı olarak çalıştığınızda 4a hizmetiniz geçerli olacağından Bağ-Kur primi de ödemiyorsunuz. Ancak her ikisini de ödemek isterseniz bunu da yapabilir ve prime esas kazancınızı dolayısıyla da ileride alacağınız emekli maaşınızı artırabilirsiniz. Fakat gerek kendinize ait işyerinizden gerekse ortağı olduğunuz şirketten adınıza çalışan sigortalı primi (4/a) ödeyemezsiniz. Bu durumda adınıza yatacak olan SSK (4/a) primleri geçerli olmaz. Dolayısı ile eğer SSK'ya geçecekseniz başkasına ait işyerinde çalışmanız gerekmektedir.





TAZMİNAT HAKKI VAR

Bir televizyon programınızda 3600 günü dolduranların tazminat alabileceğini söylemiştiniz. Bu yolla tazminat aldığım zaman tekrar işe başlamam uygun olur mu? Yoksa 3600 gün ve 60 yaşımı beklemem mi gerekiyor? Tekrar işe başlayıp normal prim günümü doldurabilir miyim? Musa KARAGÖZ

1475 sayılı İş Kanunu uyarınca işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi isteği ile işten ayrılması imkânı tanınmıştır. Buna göre de 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar 15 yıl (bu süre doldu) ve 3600 günü doldurmaları halinde son iş yerlerinde bir yıllık çalışmaları olmak şartıyla istifa edip tazminat alma hakları bulunuyor. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar için ise şartları 25 yıl ve 4500 gün olarak değişti. Ancak belirtilen şekilde işten kıdem tazminatı alarak ayrılıp kısa bir zaman sonra başka bir işyerinde çalışmaya başlamak risk taşımaktadır. Yani yaşı beklemek gerekçesiyle ayrılıp hemen ertesi gün bir işyerinde çalışırsanız risk oluşur. Çünkü eski işveren dava açıp tazminatı geri isteyebilir. İş yargıya taşınırsa Yargıtay'ın karar verirken bakacağı kriter başka bir işe girmek için mi kıdem tazminatı istenmiş yoksa gerçekten emeklilik yaşını beklemek için mi ona dikkat edecektir. Burada makul bir süre geçtikten sonra işe girmek risk oluşturmaz. Bu şekilde primlerinizi de doldurup tam emeklilik hakkını da elde edersiniz.



TOPLU PRİM ÖDEME YOK

1983 yılından girişi bulunan 1963 doğumlu kadın sigortalıyım. Halen çalışmaktayım fakat 1994 ile 2006 yılları arasında prim boşluğum var. Çıkan yeni yasalarda bu arayı ödeyip emekliliğe hak kazanma şansım var mı? Yani çalışmayıp prim ödemediğim yılların boşluğunu doldurabilir miyim? Geriye dönük hak verildi mi? (İsmi saklı)

Yasalarda geriye dönük borçlanma veya ara boşlukları borçlanarak ödeme gibi bir düzenleme bulunmuyor. Bu nedenle ara boşluları ödeme imkanı yok. Ancak, 1983 yılındaki SSK girişinizden sonra doğum yapmışsanız ve doğumdan sonraki günlerde adınıza prim yatmamış ise en fazla üç çocuğa kadar toplamda 6 yıl borçlanabilirsiniz. Bunun dışında borçlanıp ara boşluk ödeme bir durum söz konusu değil.



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM

■ Ben 1969 doğumluyum. İşe giriş tarihim 1995, 1250 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? Nurşen BULUT

İşe giriş tarihiniz 24.05.1995 tarihinden önce ise 20 yıl, 51 yaş, 5750 prim gün şartlarına bu tarihten sonra ise 20 yıl, 52 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Bu saydıklarım sizin tam emeklilik şartlarınız. Kısmi yani yaştan ise 3600 prim gün ve 58 yaşa tabisiniz. Prim ödemede geç kalmışsınız. İşe başlangıçtan sonra doğum yaptıysanız ve doğumdan sonra iki yıllık sürelerde adınıza prim yatmamışsa toplamda üç çocuğa iki yıldan 6 sene borçlanma hakkınız olabilir.



■ 01.01.1999 girişliyim. 1979 doğumluyum. 1 doğumum var. Yaşı beklemeden primimi doldurmama ne kadar zamanım var? Betül ARSLAN

İşe başlangıcınızdan dolayı 20 yıl, 55 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz. 5975 günü tamamlayıp 55 yaşınızın dolacağı 2034 tarihini bekleyebilirsiniz. Ayrıca toplamda 3600 günü tamamlayıp 58 yaşınızın dolacağı 2037 yılında yaştan emekli olabilirsiniz.