İşyerlerinde huzuru bozacak, çalışma düzenine zarar verecek şekilde hareket edenler için tazminatsız atılma tehlikesi var. Dikkat!

20 çalışanı olan bir firmanın sahibiyim. 6 aydır, dedikodu nedeniyle işyerinde çalışma barışı bozuluyor. Dedikodu yapan kişileri "İşyerinde huzur ve sükuneti bozuyorsunuz" diye sözlü olarak uyardık, yerlerini değiştirdik, ancak bir fayda etmedi. Bu kişileri tazminatsız işten çıkarabilir miyim? (İSMİ SAKLI)

İş Kanunu'nda işverenin işçiyi tazminatsız olarak işten çıkarma halleri sıralanırken 'dedikodu yapmak' fiili açıkça zikredilmese de birçok madde bu konuyu düzenliyor. Örneğin, "İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması" maddesi ile "İşçinin, işverene yahut onun aile üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması" maddeleri dedikodu sonucunu da ortaya çıkartıyor.



Yine İş Kanunu'nun 25. maddesi düzeni bozacak davranışlarda bulunanların tazminatsız olarak iş sözleşmelerinin fesih edilmesine imkan veriyor. Dedikodu yaparak iş yerinde huzurun kaçırılması işin yapılmasını engelleyici ortam oluşturulması da tazminatsız kovulmaya sebep olabiliyor.

Birçok Yargıtay kararında da dedikodu yapmanın işten çıkartma için 'haklı neden' sayıldığı da görülüyor.

Yargıtay'ın son zamanlarda vermiş olduğu kararlar dedikodu yaparak işyerinde huzuru bozan işçinin iş sözleşmesini tazminat ödemeden fesh edilebileceği yönünde. Bu nedenle çalışanların düzenini bozacak şekilde hareket etmemeleri gerekmektedir.



MAİL ORTAMINDA DA YAPILABİLİR

Dedikodu bazen konuşarak yapılabileceği gibi mail ortamında da yapılabilir. Konuşarak yapılanın şahitlerle ispatlanması gereği ortaya çıkarken mailler de delil olarak kullanılabilir. Çalışanların haklı nedenle işten çıkartılması durumunda işveren tazminatını ödüyor.

Ancak işçi geri dönüş imkanını bulamıyor. Ancak yukarıda kanundan verdiğimiz örneklerde olduğu gibi dedikodunun ve işverene verdiği zararın artmasıyla birlikte tazminatsız atma da gündeme geliyor. Yapılan dedikodu iftira sınırlarına ulaştığında sadece işten atılmak değil bu kez ceza davaları da gündeme gelebilir. Dedikodu sadece aynı seviyedeki çalışanlar arasında değil üst ast arasında da gerçekleşebilir.

Yani müdür pozisyonundaki birisi yanında çalışanlar hakkında dedikodu yapmışsa aynı kurallar onun için de geçerli olacaktır. Bu yüzden çalışanların arkadaşlarıyla konuşurken ya da yazışırken dikkatli olmaları gerekiyor.



HARCIRAH ÖDENİYOR

Özel bir şirkette çalışıyorum. Sürekli iş için şehir dışına çıkıyorum, mesai saatleri nasıl işliyor ve ekstra bir ücret almamız gerekiyor mu? Aykut ÜNSAL

İş Kanununda şehir dışı çalışmalarla ilgili net bir hüküm yok. Bu durumda genel hükümler ve sizin yapmış olduğunuz iş sözleşmesi önem kazanıyor. Sözleşmenizde şehir dışı işlerde çalışabileceğiniz maddesi varsa bu işlere gitmek durumundasınız.

Ancak burada sözleşmede eğer bir harcırah belirlenmişse yolda geçen süreler için ayrıca mesai ödenmiyor. Bu durumda o harcırah geçerli oluyor.

Ancak sözleşmenizde harcırah belirlenmemişse bu durumda yolda geçen süreler mesai kapsamında değerlendirilip saat ücretinin 1.5 katı olarak size ödenmesi gerekiyor.



RAPORLU İKEN ÇALIŞMAYIN

Apartman görevlisiyken mide kanaması geçirdim ve rapor paramı sigortadan aldım. Şu anda sigorta verdiği parayı geri istiyor. Buna hakkı var mı? Duygu UYAR

Geçici iş göremezlik de denilen raporlu olduğunuz sırada çalışmamanız gerekiyor. Eğer çalışmışsanız ödenen para yersiz oluyor ve geri alınıyor.

Çünkü çalıştığınız için zaten işverenden de maaş almış oluyorsunuz. Eğer çalıştıysanız bu parayı geri isteyebilirler. Çalışmadıysanız SGK'ya gidip çalışmadığınızı beyan etmelisiniz. Eğer çalışmadığınız tespit edilirse bu para sizden alınmayacaktır. Yoksa parayı geri isteyeceklerdir.