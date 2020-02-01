Bağkurlu olarak prim ödeyenler isterlerse silinen günlerini ihya ederek satın alıp erken emekli olabilirler

- SSK girişim 1994 yılında, 1997-2007 arasında Bağ- Kur'um vardı. Ödememiştim. Yapılandırmaya da başvurmadım. Günlerim silindi. Bu günlerimi geri alabilir miyim. Metin ŞANSLI

Bağkur kapsamında primleri silinen sigortalılar için ihya uygulaması var. Yani bu günlerinizi canlandırabilirsiniz. Geçmiş Bağ-Kur günlerinizi ihya ettirmek için SGK'ya başvurun, bugünkü asgari ücret üzerinden ödeme yaparak o günleri emekliliğinizde kullanabilirsiniz. Yalnız ihya sırasında kısmi ödeme olmuyor. Günlerinizin tamamını satın almak zorundasınız. Belli bir hünü alamıyorsunuz bunu unutmayın. Ancak sizin priminiz eksik olduğu için zaten tamamına ihtiyacınız olacak.



SON 3.5 YIL ÖNEMLİ

1994 yılındaki girişinize göre 54 yaş ve Bağ-Kur'dan 9 bin gün şartıyla ya da 60 yaş ve 5400 gün kismi emeklilik şartıyla yine Bağkurdan emekli olursunuz. Ancak son 3.5 yıl SSK'lı yani 4a'lı çalışırsanız bu kez SSK şartlarıyla daha az primle emekli olursunuz.



SON ÇALIŞMALARA BAKILIYOR

- SSK girişim 1995 yılı. SSK'dan 4250 günüm var. 20010' Bağ-Kur'lu oldum. 3000 günüm var. Hangisinden emekli olabilirim? Ömer DEMİRCİ Yukarıdaki soruya cevap verirken ifade ettiğim gibi hangi kurumdan emekli olacağımızı son 7 yıllık sigortalılık zamanınıza bakılıyor. Hangi kuruma daha çok prim ödenmişse oradan emekli olunuyor. 1261 gün prim belirleyici oluyor. Son olarak Bağ-Kur ile devam ettiğiniz için Bağ-Kur'dan emekli olursunuz. Son 3.5 yıla bakıldığı için 9 bin günü tamamlamanız gerekir.



200 GÜN DAHA ÇALIŞIN

- Sigorta girişim 1986. Toplamda 3400 günüm var. 200 gün daha çalışıp 3600 günden ne zaman emekli olabilirim? . Musa KARLI

Kısmi emeklilik için 15 yıl 3600 gün ve erkekler için 55 yaş gerekiyor. Bu üç şarttan hangisi en son gerçekleşirse o tarihe bakıp emeklilik yaşı belirleniyor. Öncelikle priminizi 3600 güne tamamlamanız lazım. Bunu gerçekleştirirseniz 60 yaş şartıyla emekli olursunuz.



ÇALIŞAMADAN PRİM İMKANI

-Babam 1965 doğumlu. Sigorta başlangıcı 1981. Primi eksik ama çalışma inkanı da yok. Emekli olması için ne yapmalıyız? Emine EGE

Babanızın priminin emeklilik için en az 3600 gün olması gerekiyor. Askerliği yatırarak primi yükseltebilirsiniz. 3600 günü tamamladıktan sonra 60 yaşını bekleyeceksiniz. Çalışma durumu yoksa eksik primleri isteğe bağlı sigorta yaptırarak tamamlarsınız. Bunun 1260 günü geçmemesine dikkat edin. Geçerse Bağkur şartları oluşur ve 5400 gün gerekir.



YEMEK SÖZLEŞMEYE BAĞLI

Büyük bir firmada çalışıyorum. İşyerinde yemekhane yok. Yemek kartı veye parası da verilmiyor. Yemeklerimizi öğlen arasında dışarda kendi cebimizden yiyoruz. İşverenimizin bize yemek vermesi, ya da yemek parası ödemesi zorunluluğu yok mu? Biz işverenimizden bu parayı talep edebilir miyiz? (İsmi saklı)

İş Kanunumuz'da yemek verilmesi ya da parasının ödenmesi, ulaşım için servis sağlanması, yol parası ödenmesi gibi bir düzenleme bulunmuyor.

Bu tür ödemeler ya da sosyal haklar iş sözleşmesi ile belirleniyor. Eğer iş sözleşmenizde varsa ve uygulanmıyorsa çalışanların haklı fesih ile tazminat hakları da oluyor. Bu yüzden öncelikle iş sözleşmenizi incelemeniz ya da işe yeni başlayacak olanların bunları talep ettiğinde sözleşmeye yazdırması gerekiyor.