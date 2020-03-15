Virüs sebebiyle uzaktan çalışma gündeme gelirken rapor verilenler de çalışamadıkları günlerin parasını SGK’dan alabiliyor. Asgari ücretli bir işçinin 14 günlük parası en az 785, en çok 5 bin 886 TL yapıyor

Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye'de de görülmesiyle tedbirler artırıldı. Özellikle çalışan kesimle ilgili uzaktan çalışma ve rapor gibi seçenekler gündeme getiriliyor. Yurtdışına çıkmak zorunda kalan ya da yurtdışı ile temasta bulunan çalışanlar 14 günlük bir izole süreci geçirerek virüsün etkisini en aza indiriyor. Bu süre içinde rapor almak da mümkün. Eğer böyle bir durumunuz varsa ve rapor aldıysanız 14 gün için ücretiniz Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeniyor. Rapor parası olarak bilinen ve geçici iş göremezlik durumunda ya da annelerin doğum sırasında aldıkları bu paralar kişinin aldığı brüt ücrete göre hesaplanıyor. Ayakta tedavilerde brüt maaşın üçte ikisi şeklinde ödenen bu paralar kamu bankaları ve PTT aracılığı ile çalışanlara veriliyor. Bu parayı alabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetki verilmiş hekim ve sağlık kurullarından sağlık raporu alınması gerekiyor. Ayrıca son 1 yıl içinde en az 90 günlük primin de yatırılmış olması isteniyor.



NASIL HESAPLANIYOR?

Rapor parası hesaplanırken raporlu olunan günlerin üçüncü gününden itibaren hesaplama yapılıyor. İlk iki günün parası çalışılan iş yeri tarafından maaştan kesilmeden ödeniyor. Hesaplama yapılırken son üç aylık brüt maaşın ortalaması alınıyor ve raporlu olunan güne göre ödenecek miktar ortaya çıkartılıyor.



ÖRNEK HESAPLAMA 1

Asgari ücretli bir çalışanın 14 günlük rapor parası şöyle hesaplanıyor.

Aylık brüt ücret: 2.943 TL

Günlük brüt ücret: 2.943 TL/ 30 = 98,10 TL

14 günlük rapor parası: 98,10 X (14-2) = 1.777,20 TL

Çalışana ödenecek miktar: 1.777,20 X 2/ 3= 784,8 TL



ÖRNEK HESAPLAMA 2

Prime esas kazancın üst sınırında maaş alan için ise hesap şöyle yapılıyor.

Aylık brüt ücret: 22.072,50 TL GÜNLÜK brüt ücret: 22.072,50 / 30 = 735,75

14 günlük rapor parası: 735,75 X (14-2) = 8.829 TL

Çalışana ödenecek miktar: 5.886 TL



EVDEN ÇALIŞMA YASADA VAR

Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs hükümetimizin aldığı tedbirlerle ülkemizde büyük bir etki göstermedi. Ancak küresel bir sorun haline gelen bu virüse karşı her an tedbirli olmamız gerekiyor.

Bu tür durumlarla ilgili alınan sağlık tedbirlerinin yanında insanların yoğun çalıştığı ofislerle ilgili de bazı tedbirler alınabiliyor. İşverenler öncelikle çalışanların sağlığını koruyucu hijyen tedbirlerini almak zorunda. Böylece iş güvenliği açısından ofisler güvenli alanlar haline getirilmeli, personel bilgilendirilmeli.

Alınacak tedbirlerden birisi de esnek ya da uzaktan çalışma yöntemleri. İş kanununun 14. maddesinde yapılan değişiklik ile uzaktan çalışma yöntemi ile evden çalışma sistemi de sağlanmış durumda. Sadece korona virüs değil diğer bulaşıcı hastalıkların da yayılmasını önlemek için uzaktan çalışma yöntemleri uygulanabilir. Özellikle yurt dışı teması olan personelin 14 gün raporlu ya da idari izinli sayılarak evden çalışması sağlanabilir.

6715 sayılı yasayla yapılan değişiklikte uzaktan çalışma şöyle tarif ediliyor: "Uzaktan çalışma; işçinin, iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile iş yeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir."



Uzaktan çalışmada işçiler arasında farklı işlemler yapılamıyor. Yani daha az ücret, ya da sosyal haklar verilemiyor. Emsal işçilerle aynı imkanlar sağlanıyor. Üstelik işveren işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü bulunuyor.