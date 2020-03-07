Çalışanların yemek ya da servis gibi sosyal hakları mutlaka sözleşme ile belirlenmelidir. Ancak sözleşmeye yazılmamışsa işverenin servis sağlama gibi bir mecburiyeti bulunmuyor

Özel sektöre ait büyük bir fabrikada çalışıyoruz. Geçen yıl bize servis sağlanacak, herkes servisle işe gidip gelecek diye söylendi ama bir yıl geçti hala ses yok. İşveren işyerinde çalışanlara servis sağlamakla yükümlü mü? Bu konuda yasal bir zorunluluk var mı? (ismi saklı)

Öncelikle şunu belirtelim. Çalışanlar için servis ya da yemek gibi sosyal haklar kanunla değil, iş sözleşmeleriyle belirleniyor. Buna göre İş kanununda işverenin servis sağlama yükümlülüğü yoktur. Ancak iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinde servis ile ilgili bir madde varsa işveren servis sağlamakla yükümlüdür. Bunun dışında yani sözleşme şartlarında yoksa servis sağlamak zorunda değil. Tamamen işverenin isteğine kalmıştır. Bu nedenle sözleşmenize bakmanızda fayda var. Bu noktada tekrar hatırlatmakta fayda var. İşe girerken mutlaka bir yazılı sözleşme yapmalısınız. Bu sözleşmedeki maddeleri iyice inceleyip okumalı ve bir örneğini de almalısınız. Çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi birçok sosyal imkan kanunla değil sözleşmelerle sağlanıyor. Yemek, servis ya da maaş zammı gibi konuların sözleşmede açıkça belirtilmesi gerekiyor.



DEVAMSIZLIK BAŞINIZA İŞ AÇAR

Fabrikamızda çalışan işçimiz bazı hafta sonları, tatil dönüşünden sonra işe başlamayıp birkaç gün sonra işe geliyor. Bunu birkaç kez yaptı. Mazeret gösterse de biz bu mazeretlere inanmıyoruz. Bu yüzden tazminat ödemeden işten çıkarmak istiyoruz.

Ne yapmamız lazım? Bülent AÇIKGÖZ

İş kanununa göre işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi durumunda işveren işçiyi tazminat ödemeden işten çıkarır. İşverenin durumu tespit ederek belgelendirmesi gerekir.

Sonra işçinin savunmasını alması gerekir. Haklı bir sebebi yoksa iş sözleşmesini fesh edebilir.



Yeni işe giriyorum.

İşyerine girerken "personele fazla çalışma için ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmeyecektir" maddesi var?

İş sözleşmesine böyle bir hüküm koymaları mümkün mü? Ayrıca işyerinden ayrılmam halinde tazminat ödenemeyeceği, bu tazminatı işe girerken bu haktan feragat edildiği diye bir hüküm var? Korkmaya başladım. İş sözleşmesine böyle bir hüküm konulabilir mi? Umut KARACI Kanuna aykırı hükümler içeren sözleşmelerin bu hükümleri geçerli değildir. Sözleşmeye fazla çalışma ücreti ödenmeyecektir, tazminat ödenmeyecektir şeklinde hükümler konulması halinde yasaya aykırı olması nedeniyle geçerli olmayacaktır.

Bu nedenle korkmanıza ya da dert etmenize gerek yok.



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM

27 yaşındayım. İlk sigorta girişim 29.04.2008.

Emeklilik yaşım ve emeklilik şartlarım nelerdir? Kısmi emeklilik imkanım var mı? Mert Mustafa KAYALI



İşe giriş tarihinize göre emeklilik yaşınız 60 olacak. Bunun dışında 7 bin gün de prim ödemeniz gerekiyor. Kısmi emeklilik için ise 25 yıl sigortalılık 4 bin 500 gün prim ve yine 60 yaş gerekiyor. İlk sigorta tarihi 9 Eylül 1999'dan önce olanlar için kısmi emeklilikte prim şartı 3 bin 600 oluyor.

01 Ocak 2001 sigorta başlangıç tarihim var.

01.12.1969 doğumluyum.

Halen 1280 ödenmiş prim gününe sahibim, emeklilik şartlarım ne olabilir?

Askerliğim Ağustos 1989 başlangıç tarihli olup ödenmemiştir.

Mete ŞAHİN



şe başlangıcınıza göre 7000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz.

Ancak askerliği borçlanırsanız (18 ay) 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartların tabi olabilirsiniz.

Bu durumda 5975 prim gününü tamamlayıp 01.12.2027 tarihinde emekli olabilirsiniz.

12.05.1979 doğumluyum.

1996 sigorta girişliyim.

Emekli ne zaman olabilirim? Hayati SAKA



İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 56 yaşınızın dolacağı 2035 tarihine kadar 5825 günü tamamlamanız gerekmektedir.

01.04.1987 girişim, ne zaman emekli olurum?

Metin BARIŞ



1987 tarihinde işe girmiş olanlar SSK'dan 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabidirler. Emekli olup kendilerine emekli aylığı bağlanması için bu üç şartın oluşması gerekiyor. Ayrıca askerliği 1987 tarihinden önce yapmışlarsa askerliği borçlanıp 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabi olabilirler.